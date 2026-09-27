Emine Erdoğan: Sıfır atık yolculuğumuz COP31’e uzanıyor

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sıfır Atık Hareketi'nin 9 yıllık yolculuğunu değerlendirdi. 2017 yılında başlayan Sıfır Atık yolculuğunun bugün sınırları aşan güçlü bir çevre seferberliğine dönüştüğünü belirten Erdoğan, "Bir fikirle başlayan bu değişim; evlerden okullara, şehirlerden uluslararası platformlara yayıldı. Dünyanın dört bir yanında yankılanan ortak bir sorumluluğun sesi oldu" ifadelerini kullandı.

"SIFIR ATIK, NEYİN KIYMETİNİ BİLDİĞİMİZLE İLGİLİ"

Sıfır Atık anlayışının yalnızca atıkların nasıl değerlendirildiğiyle sınırlı olmadığını vurgulayan Erdoğan, paylaşımında şu değerlendirmeye yer verdi: "Çünkü Sıfır Atık, yalnızca neyi attığımızla değil, neyin kıymetini bildiğimizle ilgilidir. Hayatın her alanına dokunan bir anlayıştır."

BM'DEN SIFIR ATIK KARARI

Emine Erdoğan, Türkiye'nin öncülüğünde 2022 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen Sıfır Atık Kararı'nın, hareketin küresel ölçekteki dönüm noktası olduğunu belirtti. Erdoğan, 30 Mart'ın Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edilmesi ve başkanlığını yürüttüğü BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Danışma Kurulu'nun kurulmasıyla Türkiye'nin tecrübesinin farklı coğrafyalara taşındığını ifade etti.

"SIFIR ATIK YAKLAŞIMININ COP31'DE GÜÇLÜ BİR ARAÇ OLACAĞINA İNANIYORUM"

Sıfır Atık Hareketi'nin 9 yıllık birikiminin Türkiye'nin ev sahipliğindeki COP31'e uzandığını belirten Erdoğan, "Böylelikle Sıfır Atık yaklaşımının iklim eyleminin güçlü araçlarından biri olarak benimseneceğine yürekten inanıyorum" dedi.

"GELECEK NESİLLERE YAŞAM KÜLTÜRÜ BIRAKMAK EN BÜYÜK TEMENNİMİZ"

Emine Erdoğan, paylaşımının sonunda daha temiz bir dünyanın yanı sıra tabiata hürmet eden bir yaşam kültürünün gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti. Erdoğan, "Bu inancı paylaşan, emeğiyle çoğaltan herkese gönülden teşekkür ediyor; Sıfır Atık Hareketi'nin 9'uncu yılını en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.