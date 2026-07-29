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Alman otomotiv devi 8 bin çalışanı "gönüllü" olarak işten çıkaracak

Alman otomotiv devi 8 bin çalışanı "gönüllü" olarak işten çıkaracak

Alman otomotiv devi BMW, zayıflayan Çin pazarı ve artan maliyet baskıları nedeniyle yaklaşık 8 bin kişilik istihdam azaltımına gidiyor. 40 bin çalışana gönüllü ayrılık teklifi sunulacak. Ekim 2026'da başlayacak gönüllü ayrılık programı, 2027 sonuna kadar devam edecek.

Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 14:27 Son Güncelleme: 29 Temmuz 2026 14:29

Alman otomobil üreticisi BMW, Çin pazarındaki talep daralması ve yükselen maliyetlerin etkisiyle kapsamlı bir tasarruf programını hayata geçiriyor. Şirket, çoğunluğu Almanya'da olmak üzere yaklaşık 8 bin kişilik istihdam azaltımına gidecek.

Alman basınında yer alan haberlere göre, BMW yönetimi ile işçi temsilcileri arasında haftalardır süren görüşmeler anlaşmayla sonuçlandı. Taraflar, gönüllü ayrılık programının uygulanması konusunda uzlaşmaya vardı. GÖNÜLLÜ AYRILIK PROGRAMI EKİMDE BAŞLAYACAK Anlaşma kapsamında gönüllü ayrılık programı Ekim 2026'da başlayacak ve 2027 yılının sonuna kadar devam edecek. Program sonunda şirketin toplam çalışan sayısının yaklaşık 8 bin kişi azaltılması hedefleniyor.