Bakan Şimşek'ten dikkat çeken işsizlik açıklaması! "Serinin en düşük seviyesinde"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, haziran ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şimşek, işsizlik oranındaki gerilemeye dikkat çekerek, istihdamı güçlendirecek politikaların sürdürüleceğini belirtti.

"İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 7,6'YA GERİLEDİ"

Haziran ayında işsizlik oranının tarihi düşük seviyeye indiğini belirten Şimşek, "Haziranda işsizlik oranı, serinin en düşük seviyesi olan yüzde 7,6'ya geriledi. Böylece yılın ilk yarısında mevsimsel düzeltilmiş ortalama işsizlik oranı, yıllık 0,3 puan azalarak yüzde 8,1 oldu." ifadelerini kullandı.

"YÜKSEK KATMA DEĞERLİ ÜRETİMİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye'nin uzun vadeli kalkınma hedeflerine ulaşmasında verimlilik artışının kritik rol oynadığını vurgulayan Şimşek, uygulanacak politikalara ilişkin de şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye'nin uzun vadeli kalkınma hedeflerine ulaşmasında verimlilik artışının kritik önemi bulunuyor. Bu doğrultuda, iş gücü piyasasının etkinliğini artıran, beşeri sermayemizin niteliğini güçlendiren ve yüksek katma değerli üretimi destekleyen politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz." dedi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör