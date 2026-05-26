Bugün eczaneler açık mı, çalışıyor mu? 26 Mayıs 2026 arefe günü eczaneler kaça kadar açık?

Bugün eczaneler normal mesai saatlerine göre hizmet verirken, günün belirli saatlerinden sonra nöbetçi eczaneler devreye girerek 24 saat kesintisiz hizmet sunacak. Arefe günlerinde bazı şehirlerde mesai düzeninde küçük değişiklikler olabileceği için vatandaşlar, bulundukları ilin güncel eczane nöbet listesini takip ediyor.

Resmi tatil uygulamasına göre arefe günü yarım gün çalışma kapsamındadır. Bu nedenle eczaneler sabah saatlerinden itibaren normal mesai düzeninde hizmet verirken, öğleden sonra nöbetçi sisteme geçiş yapılır.

İşte eczanelerin bu haftaki çalışma düzeni:

26 Mayıs Salı (Arefe Günü): Eczaneler sabah açılış saatinden itibaren normal şekilde hizmet vermeye devam eder ve saat 13.00'e kadar açık kalır.

13.00 sonrası: Yarım gün mesainin tamamlanmasıyla birlikte normal eczaneler kapanır. Bu saatten sonra ilaç ihtiyacı olan vatandaşlar yalnızca nöbetçi eczaneler üzerinden hizmet alabilir.

27-28-29-30 Mayıs (Kurban Bayramı) ve 31 Mayıs Pazar: Yalnızca il eczacı odaları tarafından belirlenen nöbetçi eczaneler hizmet verir. Sağlık Bakanlığı ve Eczacılar Odası'nın internet siteleri ya da kapılardaki nöbet çizelgeleri üzerinden bölgenizdeki nöbetçi eczaneleri sorgulayabilirsiniz.