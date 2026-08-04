Fitch duyurdu: Türkiye küresel sukuk ihracında öne çıkacak
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'de sukuk ihraçlarının büyük ölçüde kamu öncülüğünde devam edeceğini öngördü.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin sukuk piyasasına ilişkin değerlendirmesini yayımladı. Raporda, sukuk ihraçlarının büyük ölçüde kamu tarafından yönlendirilmeye devam edeceği belirtilirken, bankalar ve şirketlerin ise piyasa koşullarının elverişli olduğu dönemlerde ihraçlara yöneleceği öngörüldü.
JEOPOLİTİK RİSKLER İHRAÇLARI SINIRLAYABİLİR
Fitch, yatırımcı duyarlılığı ile İran savaşı kaynaklı jeopolitik oynaklığın sukuk ihraçları üzerinde baskı oluşturabilecek başlıca riskler arasında yer aldığını vurguladı.
Buna karşın Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapacak olması ve hazırlanan Ulusal Yeşil Finans Stratejisi'nin çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) temalı borçlanma araçlarının büyümesini destekleyebileceği ifade edildi.
"DIŞ FİNANSMANA ERİŞİM KORUNUYOR"
Fitch Küresel İslami Finans Başkanı Bashar Al Natoor, Türkiye'nin kamu borcunun düşük seviyelerde bulunduğunu ve stres dönemlerinde dış finansmana erişimini koruyabildiğini ifade etti.
Al Natoor, "Bölgesel gerilimin daha da tırmanması halinde yatırımcı iştahı, borçlanma maliyetleri ve piyasa likiditesi üzerinde baskı oluşabilir" diye konuştu.
TÜRKİYE KÜRESEL SIRALAMADA İLK SIRALARDA
Fitch verilerine göre Türkiye'nin borç sermaye piyasası, jeopolitik oynaklığa rağmen büyümesini sürdürdü.
2026'nın ilk yarısı sonunda dolaşımdaki toplam borçlanma araçlarının büyüklüğü yıllık bazda yüzde 9 artarak 516 milyar doların üzerine çıktı. Toplam borçlanma araçlarının yüzde 33'ünü ise dolar cinsi ihraçlar oluşturdu.
Kuruluş, Türkiye'nin Çin hariç tutulduğunda gelişmekte olan ülkeler arasında dolar cinsi borçlanmada altıncı, küresel sukuk piyasasında ise beşinci sırada bulunduğunu bildirdi.
SUKUKUN PAYI YÜZDE 14'E YÜKSELDİ
Raporda, sukukun toplam borç sermaye piyasası ihraçları içindeki payının da yükseldiği belirtildi. Buna göre söz konusu oran, 2025'in ilk yarısındaki yüzde 8 seviyesinden 2026'nın aynı döneminde yaklaşık yüzde 14'e çıktı.
NOT GÖRÜNÜMÜ "DURAĞAN"A ÇEVRİLMİŞTİ
Fitch, mayıs ayında yaptığı değerlendirmede derecelendirdiği tüm Türk sukuk ihraççılarının kredi notu görünümünü "pozitif"ten "durağan"a çevirmişti.