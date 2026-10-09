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  • 4 saatlik yol 1,5 saate düşüyor! 3 şehirde yeni YHT hattı bugün açılıyor

4 saatlik yol 1,5 saate düşüyor! 3 şehirde yeni YHT hattı bugün açılıyor

Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesimi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılıyor. Hattın tamamlanmasıyla İstanbul-Halkalı ile Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate inecek. 153 kilometrelik hattın hizmete açılmasıyla YHT ağına doğrudan bağlı il sayısına 3 şehir daha eklenerek toplam sayı 14'e çıkacak.

01 4 saatlik yol 1,5 saate düşüyor! 3 şehirde yeni YHT hattı bugün açılıyor
SABAH.COM.TR EKONOMİ SABAH.COM.TR EKONOMİ

Türkiye'nin Avrupa'ya uzanan demir yolu bağlantısını güçlendirecek Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule etabı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılıyor. Babaeski YHT Gar'da saat 13.30'da düzenlenecek törenin ardından Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'yi hızlı tren konforuyla buluşacak. Projenin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule arasındaki yolculuk süresinin 1,5 saate düşürülmesi hedefleniyor

02 4 saatlik yol 1,5 saate düşüyor! 3 şehirde yeni YHT hattı bugün açılıyor

AÇILIŞ TÖRENİ BABAESKİ YHT GAR'DA

Bakan Uraloğlu'nun paylaşımına göre açılış töreni, 9 Ekim Cuma günü saat 13.30'da Babaeski YHT Gar'da gerçekleştirilecek. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

Uraloğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Trakya'da yarın yeni bir dönem başlıyor. Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'yla Türkiye'nin hızlı tren ağını Avrupa sınırına kadar uzatıyor, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'yi hızlı tren konforuyla buluşturuyoruz. Yarın, (bugün) Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın teşrifleriyle bu büyük eseri hizmete alıyoruz."

03 4 saatlik yol 1,5 saate düşüyor! 3 şehirde yeni YHT hattı bugün açılıyor

153 KİLOMETRELİK HATTA 200 KM HIZ ALTYAPISI

Çerkezköy-Kapıkule kesimi, saatte 200 kilometre işletme hızına uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa edildi. Güzergâhta 31 köprü, 8 aç-kapa tünel, 2 viyadük, 61 üstgeçit, 53 altgeçit ve 175 menfez bulunuyor.

Proje kapsamında 353 kilometre ray serimi gerçekleştirildi.

04 4 saatlik yol 1,5 saate düşüyor! 3 şehirde yeni YHT hattı bugün açılıyor

YOLCU VE YÜK TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE ARTACAK

Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin tamamının devreye alınmasıyla yolcu ve yük taşımacılığında önemli kapasite artışları hedefleniyor. Daha önce açıklanan proje hedeflerine göre, hattın tamamlanmasıyla yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresinin ise 8,5 saatten 3,5 saate düşürülmesi öngörülüyor.

05 4 saatlik yol 1,5 saate düşüyor! 3 şehirde yeni YHT hattı bugün açılıyor

Projenin tamamı için açıklanan hedeflerde yıllık yolcu kapasitesinin 600 binden 3,4 milyona, yıllık yük taşıma kapasitesinin ise 1,5 milyon tondan 9,6 milyon tona çıkarılması planlanıyor.

06 4 saatlik yol 1,5 saate düşüyor! 3 şehirde yeni YHT hattı bugün açılıyor

TRAKYA'NIN AVRUPA'YA DEMİR YOLU BAĞLANTISI GÜÇLENECEK

Çerkezköy-Kapıkule etabının hizmete girmesiyle Türkiye'nin hızlı tren ağı Avrupa sınırına kadar ulaşacak. Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'nin hızlı tren ağına dahil edilmesiyle Trakya'nın demir yolu ulaşımında yeni bir aşamaya geçilmesi hedefleniyor.

Projenin tamamlanmasıyla İstanbul'un Avrupa yakasından Kapıkule'ye uzanan hatta yolcu taşımacılığının hızlanması, uluslararası yük taşımacılığında ise süre ve kapasite avantajı sağlanması planlanıyor.

07 4 saatlik yol 1,5 saate düşüyor! 3 şehirde yeni YHT hattı bugün açılıyor

TOPLAM İL SAYISI 14'E ÇIKACAK

Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'nin de YHT ağına dahil olmasıyla hızlı tren ağına doğrudan bağlı il sayısı 11'den 14'e çıkacak.

08 4 saatlik yol 1,5 saate düşüyor! 3 şehirde yeni YHT hattı bugün açılıyor

HALKALI-KAPIKULE HATTI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın diğer etaplarındaki çalışmaların da sürdüğünü belirten Bakan Uraloğlu, "Ispartakule-Çerkezköy etabımız ile Ispartakule'yi Halkalı'ya bağlayacak kesimde de yapım çalışmalarına devam ediyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#RECEP TAYYİP ERDOĞAN #İSTANBUL #YHT

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