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  • SON DAKİKA| 14 günlük plan Trump’a sunuldu, Washington’ın masasındaki 2 kritik seçenek!

SON DAKİKA| 14 günlük plan Trump’a sunuldu, Washington’ın masasındaki 2 kritik seçenek!

Son Dakika: ABD merkezli Wall Street Journal'a göre, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, ABD Başkanı Donald Trump'a İran'ın füze kapasitesini hedef alacak 10 ila 14 gün sürebilecek geniş çaplı bir hava harekâtı planı sundu. Haberde, Trump'ın kapsamlı bir askeri operasyon ile daha sınırlı bir misilleme arasında karar aşamasında olduğu belirtilirken, ABD'nin İran bağlantılı hedeflere yönelik saldırılar düzenlediği, ancak hava savunma mühimmatı stoklarının azalmasının ve yeni bir savaş riskinin Washington'da endişe yarattığı aktarıldı.

01 SON DAKİKA| 14 günlük plan Trump’a sunuldu, Washington’ın masasındaki 2 kritik seçenek!
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Wall Street Journal'a göre, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, İran'a yönelik 10 ila 14 gün sürebilecek kapsamlı bir hava harekâtı planını ABD Başkanı Donald Trump'a sundu. Trump'ın, İran'ın sürpriz füze saldırısına nasıl karşılık verileceğine ilişkin nihai kararı önümüzdeki süreçte vermesi bekleniyor.

02 SON DAKİKA| 14 günlük plan Trump’a sunuldu, Washington’ın masasındaki 2 kritik seçenek!

Habere göre Trump'ın önünde iki temel seçenek bulunuyor. Bunlardan ilki, İran'ın füze kapasitesini önemli ölçüde zayıflatmayı hedefleyen 10 ila 14 günlük yoğun hava saldırıları düzenlemek. Diğer seçenek ise diplomatik çözüm arayışını sürdürürken daha sınırlı bir askeri operasyonla misillemede bulunmak. Haberde, ABD'nin hava savunma mühimmat stoklarının azaldığı yönündeki uyarılara rağmen geniş çaplı operasyon seçeneğinin masada olduğu belirtildi.

03 SON DAKİKA| 14 günlük plan Trump’a sunuldu, Washington’ın masasındaki 2 kritik seçenek!

İRAN BAĞLANTILI HEDEFLER VURULDU

Wall Street Journal'a göre, Çarşamba gecesi Amiral Cooper'ın komutasındaki ABD güçleri, İran'ın Salı günü Ürdün'deki Amerikan kuvvetlerine yönelik füze saldırılarına karşılık olarak hava saldırıları düzenledi.

04 SON DAKİKA| 14 günlük plan Trump’a sunuldu, Washington’ın masasındaki 2 kritik seçenek!

Operasyonda İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı olduğu belirtilen çok sayıda hedef vuruldu. Komuta merkezleri, füze tesisleri ve insansız hava aracı altyapısı saldırıların hedefleri arasında yer aldı. Ancak önümüzdeki günlerde ve haftalarda daha uzun süreli bir hava harekâtı başlatılıp başlatılmayacağı konusunda henüz kesin bir karar alınmadığı ifade edildi.

05 SON DAKİKA| 14 günlük plan Trump’a sunuldu, Washington’ın masasındaki 2 kritik seçenek!

KONGREDE YENİ SAVAŞ ENDİŞESİ

Habere göre Kongre'deki bazı eleştirmenler, yeni ve kapsamlı bir hava harekâtının ABD'yi kazanılması zor yeni bir savaşın içine sürükleyebileceği uyarısında bulunuyor. Wall Street Journal'ın aktardığına göre Amiral Cooper ise askeri müdahalenin etkili olabilmesi için İran'ın füze kapasitesini ciddi ölçüde azaltacak yoğun hava saldırılarının gerekli olduğunu savunuyor. Cooper'ın hazırladığı seçenekler arasında yer alan büyük çaplı operasyon planının, İran'ın saldırı kapasitesini düşürerek ABD'nin savunma amaçlı füze kullanımını da azaltabileceği değerlendiriliyor.

06 SON DAKİKA| 14 günlük plan Trump’a sunuldu, Washington’ın masasındaki 2 kritik seçenek!

GENELKURMAY BAŞKANI CAİNE'DEN MÜHİMMAT UYARISI

ABD merkezli Wall Street Journal'a göre Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine ise Beyaz Saray'a askeri seçeneklerin "ikinci ve üçüncü dereceden sonuçları" konusunda sık sık uyarılarda bulunuyor.

07 SON DAKİKA| 14 günlük plan Trump’a sunuldu, Washington’ın masasındaki 2 kritik seçenek!

Haberde, Caine'in özellikle ABD'nin hava savunma füzesi stoklarının azalmasından endişe duyduğu belirtildi. Bu mühimmatın yalnızca İran tehdidine karşı değil, dünyanın farklı bölgelerindeki ABD üsleri ve müttefiklerinin korunması açısından da kritik öneme sahip olduğu ifade edildi. Kaynaklara göre Caine, düşük stok seviyelerinin İran'a yönelik geniş çaplı operasyonları tamamen engellemeyeceğini ancak riskleri önemli ölçüde artıracağını düşünüyor.

08 SON DAKİKA| 14 günlük plan Trump’a sunuldu, Washington’ın masasındaki 2 kritik seçenek!

İSRAİL'İN OLASI ROLÜ

Habere göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ardından ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile de bir araya geldi. Yetkililer, Trump yönetiminin kapsamlı askeri operasyon kararı alması halinde İsrail güçlerinin olası büyük ölçekli ABD saldırısına dahil edilebileceğini belirtti.

09 SON DAKİKA| 14 günlük plan Trump’a sunuldu, Washington’ın masasındaki 2 kritik seçenek!

COOPER'IN BEYAZ SARAY'A ERİŞİMİ SINIRLI

Haberde, Amiral Cooper'ın uzun süredir bürokratik dezavantajlarla karşı karşıya olduğu ve Genelkurmay Başkanı Dan Caine kadar Oval Ofis'e doğrudan erişim sağlayamadığı kaydedildi.

10 SON DAKİKA| 14 günlük plan Trump’a sunuldu, Washington’ın masasındaki 2 kritik seçenek!

Trump'a savaşla ilgili brifinglerin büyük bölümünün Caine ve Savunma Bakanı Hegseth tarafından sunulduğu belirtilirken, Cooper'ın savaşın başlamasından bu yana başkanı yalnızca birkaç kez yüz yüze bilgilendirdiği ifade edildi. Trump ile Cooper'ın son yüz yüze görüşmesinin geçen hafta Air Force One uçağında gerçekleştiği aktarıldı.

11 SON DAKİKA| 14 günlük plan Trump’a sunuldu, Washington’ın masasındaki 2 kritik seçenek!

COOPER DAHA UZUN OPERASYON İSTİYORDU

ABD merkezli habere göre Amiral Cooper, yalnızca hava gücünün tek başına savaş kazandırmayacağı yönündeki değerlendirmelere rağmen yeterli süre verilmesi halinde İran'a ağır darbe indirilebileceğine inanıyor.

12 SON DAKİKA| 14 günlük plan Trump’a sunuldu, Washington’ın masasındaki 2 kritik seçenek!

Haberde, Trump'ın şubat ayında askeri operasyonu değerlendirdiği dönemde Cooper'ın harekâtın tamamlanabilmesi için en az altı haftaya ihtiyaç duyduğunu hesapladığı belirtildi. Ancak bu sürenin kendisine verilmediği ifade edildi.

13 SON DAKİKA| 14 günlük plan Trump’a sunuldu, Washington’ın masasındaki 2 kritik seçenek!

Wall Street Journal'ın aktardığına göre Cooper, 31 Mart itibarıyla operasyonun tamamlanabilmesi için yaklaşık 20 günlük ek süre gerektiğini değerlendirdi. Ancak 3 Nisan'da ABD'ye ait bir F-15E savaş uçağının İran'ın güneybatısında düşmesi ve ardından gerçekleştirilen yüksek riskli kurtarma operasyonu süreci değiştirdi. Her iki pilotun sağ olarak kurtarılmasına rağmen, bu olayın Trump'ın birkaç gün sonra ateşkes anlaşmasını imzalamasında etkili faktörlerden biri olduğu öne sürüldü.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#DONALD TRUMP #ABD #İRAN

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