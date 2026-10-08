1 milyon TL'ye kadar hesaba yatırılacak! 17 fonda 43 bin 643 yatırımcıya ödeme bugün

1 MİLYON LİRAYA KADAR ANA PARA ÖDEMESİ

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye sürecindeki fonlara ilişkin 1 milyon TL'ye kadar ödeme yapılacağını açıklamıştı.

Olağanüstü tasfiye kapsamındaki fonlar için ise farklı bir ödeme mekanizması planlanıyor. Hazırlanan kanun teklifinin yasalaşması halinde ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerinin yapılması öngörülüyor.

Yılmaz, "Olağanüstü tasfiyenin özünü 1 milyon liraya kadar ana paranın ödenmesi oluşturmaktadır." dedi. Fon alacaklarının tahsili ve borçların ödenmesinin ardından nihai tasfiye bakiyesinin oluşturulacağını belirten Yılmaz, bu sürecin 5-6 ay içinde tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi.