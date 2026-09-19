ABD’den Rusya ve İran’a yeni yaptırım: Trump yasayı onayladı

ABD Başkanı Donald Trump, "2026 Lindsey O. Graham Rusya ve İran'a Yaptırım Yasası" adlı tasarıyı imzaladı. Yasa, Rusya hükümetinin üst düzey isimleri ve kurumlarına yönelik yeni yaptırımların yanı sıra Rus petrolü ve doğal gazının büyük ithalatçılarına gümrük tarifesi uygulanmasının önünü açıyor.

RUS PETROLÜ İTHAL EDEN ÜLKELERE TARİFE İMKANI

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamaya göre yasa, Rusya'ya yönelik yaptırımların ve gümrük tarifelerine ilişkin yetkilerin kapsamını genişletiyor.

Düzenleme kapsamında Rusya hükümetinin üst düzey isimleri ve kurumlarına yönelik ek yaptırımlar uygulanabilecek. Ayrıca Rus ham petrolü veya doğalgazının en büyük 5 ithalatçısı arasında yer alan ülkelere gümrük tarifesi uygulanmasına imkan tanınıyor.

Yasa, yaptırımlardan kaçınmak amacıyla kullanılan tanker ağını da hedef alıyor.

İRAN YAPTIRIMLARI 2031'E KADAR UZATILDI

Yeni düzenlemeyle birlikte mevcut "İran Yaptırımları Yasası"nın süresi de 2031 yılına kadar uzatıldı.

Böylece Rusya ve İran'a yönelik yaptırım mekanizmalarının kapsamı ve uygulama süresi genişletilmiş oldu.

TASARIYA CUMHURİYETÇİLER VE DEMOKRATLAR DESTEK VERDİ

"2026 Lindsey O. Graham Rusya ve İran'a Yaptırım Yasası", 11 Temmuz'da hayatını kaybeden ve İsrail'e verdiği destekle bilinen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham öncülüğünde hazırlandı.

Tasarı, hem Cumhuriyetçi hem de Demokratların desteğini aldı. 7 Ağustos'ta ABD Senatosu'ndan, 16 Eylül'de ise ABD Temsilciler Meclisi'nden geçen tasarı, Trump'ın imzalayarak yasalaştırması için Beyaz Saray'a gönderilmişti.

Trump'ın imzasıyla düzenleme yürürlüğe girdi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör