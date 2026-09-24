13. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ: 13.Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler?

13. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 13. Yargı Paketi'ne ilişkin yaptığı açıklamada düzenlemenin ekim ayında TBMM gündemine taşınmasının planlandığını belirtti. Adana'daki konuşmasında yargı süreçlerinin daha hızlı ilerlemesi için yeni adımlar atılması gerektiğine dikkat çekti.

Bakan Gürlek, vatandaşların adalet hizmetlerine daha kısa sürede ulaşabilmesi ve davaların sonuçlanma süresinin kısaltılması amacıyla çalışmaların devam ettiğini aktardı. Öte yandan, paketin Meclis'e sunulacağı kesin tarih konusunda henüz net bir takvim paylaşılmadı.