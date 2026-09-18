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  • 5 yıldızlı otellerin devri kapanıyor: İşte, tabuttan kanalizasyon borusuna dünyanın en ilginç 13 oteli 

5 yıldızlı otellerin devri kapanıyor: İşte, tabuttan kanalizasyon borusuna dünyanın en ilginç 13 oteli 

5 yıldızlı otel odalarını ve lüks suitleri unutun! Gezginler artık sadece şehir ve konfor değil, unutulmaz bir deneyim arıyor. Okyanusun dibinden uçak gövdesine kadar konaklama tanımını baştan yazan en sıra dışı 13 otel listelendi.

01 5 yıldızlı otellerin devri kapanıyor: İşte, tabuttan kanalizasyon borusuna dünyanın en ilginç 13 oteli
SABAH İNTERNET SABAH İNTERNET

Seyahat etmek artık sadece yeni bir rota çizmekten ibaret değil; konaklanan yerin sunduğu hikaye asıl maceraya dönüşüyor. Standart tatil köylerini ve klasik lüksü bir kenara bırakan maceraseverler, sınırları zorlayan mekanların peşinde. Cam kapsülde uçurum kenarında uyumaktan eski bir hücrede sabahlamaya kadar dünyanın en benzersiz konaklama deneyimleri kapılarını açıyor.

İşte dünyanın en tuhaf otelleri;

02 5 yıldızlı otellerin devri kapanıyor: İşte, tabuttan kanalizasyon borusuna dünyanın en ilginç 13 oteli

Dünyanın En Sıra Dışı 13 Oteli

Karostas Cietums (Letonya): Gerçek Bir Askeri Hapishane

Eski bir Sovyet askeri cezaevinde hizmet veren tesiste misafirler mahkum muamelesi görüyor.

03 5 yıldızlı otellerin devri kapanıyor: İşte, tabuttan kanalizasyon borusuna dünyanın en ilginç 13 oteli

Girişte kimlik tespiti yapılıyor, gardiyanlar emirler yağdırıyor ve konuklar kilitli demir parmaklıklar ardında geceyi geçiriyor.

04 5 yıldızlı otellerin devri kapanıyor: İşte, tabuttan kanalizasyon borusuna dünyanın en ilginç 13 oteli

Kolarbyn Ecolodge (İsveç): Elektriksiz ve Susuz İlkel Orman Kulübeleri

İsveç'in en ilkel oteli olarak bilinen bu tesiste elektrik, akan su ve modern konfor tamamen devre dışı bırakılıyor.

05 5 yıldızlı otellerin devri kapanıyor: İşte, tabuttan kanalizasyon borusuna dünyanın en ilginç 13 oteli

Tamamen çamur ve yosunla kaplı ahşap kulübelerde kalan misafirler; kendi odunlarını kendileri kırıyor, şöminede ısınıyor ve yemeklerini açık ateşte pişirerek gerçek bir taş çağı deneyimi yaşıyor.

06 5 yıldızlı otellerin devri kapanıyor: İşte, tabuttan kanalizasyon borusuna dünyanın en ilginç 13 oteli

Propeller Island City Lodge (Almanya): Tabutta Uyku Deneyimi

Berlin'deki bu otelde her oda bir sanat eseri olarak tasarlandı.

07 5 yıldızlı otellerin devri kapanıyor: İşte, tabuttan kanalizasyon borusuna dünyanın en ilginç 13 oteli

En çok dikkat çeken oda ise misafirlerin kapaklı tabutların içine girerek uyuduğu konsept oldu.

08 5 yıldızlı otellerin devri kapanıyor: İşte, tabuttan kanalizasyon borusuna dünyanın en ilginç 13 oteli

Das Park Hotel (Avusturya): Kanalizasyon Borusunda Konaklama

Standart beton kanalizasyon borularının dönüştürülmesiyle oluşturulan bu minimal odalar, sadece çift kişilik bir yatak ve lamba barındırıyor.

09 5 yıldızlı otellerin devri kapanıyor: İşte, tabuttan kanalizasyon borusuna dünyanın en ilginç 13 oteli

Konsept sade ama oldukça ilgi çekici. Klostrofobisi olanlar içinse biraz ürkütücü olabilir.

10 5 yıldızlı otellerin devri kapanıyor: İşte, tabuttan kanalizasyon borusuna dünyanın en ilginç 13 oteli

Skylodge Adventure Suites (Peru): Uçurumun Kenarında Asılı Kapsül

Otel, Kutsal Vadi'de 400 metre yüksekliğindeki dik bir kayalığa monte edilmiş şeffaf alüminyum kapsüllerden oluşuyor.

11 5 yıldızlı otellerin devri kapanıyor: İşte, tabuttan kanalizasyon borusuna dünyanın en ilginç 13 oteli

Otel misafirlere uçurumun üzerinde boşlukta uyuma heyecanı yaşatıyor.

12 5 yıldızlı otellerin devri kapanıyor: İşte, tabuttan kanalizasyon borusuna dünyanın en ilginç 13 oteli

Null Stern Hotel (İsviçre): Duvarı ve Çatısı Olmayan Otel

İsviçre Alpleri'nin zirvesinde yer alan bu konseptte sadece bir yatak, komodin ve uşak hizmeti yer alıyor.

13 5 yıldızlı otellerin devri kapanıyor: İşte, tabuttan kanalizasyon borusuna dünyanın en ilginç 13 oteli

Odanın ne duvarı ne de tavanı var; üstünüzde yalnızca gökyüzü ve yıldızlar bulunuyor.

14 5 yıldızlı otellerin devri kapanıyor: İşte, tabuttan kanalizasyon borusuna dünyanın en ilginç 13 oteli

Giraffe Manor (Kenya): Zürafalarla Kahvaltı

Nairobi'deki bu tarihi malikane doğayla iç içe bir deneyim sunuyor.

15 5 yıldızlı otellerin devri kapanıyor: İşte, tabuttan kanalizasyon borusuna dünyanın en ilginç 13 oteli

Burada kahvaltı masasında otururken devasa pencerelerden içeri uzanan zürafa boyunları tabaktaki lezzetleri sizinle paylaşıyor.

16 5 yıldızlı otellerin devri kapanıyor: İşte, tabuttan kanalizasyon borusuna dünyanın en ilginç 13 oteli

The Manta Resort (Zanzibar - Tanzanya): Okyanusun 4 Metre Altı

Hint Okyanusu üzerinde yüzen bu yapının yatak odası tamamen suyun altında yer alıyor.

17 5 yıldızlı otellerin devri kapanıyor: İşte, tabuttan kanalizasyon borusuna dünyanın en ilginç 13 oteli

Dört bir yanı camla kaplı odada deniz canlıları ve mercan resifleri yatağınızın etrafında yüzüyor.

18 5 yıldızlı otellerin devri kapanıyor: İşte, tabuttan kanalizasyon borusuna dünyanın en ilginç 13 oteli

Hotel Costa Verde (Kosta Rika): Yağmur Ormanında Boeing 727

Manuel Antonio Ulusal Parkı'nın balta girmemiş ormanlarında 15 metrelik platform üzerine yerleştirilen 1965 model Boeing 727, lüks bir orman süitine dönüştürülmüş durumda.

19 5 yıldızlı otellerin devri kapanıyor: İşte, tabuttan kanalizasyon borusuna dünyanın en ilginç 13 oteli

Orman kanopisinin 15 metre üzerinde, ağaçların tepesine tünemiş bu lüks uçak-oda, misafirlerine pencerelerinden okyanus manzarasını izlerken maymunlar ve tembel hayvanlarla komşuluk etme şansı sunar.

20 5 yıldızlı otellerin devri kapanıyor: İşte, tabuttan kanalizasyon borusuna dünyanın en ilginç 13 oteli

Icehotel (İsveç): Her Kış Yeniden Eriyen Buz Otel

Jukkasjärvi köyündeki otel, Torne Nehri'nden çıkarılan tonlarca buz ve karla her kış sıfırdan inşa ediliyor.

21 5 yıldızlı otellerin devri kapanıyor: İşte, tabuttan kanalizasyon borusuna dünyanın en ilginç 13 oteli

İçerideki sıcaklık eksi 5 derecede sabit tutuluyor.

22 5 yıldızlı otellerin devri kapanıyor: İşte, tabuttan kanalizasyon borusuna dünyanın en ilginç 13 oteli

V8 Hotel (Almanya): Otomobil Tutkunlarının Mabedi

Stuttgart'taki otelin odaları klasik otomobiller, oto yıkama istasyonları ve yarış pisti temalarıyla dizayn edildi.

23 5 yıldızlı otellerin devri kapanıyor: İşte, tabuttan kanalizasyon borusuna dünyanın en ilginç 13 oteli

Misafirler Mercedes veya Cadillac gövdesinden dönüştürülmüş yataklarda uyuyor.

24 5 yıldızlı otellerin devri kapanıyor: İşte, tabuttan kanalizasyon borusuna dünyanın en ilginç 13 oteli

Free Spirit Spheres (Kanada): Ağaçlara Asılı Dev Küreler

Vancouver Adası'ndaki yağmur ormanlarında ağaç gövdelerine halatlarla asılan dev ahşap küreler, rüzgar estikçe hafifçe sallanarak konuklarına doğanın kalbinde huzur vadediyor.

25 5 yıldızlı otellerin devri kapanıyor: İşte, tabuttan kanalizasyon borusuna dünyanın en ilginç 13 oteli

Sallanan ahşap küreler, misafirlerini rüzgarda hafifçe sallanan el yapımı modern birer kuş yuvası hissiyatında ağırlıyor.