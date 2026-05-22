  • Haberler
  • 4.500 yıllık sır çözüldü: Büyük Giza Piramidi şiddetli depremlere nasıl dayanıyor?

4.500 yıllık sır çözüldü: Büyük Giza Piramidi şiddetli depremlere nasıl dayanıyor?

Antik Mısır'ın 4.500 yıllık devasa sırrı nihayet çözüldü ve uzmanlar ortaya çıkan tablo karşısında adeta şaşkına döndü! Yüzyıllardır en şiddetli depremlerde bile tek bir çizik almadan ayakta kalmayı başaran Büyük Giza Piramidi'nin gizemi, zirvesine gizlenmiş akılalmaz bir mühendislik detayıyla gün yüzüne çıktı. Modern bilime bile taş çıkartan bu eşsiz şok emici sistemin ardındaki gerçeği öğrenince, antik mimarlara olan bakış açınız tamamen değişecek.

01 4.500 yıllık sır çözüldü: Büyük Giza Piramidi şiddetli depremlere nasıl dayanıyor?

Antik Mısır'ın en büyüleyici mühendislik harikalarından biri olan Büyük Giza Piramidi, inşa edildiği günden bu yana geçen 4.500 yıl boyunca sayısız şiddetli deprem atlattı. Modern binaların bile büyük hasarlar aldığı sismik sarsıntılara karşı, devasa taş bloklardan oluşan bu yapının nasıl olup da tek bir çizik bile almadan ayakta kaldığı yıllardır bilim dünyasını meşgul eden dev bir muammaydı.

02 4.500 yıllık sır çözüldü: Büyük Giza Piramidi şiddetli depremlere nasıl dayanıyor?

Bilim insanları ve arkeologlar, nihayet bu devasa yapının depreme dayanıklılık sırrını ortaya çıkaran devrim niteliğinde bulgulara ulaştı. Yapılan son incelemeler, Büyük Piramit'in tasarımında yer alan ve sismik şokları sönümleyen muazzam bir yapısal dehanın izlerini gözler önüne seriyor.

03 4.500 yıllık sır çözüldü: Büyük Giza Piramidi şiddetli depremlere nasıl dayanıyor?

ZİRVEDEKİ GİZLİ ODALAR SİSMİK DALGALARI KIRIYOR

Araştırmacılara göre, Büyük Giza Piramidi'nin depremlere karşı gösterdiği bu inanılmaz direncin temelinde yatan en önemli faktör, piramidin üst kısımlarında yer alan özel tasarımlı odalar. Son bulgular, piramidin zirvesine yakın bölgelerde inşa edilen bu özel boşlukların ve yapısal odaların, devasa yapının stabilitesini artırmada kilit bir rol oynadığını gösteriyor.

04 4.500 yıllık sır çözüldü: Büyük Giza Piramidi şiddetli depremlere nasıl dayanıyor?

Deprem anında yer altından gelen şiddetli sismik dalgalar, bu boşluklu yapı sayesinde tıpkı devasa bir şok emici sistemden geçmiş gibi kırılarak dağılıyor. Bu sayede, milyonlarca ton ağırlığındaki taş blokların üzerine binen yıkıcı stres ve titreşimler, yapının merkezine ulaşmadan sönümleniyor. Bu özel odalar olmasaydı, yapının en üst noktalarında birikecek enerji, binlerce yıl içinde piramidin parçalanmasına neden olabilirdi.

05 4.500 yıllık sır çözüldü: Büyük Giza Piramidi şiddetli depremlere nasıl dayanıyor?

ANTİK DÖNEMİN ŞOK EMİCİSİ: RASTLANTI MI, ÜSTÜN MÜHENDİSLİK Mİ?

Yazar Benjamin Taub tarafından kaleme alınan son raporlarda vurgulanan en merak uyandırıcı nokta ise şu: Antik Mısırlıların Büyük Piramit'i inşa ederken bu deprem dayanıklılığını bilinçli olarak tasarlayıp tasarlamadıkları henüz tam olarak netleşmiş değil. Ancak ortaya çıkan sonuç, ortada inanılmaz bir mimari zeka olduğunu doğruluyor.

06 4.500 yıllık sır çözüldü: Büyük Giza Piramidi şiddetli depremlere nasıl dayanıyor?

Piramidin geniş kare tabanı, kusursuz ağırlık merkezi dağılımı ve devasa taşların arasına bırakılan ince esneme payları, bir araya geldiğinde modern deprem izolatörlerinin ilkel ama bir o kadar da kusursuz bir versiyonunu oluşturuyor.

07 4.500 yıllık sır çözüldü: Büyük Giza Piramidi şiddetli depremlere nasıl dayanıyor?

Antik mühendisler bu boşlukları belki de sadece devasa taşların ağırlığını hafifletmek için tasarlamıştı; ancak bu tasarım, aynı zamanda gezegenin en sağlam deprem kalkanlarından birine dönüştü.

08 4.500 yıllık sır çözüldü: Büyük Giza Piramidi şiddetli depremlere nasıl dayanıyor?

MODERN MİMARİYE İLHAM VEREN ANTİK TEKNOLOJİ

Bugün Giza bölgesinde meydana gelen tektonik hareketler piramitleri sarsmaya devam etse de, yapısal özellikler bu sarsıntıları adeta esnek bir dalgalanma hareketine çeviriyor.

09 4.500 yıllık sır çözüldü: Büyük Giza Piramidi şiddetli depremlere nasıl dayanıyor?

Taşların birbirine kenetlenme biçimindeki kusursuzluk, şiddetli bir sarsıntı sırasında blokların birbirine hafifçe sürtünerek sismik enerjiyi dağıtmasını sağlıyor.

10 4.500 yıllık sır çözüldü: Büyük Giza Piramidi şiddetli depremlere nasıl dayanıyor?

Tarih tutkunlarının büyük ilgisini çeken bu yeni keşif, Antik Mısır medeniyetinin sismik mühendislik konusunda çağının ne kadar ilerisinde olduğunu kanıtlıyor.

11 4.500 yıllık sır çözüldü: Büyük Giza Piramidi şiddetli depremlere nasıl dayanıyor?

İnsanlık tarihinin bu en ikonik yapısı, sırlarıyla modern bilimi şaşırtmaya devam ediyor.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!