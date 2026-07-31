EPDK'da üst düzey atama! İkinci Başkan ve iki yeni üye belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmî Gazete kararıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nda (EPDK) yeni atamalar gerçekleştirildi.

Karara göre, EPDK İkinci Başkanlığına Muhammed Mustafa İzgeç atandı.

KURULA İKİ YENİ ÜYE

Resmî Gazete'de yayımlanan kararla EPDK Kurul üyeliklerine de iki isim getirildi.

Buna göre, Erdoğan Tozan ile İbrahim Tan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyesi olarak atandı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör