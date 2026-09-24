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  • 13. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ: 13.Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler?

13. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ: 13.Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler?

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamalarıyla birlikte 13. Yargı Paketi yeniden gündeme geldi. Bakan Gürlek, yeni düzenlemenin ekim ayında TBMM'ye sunulmasının planlandığını belirtirken, pakette özellikle yargılama süreçlerinin hızlandırılmasına yönelik çalışmaların yer alacağını açıkladı. Bu gelişmenin ardından 13. Yargı Paketi'nin Meclis'e sunulacağı tarih ile düzenlemenin kapsamı ve maddelerine ilişkin ayrıntılar araştırılmaya başlandı.

01 13. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ: 13.Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler?

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yargı reformu kapsamında yaptığı açıklamalar, 13. Yargı Paketi'ni yeniden gündeme taşıdı. Bakan Gürlek, çalışmaların sürdüğünü ve paketin ekim ayında TBMM'nin gündemine alınmasının planlandığını belirtti. Açıklamanın ardından düzenlemenin Meclis'e sunulacağı tarih ile 13. Yargı Paketi'nde bulunması beklenen maddeler ve içeriğe ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı.

02 13. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ: 13.Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler?

13. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 13. Yargı Paketi'ne ilişkin yaptığı açıklamada düzenlemenin ekim ayında TBMM gündemine taşınmasının planlandığını belirtti. Adana'daki konuşmasında yargı süreçlerinin daha hızlı ilerlemesi için yeni adımlar atılması gerektiğine dikkat çekti.

Bakan Gürlek, vatandaşların adalet hizmetlerine daha kısa sürede ulaşabilmesi ve davaların sonuçlanma süresinin kısaltılması amacıyla çalışmaların devam ettiğini aktardı. Öte yandan, paketin Meclis'e sunulacağı kesin tarih konusunda henüz net bir takvim paylaşılmadı.

03 13. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ: 13.Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler?

13. YARGI PAKETİ MADDELERİ

TBMM'nin önümüzdeki dönem en önemli gündem maddelerinden biri olan 13'üncü Yargı Paketinin çerçevesi ortaya çıkmaya başladı. Pakettin ana başlıkları "gerçek isimlerle sosyal medya kullanımı", "boşanmalar" ve "süresiz nafaka" olarak sıralandı.

04 13. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ: 13.Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler?

Anayasa Mahkemesi'nin "süresiz nafakayı iptal" gerekçesine paralel olarak yeni bir düzenleme yapılacak.

Nafaka için bir alt sınır getirilmesi ve evlilik sürelerinin kademelendirilmesi planlanıyor. Pakette, boşanma davalarına ilişkin bazı düzenlemeler de yer alacak.

05 13. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ: 13.Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler?

KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİ

Paketteki bir diğer önemli düzenleme ise sosyal medya hesaplarına yönelik olacak. Sosyal medyanın gerçek kimlikle kullanılmasını sağlayacak bir doğrulama sistemine geçilmesi planlanıyor.

06 13. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ: 13.Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler?

Bu adımın; yasa dışı bahis, uyuşturucu ve fuhuş gibi suçların işlenmesinin de önüne geçeceği belirtiliyor. Kimlik doğrulamanın E-Devlet üzerinden yapılması düşünülüyor.

07 13. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ: 13.Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler?

13. YARGI PAKETİ MECLİS'E GELDİ Mİ?

Yargı Paketi kapsamında TBMM'ye iletilmiş kesinleşmiş bir kanun teklifi henüz bulunmuyor. Mevcut açıklamalara göre hazırlanan düzenlemenin ekim ayında Meclis gündemine alınması planlanıyor.

Kanun teklifinin TBMM'ye sunulmasıyla birlikte paketin kapsamı, içerdiği madde sayısı, komisyon aşaması ve Genel Kurul takvimi gibi ayrıntılar da netleşecek. Düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceği ise yasama sürecinin ardından belli olacak.

08 13. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ: 13.Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler?
09 13. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ: 13.Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler?
10 13. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ: 13.Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler?
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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