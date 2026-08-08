7 saatten 1 saat 45 dakikaya düşecek! İstanbul ve Ankara'ya ulaşacak YHT için tarih verildi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesi'nde fiziki ilerlemenin yüzde 50'ye ulaştığını açıkladı. 2028'in ikinci yarısında tamamlanması hedeflenen hatla Kayseri-Ankara arasındaki seyahat süresi 7 saatten 1 saat 45 dakikaya, Kayseri-İstanbul arasındaki ulaşım ise 5 saate düşecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi. Düver Şantiyesi'nde yetkililerden bilgi alan Uraloğlu, 142 kilometrelik projede fiziki ilerlemenin yüzde 50'ye ulaştığını belirterek hattın 2028 yılının ikinci yarısında tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi.
KAYSERİ-ANKARA ARASI 1 SAAT 45 DAKİKAYA DÜŞECEK
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kayseri'ye gelen Bakan Uraloğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ile birlikte Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesi kapsamındaki Düver Şantiyesi'ni ziyaret etti.
Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Uraloğlu, projenin yalnızca ulaşım süresini kısaltmayacağını, aynı zamanda ticaret ve üretim açısından da önemli katkılar sağlayacağını söyledi.
Uraloğlu, "Ülkemizdeki en önemli demiryolu projelerinden biri olan Yerköy - Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projemizdeki son durumu yerinde değerlendirmek için Düver şantiyemizde bir araya geldik. Çalışma arkadaşlarımızdan projeyle ilgili detaylı bilgi aldık. Ulaştırma; ticaretin güvenliğini, üretimin sürekliliğini, ülkelerin rekabet gücünü ve milletlerin refahını belirleyen stratejik bir alandır." dedi.
Demiryollarını 2002'den itibaren devlet politikası olarak ele aldıklarını belirten Uraloğlu, hızlı tren hatlarının 11 şehre doğrudan, birçok şehre de bölgesel bağlantılarla hizmet verdiğini ifade etti.
HIZLI TRENLE BAĞLANAN İL SAYISI 27'YE ÇIKACAK
2028'e kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayısını 11'den 27'ye yükselteceklerini açıklayan Uraloğlu, Yerköy-Kayseri hattının da bu hedefin önemli parçalarından biri olduğunu söyledi.
Uraloğlu, "Şu anda bizleri bir araya getiren Yerköy-Kayseri Yüksek hızlı tren hattımızla birlikte; Halkalı - Kapıkule, Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Delice - Çorum gibi birçok kritik hattımızın inşa çalışmaları devam ediyor. İnşallah, 2028'e kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayımızı da 11'den 27'ye yükselteceğiz." diye konuştu.