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  • 12 Ağustos Aslan Tutulması'na hazır mısınız? En şanslılar belli oldu: 2 burcun hayatına fırsat kapıları açılıyor

12 Ağustos Aslan Tutulması'na hazır mısınız? En şanslılar belli oldu: 2 burcun hayatına fırsat kapıları açılıyor

Astroloji dünyasının merakla beklediği 12 Ağustos 2026 Aslan Güneş Tutulması yaklaşıyor. Astrolog Ayça Koçak, Aslan burcunun 20 derecesinde gerçekleşecek tutulmanın özellikle bazı burçlar için önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi. 9-16 Ağustos tarihleri için kritik uyarılarda bulunan Koçak, tutulma döneminde yapılması ve kaçınılması gerekenleri anlattı. İşte 12 Ağustos Aslan Güneş Tutulması'nın burçlara mesajları ve Şubat 2027'ye uzanan etkileri...

01 12 Ağustos Aslan Tutulması’na hazır mısınız? En şanslılar belli oldu: 2 burcun hayatına fırsat kapıları açılıyor
MERVE AYKAŞ MERVE AYKAŞ

Gökyüzü yılın en sert ve dönüştürücü kırılmalarından birine hazırlanıyor. 12 Ağustos 2026 tarihinde Aslan burcunun 20 derecesinde gerçekleşecek olan tam Güneş Tutulması; görünürlükten kariyer sahnesine, ego savaşlarından kalpten gelen hakikate kadar pek çok alanda ezberleri bozmaya geliyor.

02 12 Ağustos Aslan Tutulması’na hazır mısınız? En şanslılar belli oldu: 2 burcun hayatına fırsat kapıları açılıyor

"Bu tutulma kim olduğunuzu hatırlatmayacak, aksine sizi yeniden inşa ettirecek" diyen Astrolog Ayça Koçak, 12 Ağustos Aslan Güneş Tutulması'nın perde arkasını ve burçların yaşayacağı büyük kırılmaları detaylarıyla anlattı. İşte maskelerin düşeceği, eski imajların sonlanıp yepyeni duruşların doğacağı bu özel sürecin merak edilen tüm detayları...


03 12 Ağustos Aslan Tutulması’na hazır mısınız? En şanslılar belli oldu: 2 burcun hayatına fırsat kapıları açılıyor

12 AĞUSTOS 2026 ASLAN GÜNEŞ TUTULMASI GERÇEKTEN HAYATI DEĞİŞTİRECEK KADAR GÜÇLÜ MÜ? HANGİ BURÇLAR EN ÇOK ETKİLENECEK?

Evet, oldukça güçlü. Aslan burcunun 20 derecesinde gerçekleşen bu tam Güneş Tutulması; kimlik, görünürlük, yaratıcılık ve "Ben kimim?" sorusunu en derin yerinden sarsacak. En sert ve büyük dönüm noktalarını yaşayacak burçlar:

04 12 Ağustos Aslan Tutulması’na hazır mısınız? En şanslılar belli oldu: 2 burcun hayatına fırsat kapıları açılıyor

• ASLAN (ÖZELLİKLE 15-25 DERECE): Doğrudan kavuşum alır. Kimlik, görünüm, kariyer sahnesi ve yaşam yönü köklü bir yenilenmeye girer. Eski imaj sonlanır, yeni bir duruş doğabilir.

05 12 Ağustos Aslan Tutulması’na hazır mısınız? En şanslılar belli oldu: 2 burcun hayatına fırsat kapıları açılıyor

• KOVA (15-25 DERECE): Karşıt açı alır. İlişkiler, ortaklıklar, aidiyet ve özgürlük temaları ani açıklıklarla yüzleşir. Ayrılıklar ya da yeniden tanımlamalar gelebilir.

06 12 Ağustos Aslan Tutulması’na hazır mısınız? En şanslılar belli oldu: 2 burcun hayatına fırsat kapıları açılıyor

• BOĞA (15-25 DERECE): Kare açı alır. Maddi güvenlik, değerler, ev ve konfor alanı sarsılabilir. Bırakılması gerekenler netleşir.

07 12 Ağustos Aslan Tutulması’na hazır mısınız? En şanslılar belli oldu: 2 burcun hayatına fırsat kapıları açılıyor

• AKREP (15-25 DERECE): Kare açı alır. Güç dinamikleri, ortak kaynaklar, kriz ve dönüşüm temaları derinden çalışır. Arındırıcı fakat sert süreçler yaşanabilir. En olumlu ve fırsat dolu etkileri alacak burçlar ise Koç ve Yay'dır.

08 12 Ağustos Aslan Tutulması’na hazır mısınız? En şanslılar belli oldu: 2 burcun hayatına fırsat kapıları açılıyor

Bu burçlar trine açı aldığı için cesur adımlar, yaratıcı projeler ve yönetici olma fırsatları açısından en destekleyici enerjiyi taşır.

09 12 Ağustos Aslan Tutulması’na hazır mısınız? En şanslılar belli oldu: 2 burcun hayatına fırsat kapıları açılıyor

TUTULMA CİVARINDA NELERE DİKKAT ETMELİ, NELERDEN KESİNLİKLE KAÇINMALIYIZ?

Özellikle 9-16 Ağustos arası ve 28 Ağustos'a kadar olan dönem oldukça yoğun ve hassastır.

10 12 Ağustos Aslan Tutulması’na hazır mısınız? En şanslılar belli oldu: 2 burcun hayatına fırsat kapıları açılıyor

• Büyük ve geri dönüşü zor kararlardan

11 12 Ağustos Aslan Tutulması’na hazır mısınız? En şanslılar belli oldu: 2 burcun hayatına fırsat kapıları açılıyor

• Ego savaşlarından, gösterişten ve ispat etme çabasından

12 12 Ağustos Aslan Tutulması’na hazır mısınız? En şanslılar belli oldu: 2 burcun hayatına fırsat kapıları açılıyor

• Aşırı yorgunluk ve uykusuzluktan

13 12 Ağustos Aslan Tutulması’na hazır mısınız? En şanslılar belli oldu: 2 burcun hayatına fırsat kapıları açılıyor

• Dinlenmeye ve gözleme öncelik verin

14 12 Ağustos Aslan Tutulması’na hazır mısınız? En şanslılar belli oldu: 2 burcun hayatına fırsat kapıları açılıyor

• Duygusal dalgalanmaları ve ani farkındalıkları not alın

15 12 Ağustos Aslan Tutulması’na hazır mısınız? En şanslılar belli oldu: 2 burcun hayatına fırsat kapıları açılıyor

• İletişimde daha yumuşak ve bilinçli olun

16 12 Ağustos Aslan Tutulması’na hazır mısınız? En şanslılar belli oldu: 2 burcun hayatına fırsat kapıları açılıyor

BU YOĞUN ENERJİYİ EN VERİMLİ VE ŞİFALI ŞEKİLDE NASIL KULLANABİLİRİZ?

Bu tutulmanın enerjisi "yapmak"tan çok "olmak" ister. En sağlıklı yaklaşım, acele etmek yerine bilinçli ve kalpten ilerlemekten geçer. Şu iki soruyu kendinize net biçimde sorun ve yazıya dökün:

17 12 Ağustos Aslan Tutulması’na hazır mısınız? En şanslılar belli oldu: 2 burcun hayatına fırsat kapıları açılıyor

• Hangi eski rolü, maskeyi veya onay ihtiyacını bırakıyorum?

18 12 Ağustos Aslan Tutulması’na hazır mısınız? En şanslılar belli oldu: 2 burcun hayatına fırsat kapıları açılıyor

• Hangi alanda üreticiliğim artıyor ve liderliğimi büyütmek istiyorum? Bunun yanında:

19 12 Ağustos Aslan Tutulması’na hazır mısınız? En şanslılar belli oldu: 2 burcun hayatına fırsat kapıları açılıyor

• Yaratıcı faaliyetlere alan açın (yazı, sanat, dans, müzik, oyun). Aslan enerjisi ifade edilmediğinde baskıya dönüşür.

20 12 Ağustos Aslan Tutulması’na hazır mısınız? En şanslılar belli oldu: 2 burcun hayatına fırsat kapıları açılıyor

• Topraklanın. Doğa yürüyüşü, nefes çalışmaları yapabilirsiniz.

21 12 Ağustos Aslan Tutulması’na hazır mısınız? En şanslılar belli oldu: 2 burcun hayatına fırsat kapıları açılıyor

• Büyük kararlar yerine küçük ama net tohumlar ekin. Tutulma "başlatma" değil, "tohum atma" zamanıdır.

22 12 Ağustos Aslan Tutulması’na hazır mısınız? En şanslılar belli oldu: 2 burcun hayatına fırsat kapıları açılıyor

• Gurur, takdir açlığı veya yetersizlik hissi yükselirse, bunları bastırmak yerine "bu da bana ait" diyerek kucaklayın.

23 12 Ağustos Aslan Tutulması’na hazır mısınız? En şanslılar belli oldu: 2 burcun hayatına fırsat kapıları açılıyor

UNUTMAYIN: Bu enerjiyi ego için kullanırsanız yorar, kalpten gelen hakikat için kullanırsanız büyütür ve şifa getirir.

24 12 Ağustos Aslan Tutulması’na hazır mısınız? En şanslılar belli oldu: 2 burcun hayatına fırsat kapıları açılıyor

KOÇ: Kapılar açılıyor. Cesaretin artık bahanesi kalmadı. Sahneye çık.

25 12 Ağustos Aslan Tutulması’na hazır mısınız? En şanslılar belli oldu: 2 burcun hayatına fırsat kapıları açılıyor

BOĞA: Konfor alanın sarsılıyor. Bırakman gerekenleri bırakmazsan, hayat senin yerine bırakacak.