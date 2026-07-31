SON DAKİKA| 14 günlük plan Trump’a sunuldu, Washington’ın masasındaki 2 kritik seçenek!
Son Dakika: ABD merkezli Wall Street Journal'a göre, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, ABD Başkanı Donald Trump'a İran'ın füze kapasitesini hedef alacak 10 ila 14 gün sürebilecek geniş çaplı bir hava harekâtı planı sundu. Haberde, Trump'ın kapsamlı bir askeri operasyon ile daha sınırlı bir misilleme arasında karar aşamasında olduğu belirtilirken, ABD'nin İran bağlantılı hedeflere yönelik saldırılar düzenlediği, ancak hava savunma mühimmatı stoklarının azalmasının ve yeni bir savaş riskinin Washington'da endişe yarattığı aktarıldı.