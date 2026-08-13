43 hektarlık devasa orman aslında tek bir canlıymış! İşte dünyanın en yaşlı ve en ağır canlısı Pando!

PANDO KAÇ YAŞINDA?

Klonlanmış bir organizmanın yaşını belirlemek, ağaç yaş halkalarını saymaktan çok daha zordur. Çünkü inceleyebileceğiniz gövdeler en fazla bir ya da iki asırlıktır.

Pineau'nun ekibi bu engeli aşmak için zamanı geriye sarmayı tercih etti ve somatik mutasyonların Pando'nun dokularında birikme hızını hesapladı.