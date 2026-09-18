5 yıldızlı otellerin devri kapanıyor: İşte, tabuttan kanalizasyon borusuna dünyanın en ilginç 13 oteli 

Seyahat etmek artık sadece yeni bir rota çizmekten ibaret değil; konaklanan yerin sunduğu hikaye asıl maceraya dönüşüyor. Standart tatil köylerini ve klasik lüksü bir kenara bırakan maceraseverler, sınırları zorlayan mekanların peşinde. Cam kapsülde uçurum kenarında uyumaktan eski bir hücrede sabahlamaya kadar dünyanın en benzersiz konaklama deneyimleri kapılarını açıyor.

İşte dünyanın en tuhaf otelleri;