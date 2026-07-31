Esnafa pazartesi 100 milyon TL’lik destek geliyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat , Artvin ziyaretinde Sarp Gümrük Kapısı'ndaki çalışmaların değerlendirileceğini belirterek, esnafa 100 milyon liralık kredi desteği sağlanacağını açıkladı.

Bir dizi programa katılmak üzere Artvin'e giden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Valilikte yaptığı açıklamada kentin sınır ticareti, lojistik ve turizm açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, hem Sarp Gümrük Kapısı'ndaki çalışmaların hem de esnafa yönelik yeni finansman desteğinin gündemlerinde olduğunu söyledi.

SARP GÜMRÜK KAPISI MASAYA YATIRILACAK

Artvin'in Türkiye'nin en önemli sınır şehirlerinden biri olduğuna dikkat çeken Bolat, şehir buluşmaları kapsamında bakan yardımcıları, genel müdürler ve ilgili kurum temsilcileriyle kentin ihtiyaçlarını değerlendireceklerini ifade etti.

Bolat, Sarp Gümrük Kapısı'nın Türkiye'nin Gürcistan, Rusya ve Türk cumhuriyetlerine açılan en önemli ticaret kapılarından biri olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Sarp Gümrük Kapısı, Türkiye'nin Gürcistan'a, Rusya'ya ve Türk cumhuriyetlerine açılan en önemli ticaret kapılarının başında geliyor. Buradaki geçişlerin daha hızlı ve kolay hale getirilmesi için yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirecek, ilgili kurumlarımız ve yerel yöneticilerimizle istişarelerde bulunacağız."

ESNAFA 100 MİLYON LİRALIK KREDİ DESTEĞİ

Bakan Bolat, Artvin esnafına yönelik yeni bir finansman desteğini de açıkladı.

Bolat, yılbaşından bu yana sağlanan desteklere ilave olarak pazartesi sabahından itibaren Halkbank aracılığıyla, TESKOM kefaleti ve Esnaf Kefalet Kooperatifleri üzerinden Artvin esnafına 100 milyon liralık kredi desteği verileceğini bildirdi.

Destek paketinin şehir ekonomisine katkı sağlayacağını belirten Bolat, şöyle konuştu:

"Bu kaynağın şehir ekonomisine can suyu olacağına ve piyasalara hareketlilik kazandıracağına inanıyoruz."

Bolat, Artvin'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek gerçekleştirilecek görüşmelerin kent için hayırlı olmasını temenni etti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör