4 saatlik yolu 1,,5 saate düşecek! 3 şehre cuma günü YHT geliyor
4 saatlik yolu 1,,5 saate düşecek! 3 şehre cuma günü YHT geliyor
Türkiye, Yüksek Hızlı Tren hatlarıyla birlikte ulaşımda daha da hızlanırken, 14 il bu hatlarla birbirine bağlanıyor. Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesimi cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak. Hattın tamamlanmasıyla İstanbul-Halkalı ile Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate inecek ve 3 şehir YHT ile buluşacak.
Giriş Tarihi: 07 Ekim 2026 06:29Son Güncelleme: 07 Ekim 2026 06:37