Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Strateji ve Bütçe Başkanlığı Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Tolga Balcı görevinden alındı, yerine Atila Bedir atandı.

Adalet Bakanlığında açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı görevine Cem Kurt getirildi.

Adli Tıp Kurumu Adli Tıp Dördüncü İhtisas Kurulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Görevlisi Dr. Yasin Kavla; Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu İç Hastalıkları Üyeliğine, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cündüllah Torun; Adli Tıp Altıncı İhtisas Kurulu Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine, Uzm. Dr. Neşe Kavruk Erdim; Adli Tıp Dördüncü İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Uzm. Dr. Ahmet Naim Namlı; Adli Tıp Beşinci İhtisas Kurulu Analitik Kimya Üyeliğine Oya Yeter atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında Seval Yılmaz Karaman İl Müdürlüğüne, Müslüm Ferdi Bozkurt Kilis İl Müdürlüğüne getirildi. Karaman İl Müdürlüğüne, Aksaray İl Müdürü Nurettin Ulaş; Aksaray İl Müdürlüğüne ise Sezgi Arpacı Elaldı atandı. Manisa İl Müdürü Mustafa Kılıç görevinden alınırken, yerine Kuduret Gültaş görevlendirildi. Diyarbakır İl Müdürü Aydın Polat görevden alınırken yerine Malatya İl Müdürü Ali Sait Çeçen getirildi. Malatya İl Müdürlüğüne, Elazığ İl Müdürü Ömer Faruk Ergün, Elazığ İl Müdürlüğüne, Erzincan İl Müdürü Serdar Demirci, Erzincan İl Müdürlüğüne Hakkari İl Müdürü Abdulhalim Ünalan, Bilecik İl Müdürlüğüne de Nejat İlhan atandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Yakup Koç görevden alınırken, yerine Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı İlkay Akçay getirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürü Mahmut Güneş görevden alınırken yerine Ümit Gülbağ, 10. Bölge Müdürü Bülent Şirin'in yerine ise Hasan Acar görevlendirildi. 9. Bölge Müdürlüğüne de Özgür Taşçıoğlu atandı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör