Alman otomotiv devi 8 bin çalışanı "gönüllü" olarak işten çıkaracak
Alman otomotiv devi BMW, zayıflayan Çin pazarı ve artan maliyet baskıları nedeniyle yaklaşık 8 bin kişilik istihdam azaltımına gidiyor. 40 bin çalışana gönüllü ayrılık teklifi sunulacak. Ekim 2026'da başlayacak gönüllü ayrılık programı, 2027 sonuna kadar devam edecek.
Alman otomobil üreticisi BMW, Çin pazarındaki talep daralması ve yükselen maliyetlerin etkisiyle kapsamlı bir tasarruf programını hayata geçiriyor. Şirket, çoğunluğu Almanya'da olmak üzere yaklaşık 8 bin kişilik istihdam azaltımına gidecek.
Alman basınında yer alan haberlere göre, BMW yönetimi ile işçi temsilcileri arasında haftalardır süren görüşmeler anlaşmayla sonuçlandı. Taraflar, gönüllü ayrılık programının uygulanması konusunda uzlaşmaya vardı.
GÖNÜLLÜ AYRILIK PROGRAMI EKİMDE BAŞLAYACAK
Anlaşma kapsamında gönüllü ayrılık programı Ekim 2026'da başlayacak ve 2027 yılının sonuna kadar devam edecek.
Program sonunda şirketin toplam çalışan sayısının yaklaşık 8 bin kişi azaltılması hedefleniyor.
40 BİN ÇALIŞANA TEKLİF GÖTÜRÜLECEK
BMW'nin dünya genelinde yaklaşık 150 bin, Almanya'da ise 84 bin çalışanı bulunuyor.
Gönüllü ayrılık teklifinin, doğrudan üretimde görev almayan yaklaşık 40 bin çalışana sunulacağı belirtildi.
Programın ağırlıklı olarak yönetim, AR-GE, planlama ve idari birimlerde çalışan personeli kapsayacağı ifade edildi.
Çalışanlara ödenecek tazminat tutarı ise maaş ve kıdem sürelerine göre belirlenecek.
ÇİN PAZARINDAKİ DARALMA ETKİLİ OLDU
BMW, haziran ayında özellikle Çin pazarındaki talep daralması nedeniyle 2026 yılı satış ve kârlılık beklentilerini aşağı yönlü revize etmişti.
Şirket, ayrıca ABD'nin gümrük tarifeleri, artan üretim maliyetleri ve küresel rekabet baskısı nedeniyle tasarruf önlemlerini artıracağını açıklamıştı.