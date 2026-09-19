Aşı ve kimliklendirme ücreti alınmayacak! Bakan Yumaklı hayvancılığa 6 milyar TL'lik desteği duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Erzurum'da katıldığı törende hayvancılık sektörüne yönelik yeni destekleri açıkladı. Yumaklı, "Hayvan ve Sürü Sağlığı Destekleri" kapsamında yetiştiricilerden artık aşı ve kimliklendirme ücreti alınmayacağını, veteriner hekimlerin de ilave ücret talep etmeyeceğini söyledi.

AŞI VE KİMLİKLENDİRME ÜCRETİ KALDIRILDI

Erzurum'da Aziziye Hayvan Pazarı'nda Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği İktisadi İşletmesi Açılışı ve Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi Düve Teslim Töreni düzenlendi. Törene Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanı sıra Erzurum Valisi Aydın Baruş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, milletvekilleri ve sektör temsilcileri katıldı.

Bakan Yumaklı, hayvancılığın stratejik bir sektör olduğunu belirterek son 22 yılda hayvancılıkla ilgili verilen desteklerin toplamının 654 milyar liraya ulaştığını söyledi.

Yumaklı, "Hayvancılığı stratejik bir sektör olarak görüyoruz" başlığı altında yaptığı değerlendirmede, desteklerin yalnızca hayvan sayısının ve üretimin artırılması amacıyla verilmediğini, daha verimli, kaliteli ve sürdürülebilir bir hayvancılık hedeflediklerini ifade etti.

Hayvancılıkta planlı üretim dönemine geçildiğini belirten Yumaklı, ilk kez üç yıllık üretim planlaması destekleme modelinin hayata geçirildiğini söyledi. Modelin amacıyla ilgili olarak Yumaklı, üreticilerin önlerini görebilmeleri, gençlerin ve kadın girişimcilerin daha fazla desteklenmesi ve aile işletmelerinin ayakta tutulmasının hedeflendiğini aktardı.

Hayvan sağlığına da dikkat çeken Yumaklı, yetiştiricilere yönelik yeni uygulamayı şöyle açıkladı:

"Bu yıl 'Hayvan ve Sürü Sağlığı Destekleri' altında yeni bir destekleme kalemi oluşturduk. Bu destek kapsamında yetiştiricilerimizden artık aşı ve kimliklendirme ücreti almıyoruz. Buradan bütün üreticilerimize hayırlı, uğurlu olsun diliyorum. Bunun için diğer desteklerden herhangi bir kesinti yapılmayacak, yanlış anlama olmasın. Ayrıca veteriner hekimler de herhangi bir şekilde ilave bir ücret talep etmeyecekler."

Bakan Yumaklı, söz konusu uygulama için yaklaşık 6 milyar liralık kaynak ayrıldığını belirterek, üreticilerin üzerindeki yükün hafifletilmesinin amaçlandığını söyledi.

ERZURUM'A POZİTİF AYRIMCILIK

Erzurum'un büyükbaş hayvan varlığı açısından Türkiye'de üçüncü sırada bulunduğunu belirten Yumaklı, kentin yem bitkileri üretiminde de önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Erzurum'un da aralarında bulunduğu hayvancılıkla ilgili üretim planlamasına dahil 16 ile pozitif ayrımcılık uygulandığını belirten Yumaklı, bu kapsamda Erzurum'daki yetiştiricilere yönelik destekleri sıraladı.

Buna göre buzağı desteğinin yüzde 50 daha fazla verileceğini belirten Yumaklı, Ziraat Bankası'nın tarımsal kredilerine ek yüzde 20 faiz indirimi sağlanacağını, çiğ süt desteğinin yüzde 40 ve yem bitkileri desteğinin yüzde 50 daha fazla olacağını söyledi.

Kentte kaliteli damızlık materyalin yaygınlaştırılması amacıyla da çalışma yürütüldüğünü belirten Yumaklı, törende açılışı yapılan tesiste yaklaşık 1.500 hayvan bulunduğunu ve bunların "Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek" projesi kapsamında hak sahibi yetiştiricilere dağıtılmasının planlandığını açıkladı.

ERZURUM'A 25 BİN BÜYÜKBAŞ KAPASİTELİ BESİ BÖLGESİ

Erzurum'un hayvancılık altyapısının geliştirilmesi için sulama yatırımlarının da sürdüğünü belirten Yumaklı, Kuzgun Dapan Elmalı Tüneli, Kuzgun Dapan Ortabahçe Sulaması, Narman Şehitler Barajı Sulaması ve Çipak Regülatör Sulaması için ihale tarihlerini açıkladı.

Yumaklı ayrıca, Toprak Mahsulleri Ofisi stoklarındaki arpanın 17 Eylül itibarıyla satışına başlandığını belirterek, ilk etapta satışların büyükbaş ve küçükbaş besiciler, yetiştiriciler ve yem fabrikalarına yönelik olacağını söyledi.

Mera alanlarına ilişkin de hedef açıklayan Yumaklı, 2028 yılına kadar Türkiye'de 2 milyon dekar mera alanının ıslah edilerek üreticilerin hizmetine sunulacağını ifade etti.

Bakan Yumaklı'nın açıkladığı bir diğer proje ise Erzurum'un Aziziye ilçesinde kurulması planlanan 25 bin büyükbaş kapasiteli Besi Organize Tarım Bölgesi oldu.

Yumaklı, "Erzurum'a bir de hayvancılık üssü kurmak istiyoruz. Bu kapsamda Aziziye ilçemizde 25 bin büyükbaş kapasiteli Besi Organize Tarım Bölgesi'ni inşallah hayata geçirmiş olacağız. Bu proje modern ve planlı üretim altyapısıyla Erzurum'u inşallah hayvancılık ve kırmızı et üretiminde bölgesel bir merkez haline getireceğiz" diye konuştu.

9 BİN TON KIRMIZI ET, 1.500 KİŞİLİK İSTİHDAM

Besi Organize Tarım Bölgesi'nin faaliyete geçmesiyle Erzurum'da 9 bin ton kırmızı et üretimi gerçekleştirilmesi ve 1.500 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.

Projenin ülke ekonomisine katkısının ise 3 milyar lira olacağını belirten Yumaklı, Erzurum'daki kamu kurumları, yerel yönetimler, milletvekilleri, üreticiler ve sektör temsilcilerinin iş birliğine dikkat çekti.

Konuşmaların ardından üreticilere düveler teslim edildi. Bakan Yumaklı ve beraberindeki heyet hayvan pazarını gezdi. Yumaklı, mezat salonunda düzenlenen açık artırmaya katılarak 159 bin TL değerinde bir düve satın aldı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör