Avustralya’da yeni yasa tasarısı: Algoritma devre dışı bırakılabilecek! 18 yaş altı zararlı içeriklerden korunacak

Açıklamada, "Bu, Avustralyalılara kullandıkları platformlar ve gördükleri içerikler konusunda daha fazla seçenek sunacaktır." ifadesi kullanıldı.

Bu kapsamda sosyal medya platformlarının kullanıcılara akışları konusunda seçim olanağı sunan bildirim göndermesinin zorunlu hale geleceği belirtilen açıklamada, algoritmanın dışında kalmak isteyen kullanıcıların yalnızca takip ettikleri kişi ve hesapların içeriklerini görebileceği bildirildi.

Avustralya Başbakanlık Ofisinden, sosyal medya kullanımıyla ilgili düzenlemeleri içeren yasa tasarısına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, söz konusu yasa tasarısıyla sosyal medya kullanıcılarının algoritma tarafından önerilen kişiselleştirilmiş içeriklerin akışlarına dahil edilip edilmeyeceğini seçebilmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

18 YAŞ ALTI ZARARLI İÇERİKLERDEN KORUNACAK

Açıklamaya göre yasa tasarısı kapsamında ayrıca dijital hizmetlerin, 18 yaş altı gençleri olumsuz etkileyebilecek tasarım özelliklerinden de koruması öngörülüyor.

Buna göre dijital hizmetler gençleri, yeme bozukluğuna ve suça özendiren içeriklerin yanı sıra kadınlar ve cinsiyet eşitliği hakkında düşmanca fikirleri teşvik eden paylaşımlardan da korumakla yükümlü olacak.