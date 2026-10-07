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  • 4 saatlik yolu 1,,5 saate düşecek! 3 şehre cuma günü YHT geliyor

4 saatlik yolu 1,,5 saate düşecek! 3 şehre cuma günü YHT geliyor

Türkiye, Yüksek Hızlı Tren hatlarıyla birlikte ulaşımda daha da hızlanırken, 14 il bu hatlarla birbirine bağlanıyor. Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesimi cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak. Hattın tamamlanmasıyla İstanbul-Halkalı ile Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate inecek ve 3 şehir YHT ile buluşacak.

01 4 saatlik yolu 1,,5 saate düşecek! 3 şehre cuma günü YHT geliyor
BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın 153 kilometrelik Çerkezköy- Kapıkule kesiminin 9 Ekim Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacağını kaydetti.

02 4 saatlik yolu 1,,5 saate düşecek! 3 şehre cuma günü YHT geliyor

Yeni hattın hem yolcu hem de yük taşımacılığına hizmet vereceğini belirten Uraloğlu, "Hızlı tren ağımızı Avrupa sınırına kadar ulaştırıyoruz. Hattımızın hizmete girmesiyle Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'yi de hızlı tren ağımıza dahil ederek Trakya'yı hızlı tren konforuyla buluşturacağız. Böylece hızlı tren ağına doğrudan bağlı il sayımızı 11'den 14'e çıkaracağız" dedi.

03 4 saatlik yolu 1,,5 saate düşecek! 3 şehre cuma günü YHT geliyor

Hattın saatte 200 kilometre işletme hızına uygun olarak inşa edildiğini kaydeden Uraloğlu, "Çift hatlı, elektrikli ve Seviye-1 sinyalli olarak inşa ettiğimiz proje kapsamında 31 köprü, 8 açkapa tünel, 2 viyadük, 114 alt ve üstgeçit ile 175 menfez inşa ettik. 353 kilometre ray serimini tamamladık" ifadelerini kullandı.

04 4 saatlik yolu 1,,5 saate düşecek! 3 şehre cuma günü YHT geliyor

YOLCULUK 1,5 SAATE, YÜK TAŞIMACILIĞI 3,5 SAATE İNECEK

Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın tamamlanmasıyla yolcu ve yük taşımacılığında önemli kazanımlar sağlanacağını vurgulayan Uraloğlu, "Halkalı- Kapıkule arasında yolcu seyahat süresi 4 saatten 1.5 saate, yük taşıma süresi ise 8.5 saatten 3.5 saate düşecek. Mevcut hat kapasitesini 4 kat artıracağız. Yıllık yolcu kapasitemiz 600 binden yaklaşık 3 milyona, yıllık yük kapasitemiz ise 1.5 milyon tondan 9.5 milyon tona çıkacak diye konuştu.

05 4 saatlik yolu 1,,5 saate düşecek! 3 şehre cuma günü YHT geliyor

Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın diğer etaplarındaki çalışmaların da sürdüğünü belirten Uraloğlu, "Ispartakule-Çerkezköy etabımız ile Ispartakule'yi Halkalı'ya bağlayacak kesimde de yapım çalışmalarına devam ediyoruz" diye konuştu.

06 4 saatlik yolu 1,,5 saate düşecek! 3 şehre cuma günü YHT geliyor

14 İL BİRBİRİNE BAĞLANDI
YHT'ler ile doğrudan birbirine bağlanacak il sayısı 14'e çıkarken, bunlar Ankara, İstanbul, Eskişehir, Konya, Karaman, Bilecik, Sakarya, Kocaeli, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne oldu.

07 4 saatlik yolu 1,,5 saate düşecek! 3 şehre cuma günü YHT geliyor

ANKARA-İSTANBUL ARASINA SÜPER HIZLISI YAPILACAK
Bir yandan da yeni hızlı tren hatlarının çalışması devam ederken, Ankaraİstanbul arasında yapılması planlanan Süper Hızlı Tren (SHT) Hattı ile saatte 350 kilometre hıza ulaşacak tren setleri iki kent arası mesafeyi 80 dakikaya düşürecek. Projenin 2034 gibi bitirilmesi hedefleniyor.

08 4 saatlik yolu 1,,5 saate düşecek! 3 şehre cuma günü YHT geliyor

Ayrıca inşa aşamasındaki Ankara (Polatlı)-İzmir YHT'si İzmir'i ve güzergâhındaki Manisa, Uşak ve Afyonkarahisar'ı Ankara'ya bağlayacak. Ankara-Kırıkkale (Delice)-Çorum- Samsun hattında da çalışmalar sürerken öte yandan Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep ve Yerköy-Kayseri hızlı tren hatları gibi çok önemli projeler sürdürülüyor.

09 4 saatlik yolu 1,,5 saate düşecek! 3 şehre cuma günü YHT geliyor

TUZLA METROSUNA BAKANLIK DESTEĞİ
TUZLA Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, ilçenin ulaşım altyapısına yönelik devam eden ve planlanan çalışmaları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı nezdinde gerçekleştirdiği temaslarda değerlendirdi. Bingöl, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile yaptığı görüşmede Tuzla Metrosu'nun hayata geçirilmesi, metro hattının Aydınlı, Şifa ve Mimar Sinan mahallelerine uzatılması ile Tuzla Tramvayı çalışmalarını kapsamlı şekilde ele aldıklarını açıkladı.

10 4 saatlik yolu 1,,5 saate düşecek! 3 şehre cuma günü YHT geliyor

Bakanlık tarafından Tuzla Metrosu ve Tuzla Tramvayı projelerinin hayata geçirilmesine yönelik gerekli desteğin sağlanacağı aktarılırken, çalışmaların ilçenin ulaşım altyapısının güçlendirilmesine yönelik sürdürüleceği belirtildi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#YHT #EDİRNE #İSTANBUL #RECEP TAYYİP ERDOĞAN

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