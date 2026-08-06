Çiftçilere dev hibe desteği! Hesapları kontrol edin, 634 milyon TL’lik ödeme yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, kırsal kalkınmayı destekleyen IPARD-III Programı kapsamında üretici ve yatırımcılara yönelik hibe ödemelerini sürdürüyor. Temmuz ayında gerçekleştirilen ödemeler kapsamında toplam 634,3 milyon liralık destek hak sahiplerinin hesaplarına aktarıldı.

BAKAN YUMAKLI DUYURDU

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda temmuz ayı hibe ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Yumaklı, "Kırsal kalkınmaya ve üreticilerimize desteklerimiz artarak devam ediyor. IPARD III Programı kapsamında temmuz ayında toplam 634,3 milyon lira hibe ödemesini üreticilerimizin ve yatırımcılarımızın hesaplarına aktardık. Kırsalı kalkındıran, üretime güç katan tüm girişimcilerimize hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.