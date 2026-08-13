43 hektarlık devasa orman aslında tek bir canlıymış! İşte dünyanın en yaşlı ve en ağır canlısı Pando!

Pando, bu sürecin binlerce yıl boyunca hiç kesintiye uğramadan devam etmesiyle ortaya çıktı:
Geçici Gövdeler, Kalıcı Kökler: Görünürdeki gövdeler yaklaşık 130 yıllık bir döngüde yaşar ve ölür. Ancak altlarındaki kökler ölmez.
Kadim DNA: Kökler, Pleistocene çağının derinliklerinde koloniye başlayan orijinal fidenin DNA'sını taşıyan taze gövdeler göndermeye devam eder.
Tek Bir Ata: Araştırmacılar Pando ve komşu kavaklardan alınan 500'den fazla doku örneğini incelediğinde, her bir gövdenin tek bir ataya dayandığını kesin olarak kanıtladı. Dokular arasındaki küçük farkların ise sadece organizmanın yaşamı boyunca hücrelerinde biriken somatik mutasyonlardan kaynaklandığı anlaşıldı.