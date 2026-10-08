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  • 1 milyon TL'ye kadar hesaba yatırılacak! 17 fonda 43 bin 643 yatırımcıya ödeme bugün

1 milyon TL'ye kadar hesaba yatırılacak! 17 fonda 43 bin 643 yatırımcıya ödeme bugün

Fon yatırımcılarının merakla beklediği ödeme süreci bugün başlıyor. A1 Capital, Bulls ve Pardus bünyesindeki 17 fonda bulunan 43 bin 643 yatırımcı bugün 1 milyon TL'ye kadar ödeme yapılacak.

01 1 milyon TL’ye kadar hesaba yatırılacak! 17 fonda 43 bin 643 yatırımcıya ödeme bugün
SABAH.COM.TR EKONOMİ SABAH.COM.TR EKONOMİ

7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiyesi için süreç başlıyor. Tasfiye kapsamındaki 3 şirkete ait 17 fonda bulunan 43 bin 643 yatırımcıya bugün ödeme yapılacak.

1 milyon TL'ye kadar hesaba yatırılacak! 17 fonda 43 bin 643 yatırımcıya ödeme bugün | Video

02 1 milyon TL’ye kadar hesaba yatırılacak! 17 fonda 43 bin 643 yatırımcıya ödeme bugün

CEVDET YILMAZ TASFİYE İÇİN YOL HARİTASINI AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma ile milletvekillerini bilgilendirdi. Tasfiye kapsamındaki fonların mal varlığı, likidite durumu, yatırımcıların pay senetleri, nakitleri, borç ve alacaklarının tespit edildiğini belirten Yılmaz, ilk ödemelerin bugün yapılacağını duyurdu.

03 1 milyon TL’ye kadar hesaba yatırılacak! 17 fonda 43 bin 643 yatırımcıya ödeme bugün

17 FONDA 43 BİN 643 YATIRIMCIYA ÖDEME

Fon Koordinasyon Kurulu tarafından yürütülen tasfiye sürecinde ilk ödeme yapılacak fonlar belli oldu. A1 Capital, Bulls ve Pardus'ün 17 fonunda bulunan 43 bin 643 yatırımcıya 8 Ekim 2026'da ödeme gerçekleştirilecek.

04 1 milyon TL’ye kadar hesaba yatırılacak! 17 fonda 43 bin 643 yatırımcıya ödeme bugün

1 MİLYON LİRAYA KADAR ANA PARA ÖDEMESİ

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye sürecindeki fonlara ilişkin 1 milyon TL'ye kadar ödeme yapılacağını açıklamıştı.

Olağanüstü tasfiye kapsamındaki fonlar için ise farklı bir ödeme mekanizması planlanıyor. Hazırlanan kanun teklifinin yasalaşması halinde ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerinin yapılması öngörülüyor.

Yılmaz, "Olağanüstü tasfiyenin özünü 1 milyon liraya kadar ana paranın ödenmesi oluşturmaktadır." dedi. Fon alacaklarının tahsili ve borçların ödenmesinin ardından nihai tasfiye bakiyesinin oluşturulacağını belirten Yılmaz, bu sürecin 5-6 ay içinde tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

05 1 milyon TL’ye kadar hesaba yatırılacak! 17 fonda 43 bin 643 yatırımcıya ödeme bugün

1 milyon liralık ödeme sınırı, olağanüstü tasfiye kapsamındaki fonlarda yatırımcının parasının bulunduğu her fon için ayrı ayrı uygulanacak şekilde planlanıyor. Buna göre bir yatırımcının üç farklı fonda parası bulunması halinde, her fon için 1 milyon liraya kadar ana para ödemesi yapılabilecek. Kalan tutarların ise tasfiye sürecine bağlı olarak daha sonra ödenmesi planlanıyor.

06 1 milyon TL’ye kadar hesaba yatırılacak! 17 fonda 43 bin 643 yatırımcıya ödeme bugün

HAZİNE'DEN KAYNAK AKTARILMAYACAK

Tasfiye sürecinde yatırımcıların zararlarının karşılanması için Hazine'den kaynak aktarılmayacağı da açıklandı.

Yılmaz, "Bu süreçte oluşan özel zararlar için Hazine kaynağı kullanılmayacak." dedi. Ödemelerin öncelikle fonların kendi kaynaklarından, haksız kazanç sağlayanlardan tahsil edilecek tutarlardan ve el konulan varlıkların satışından elde edilecek gelirlerden karşılanacağını belirtti.

Serbest fonlarda bankacılık sistemindeki mevduatlarda olduğu gibi devlet garantisi bulunmadığı da vurgulandı.

07 1 milyon TL’ye kadar hesaba yatırılacak! 17 fonda 43 bin 643 yatırımcıya ödeme bugün

131 FONDA 455 BİN 758 TEKİL YATIRIMCI BULUNUYOR

Tasfiye kapsamındaki toplam tablo da açıklandı. Yılmaz'ın verdiği bilgilere göre 131 fonda toplam 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunuyor.

Ziraat Bankası'nın tasfiyesinden sorumlu olduğu 125 fonda 151 bin 247 tekil yatırımcı, İş Bankası'nın sorumlu olduğu 6 fonda ise 388 bin 718 yatırımcı bulunduğu bildirildi.

A1 Capital, Bulls ve Pardus'ün olağan tasfiye kapsamındaki 17 fonunda 43 bin 643 yatırımcı bulunurken, aynı şirketler kapsamında kalan 49 özel fonda 2 bin 98 yatırımcı yer alıyor. Bu fonlardaki sorunların kendi kapsamları içerisinde çözülmesi planlanıyor.

08 1 milyon TL’ye kadar hesaba yatırılacak! 17 fonda 43 bin 643 yatırımcıya ödeme bugün

ATLAS PORTFÖY İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Atlas Portföy'ün olağan yöntemle tasfiyesi için de çalışmalar devam ediyor. Gerekli teminatların sağlanması halinde şirket bünyesindeki 16 fonda bulunan 56 bin 614 yatırımcı için olağan tasfiye hükümlerinin uygulanması ve ödemelerin hızla gerçekleştirilmesi planlanıyor.

09 1 milyon TL’ye kadar hesaba yatırılacak! 17 fonda 43 bin 643 yatırımcıya ödeme bugün

ÖNCELİK KÜÇÜK YATIRIMCIDA

Tasfiye sürecinde genel ilke olarak yatırımcılara payları oranında dağıtım yapılması öngörülüyor. Olağanüstü tasfiyeye tabi fonlarda ise ara ödeme yöntemiyle 1 milyon liraya kadar ana paranın geri ödenmesi planlanıyor. Ödemelerde küçük yatırımcılar ile para piyasası fonlarına öncelik verilmesi öngörülüyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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