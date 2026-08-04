Fitch duyurdu: Türkiye küresel sukuk ihracında öne çıkacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin sukuk piyasasına ilişkin değerlendirmesini yayımladı. Raporda, sukuk ihraçlarının büyük ölçüde kamu tarafından yönlendirilmeye devam edeceği belirtilirken, bankalar ve şirketlerin ise piyasa koşullarının elverişli olduğu dönemlerde ihraçlara yöneleceği öngörüldü.

JEOPOLİTİK RİSKLER İHRAÇLARI SINIRLAYABİLİR

Fitch, yatırımcı duyarlılığı ile İran savaşı kaynaklı jeopolitik oynaklığın sukuk ihraçları üzerinde baskı oluşturabilecek başlıca riskler arasında yer aldığını vurguladı.

Buna karşın Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapacak olması ve hazırlanan Ulusal Yeşil Finans Stratejisi'nin çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) temalı borçlanma araçlarının büyümesini destekleyebileceği ifade edildi.