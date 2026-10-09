4 saatlik yol 1,5 saate düşüyor! 3 şehirde yeni YHT hattı bugün açılıyor

AÇILIŞ TÖRENİ BABAESKİ YHT GAR'DA
Bakan Uraloğlu'nun paylaşımına göre açılış töreni, 9 Ekim Cuma günü saat 13.30'da Babaeski YHT Gar'da gerçekleştirilecek. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.
Uraloğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Trakya'da yarın yeni bir dönem başlıyor. Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'yla Türkiye'nin hızlı tren ağını Avrupa sınırına kadar uzatıyor, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'yi hızlı tren konforuyla buluşturuyoruz. Yarın, (bugün) Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın teşrifleriyle bu büyük eseri hizmete alıyoruz."