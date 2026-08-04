12 Ağustos Aslan Tutulması'na hazır mısınız? En şanslılar belli oldu: 2 burcun hayatına fırsat kapıları açılıyor

BU YOĞUN ENERJİYİ EN VERİMLİ VE ŞİFALI ŞEKİLDE NASIL KULLANABİLİRİZ?

Bu tutulmanın enerjisi "yapmak"tan çok "olmak" ister. En sağlıklı yaklaşım, acele etmek yerine bilinçli ve kalpten ilerlemekten geçer. Şu iki soruyu kendinize net biçimde sorun ve yazıya dökün: