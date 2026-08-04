12 Ağustos Aslan Tutulması'na hazır mısınız? En şanslılar belli oldu: 2 burcun hayatına fırsat kapıları açılıyor
Astroloji dünyasının merakla beklediği 12 Ağustos 2026 Aslan Güneş Tutulması yaklaşıyor. Astrolog Ayça Koçak, Aslan burcunun 20 derecesinde gerçekleşecek tutulmanın özellikle bazı burçlar için önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi. 9-16 Ağustos tarihleri için kritik uyarılarda bulunan Koçak, tutulma döneminde yapılması ve kaçınılması gerekenleri anlattı. İşte 12 Ağustos Aslan Güneş Tutulması'nın burçlara mesajları ve Şubat 2027'ye uzanan etkileri...