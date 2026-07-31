EPDK'da üst düzey atama! İkinci Başkan ve iki yeni üye belli oldu
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'na (EPDK) ilişkin atama kararları Resmî Gazete'de yayımlandı. EPDK İkinci Başkanlığına Muhammed Mustafa İzgeç atanırken, Kurul üyeliklerine Erdoğan Tozan ve İbrahim Tan getirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmî Gazete kararıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nda (EPDK) yeni atamalar gerçekleştirildi.
Karara göre, EPDK İkinci Başkanlığına Muhammed Mustafa İzgeç atandı.
KURULA İKİ YENİ ÜYE
Resmî Gazete'de yayımlanan kararla EPDK Kurul üyeliklerine de iki isim getirildi.
Buna göre, Erdoğan Tozan ile İbrahim Tan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyesi olarak atandı.
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