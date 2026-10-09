4 saatlik yol 1,5 saate düşüyor! 3 şehirde yeni YHT hattı bugün açılıyor

TRAKYA'NIN AVRUPA'YA DEMİR YOLU BAĞLANTISI GÜÇLENECEK

Çerkezköy-Kapıkule etabının hizmete girmesiyle Türkiye'nin hızlı tren ağı Avrupa sınırına kadar ulaşacak. Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'nin hızlı tren ağına dahil edilmesiyle Trakya'nın demir yolu ulaşımında yeni bir aşamaya geçilmesi hedefleniyor.

Projenin tamamlanmasıyla İstanbul'un Avrupa yakasından Kapıkule'ye uzanan hatta yolcu taşımacılığının hızlanması, uluslararası yük taşımacılığında ise süre ve kapasite avantajı sağlanması planlanıyor.