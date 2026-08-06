Çiftçilere dev hibe desteği! Hesapları kontrol edin, 634 milyon TL'lik ödeme yapıldı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD-III Programı kapsamında temmuz ayında üreticilere ve yatırımcılara toplam 634,3 milyon liralık hibe ödemesi yapıldığını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, kırsal kalkınmayı destekleyen IPARD-III Programı kapsamında üretici ve yatırımcılara yönelik hibe ödemelerini sürdürüyor. Temmuz ayında gerçekleştirilen ödemeler kapsamında toplam 634,3 milyon liralık destek hak sahiplerinin hesaplarına aktarıldı.
BAKAN YUMAKLI DUYURDU
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda temmuz ayı hibe ödemelerine ilişkin bilgi verdi.
Yumaklı, "Kırsal kalkınmaya ve üreticilerimize desteklerimiz artarak devam ediyor. IPARD III Programı kapsamında temmuz ayında toplam 634,3 milyon lira hibe ödemesini üreticilerimizin ve yatırımcılarımızın hesaplarına aktardık. Kırsalı kalkındıran, üretime güç katan tüm girişimcilerimize hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.
EN BÜYÜK PAY TARIMSAL İŞLETMELERE
Bakanlığın paylaştığı verilere göre, temmuz ayında yapılan hibelerin en büyük bölümü tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlara ayrıldı.
Desteklerin dağılımı şöyle oldu:
- 514 milyon 996 bin lira tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlara,
- 72 milyon 270 bin lira çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme projelerine,
- 39 milyon 427 bin lira tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik fiziki yatırımlara,
- 7 milyon 602 bin lira ise LEADER yaklaşımı ve yerel kalkınma stratejilerinin uygulanmasına aktarıldı.
KIRSAL KALKINMAYA DESTEK SÜRÜYOR
IPARD-III Programı kapsamında sağlanan hibelerle tarımsal üretimin modernizasyonu, kırsalda yatırım ve istihdamın artırılması ile üreticilerin rekabet gücünün yükseltilmesi hedefleniyor.
Bakanlık, program kapsamında kırsal kalkınmaya yönelik hibe desteklerini önümüzdeki dönemde de sürdürmeyi planlıyor.