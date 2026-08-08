7 saatten 1 saat 45 dakikaya düşecek! İstanbul ve Ankara'ya ulaşacak YHT için tarih verildi

KAYSERİ-ANKARA ARASI 1 SAAT 45 DAKİKAYA DÜŞECEK

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kayseri'ye gelen Bakan Uraloğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ile birlikte Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesi kapsamındaki Düver Şantiyesi'ni ziyaret etti.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Uraloğlu, projenin yalnızca ulaşım süresini kısaltmayacağını, aynı zamanda ticaret ve üretim açısından da önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Uraloğlu, "Ülkemizdeki en önemli demiryolu projelerinden biri olan Yerköy - Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projemizdeki son durumu yerinde değerlendirmek için Düver şantiyemizde bir araya geldik. Çalışma arkadaşlarımızdan projeyle ilgili detaylı bilgi aldık. Ulaştırma; ticaretin güvenliğini, üretimin sürekliliğini, ülkelerin rekabet gücünü ve milletlerin refahını belirleyen stratejik bir alandır." dedi.

Demiryollarını 2002'den itibaren devlet politikası olarak ele aldıklarını belirten Uraloğlu, hızlı tren hatlarının 11 şehre doğrudan, birçok şehre de bölgesel bağlantılarla hizmet verdiğini ifade etti.