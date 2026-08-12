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  • 600 yıllık arşiv açıldı: İşte, en uzun süre tahtta kalan ve dünyayı titreten 5 Osmanlı padişahının sırrı

600 yıllık arşiv açıldı: İşte, en uzun süre tahtta kalan ve dünyayı titreten 5 Osmanlı padişahının sırrı

Osmanlı tarihinin akışını değiştiren, dünyayı titreten padişahların gizli dünyası aralandı. İşte, cihan imparatorluğuna yön veren, en uzun süre tahtta kalan 5 padişahın tarih kitaplarında yer almayan şaşırtıcı alışkanlıkları ve sırları...

01 600 yıllık arşiv açıldı: İşte, en uzun süre tahtta kalan ve dünyayı titreten 5 Osmanlı padişahının sırrı
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Osmanlı İmparatorluğu'nun en güçlü dönemlerine imza atan hükümdarların sadece savaşlarını ve siyasi dehalarını biliyoruz. Peki ya saray duvarlarının ardındaki gizli yaşamları, kimsenin bilmediği sırları ve kararlarının arkasındaki gizemler?

600 yıllık devasa arşivlerin açılmasıyla birlikte, tahtta en uzun süre kalan ve dünyayı titreten 5 Osmanlı padişahının bugüne kadar saklı kalmış sırları gün yüzüne çıktı.

02 600 yıllık arşiv açıldı: İşte, en uzun süre tahtta kalan ve dünyayı titreten 5 Osmanlı padişahının sırrı

1. Kanuni Sultan Süleyman (46 Yıl)

I. Selim'in oğlu, Osmanlı İmparatorluğu'nun 10'uncu padişahıdır.

En uzun hüküm süren padişahtır.

03 600 yıllık arşiv açıldı: İşte, en uzun süre tahtta kalan ve dünyayı titreten 5 Osmanlı padişahının sırrı

Saltanatının yaklaşık 10 yılını at sırtında, seferlerde geçirdi. Avrupa ağırlıklı fetihler yaptı. Ömrünün son seferi olan Zigetvar'da, kale düşmeden bir gün önce vefat etti; ancak ordunun morali bozulmasın diye ölümü 48 gün boyunca gizlendi. İç organları Zigetvar'a gömülürken, naaşı tahnit edilerek İstanbul'a getirildi.

Şaşırtıcı Detay: Gittiği her sefere yanında özel bir altın havan ve havan eli götürürdü. Boş zamanlarında ve savaş stresini atmak için bu havanda amber, misk ve çiçekleri döverek kendi özel parfümlerini ve kokulu mumlarını imal ederdi. Kozmetik sanatı ve koku kimyasına derin bir tutkusu vardı.

Kaynak: TDV İslâm Ansiklopedisi - Süleyman I ve Mimar Sinan kronikleri.

04 600 yıllık arşiv açıldı: İşte, en uzun süre tahtta kalan ve dünyayı titreten 5 Osmanlı padişahının sırrı

2. IV. Mehmed - "Avcı Mehmed" (39 Yıl)

Girit Fatihi Sultan İbrahim'in oğlu, Osmanlı İmparatorluğu'nun 19'uncu padişahıdır.

05 600 yıllık arşiv açıldı: İşte, en uzun süre tahtta kalan ve dünyayı titreten 5 Osmanlı padişahının sırrı

Tahta geçtiğinde henüz 6 yaşındaydı (Osmanlı'nın en genç padişahıdır). Ava olan aşırı tutkusu nedeniyle devlet işlerinden uzaklaştı. Bu durum Köprülüler döneminin başlamasına zemin hazırladı. 39 yıllık saltanatının sonunda II. Viyana Kuşatması bozgunu sonrası tahttan indirildi.

Şaşırtıcı Detay: Salgın hastalıklardan o kadar korkardı ki, İstanbul'da veba çıktığında şehirden kaçıp yıllarca Edirne'deki ormanlarda yaşamasının nedeni avlanmak değil, sosyal izolasyon ve aşırı hijyen takıntısıydı.

Kaynak: Reşat Ekrem Koçu - Osmanlı Padişahları ve Hürriyet Tarih Arşivi.

06 600 yıllık arşiv açıldı: İşte, en uzun süre tahtta kalan ve dünyayı titreten 5 Osmanlı padişahının sırrı

3. Orhan Gazi (33 Yıl)

Osman Gazi'nin oğlu, Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci padişahıdır.

07 600 yıllık arşiv açıldı: İşte, en uzun süre tahtta kalan ve dünyayı titreten 5 Osmanlı padişahının sırrı

Babasından devraldığı küçük aşireti gerçek bir devlet haline getirmiştir. İlk kez gümüş akçe bastıran ve "Sultan" unvanını kullanan kişidir. Ayrıca Bizans prensesi ile evlenerek Osmanlı-Bizans ilişkilerinde ilginç bir diplomatik dönemi başlatmıştır.

Şaşırtıcı Detay: Orhan Gazi, bir imparatorluk kurmasına rağmen saray hayatından nefret ederdi. Arşiv ve seyyah (İbn Battuta) kayıtlarına göre hiçbir şehirde veya sarayda 1 aydan fazla kalmazdı. Hayatı boyunca yüzlerce kaleyi tek tek gezen, tebdil-i kıyafet halkın arasında yaşayan gezgin bir ruhu vardı.

Kaynak: Aşıkpaşazade Tarihi ve Halil İnalcık - Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ.

08 600 yıllık arşiv açıldı: İşte, en uzun süre tahtta kalan ve dünyayı titreten 5 Osmanlı padişahının sırrı

4. II. Abdülhamid (33 Yıl)

Sultan Abdülmecid'in oğlu, Osmanlı İmparatorluğu'nun 34'üncü padişahıdır.

09 600 yıllık arşiv açıldı: İşte, en uzun süre tahtta kalan ve dünyayı titreten 5 Osmanlı padişahının sırrı

İmparatorluğun en zor döneminde "denge politikası" ile devleti 33 yıl ayakta tutmuştur. Çok ileri düzeyde bir marangoz olduğu ve Yıldız Sarayı'ndaki atölyesinde bizzat çalıştığı bilinir.

Şaşırtıcı Detay: Ayrıca polisiye edebiyata büyük ilgi duyduğu ve Sherlock Holmes hikayelerini Türkçeye çevirterek okuduğu belgelerle sabittir. Sherlock Holmes'un yazarı Sir Arthur Conan Doyle'u İstanbul'a davet edip Mecidiye Nişanı taktığı da kayıtlarda mevcuttur.

Ancak asıl bomba detay şu: Abdülhamid, polisiye romanları kendisine çevirten mütercimlerin "çeviriyi geciktirmesi" durumunda onları cezalandırırdı. Geceleri uyuyamadığı için paravanın arkasından bir nöbetçiye bu kitapları okuturdu. Katilin kim olduğunu öğrenmeden asla uyumazdı.

Kaynak: Türk Dünyası Ansiklopedisi ve Ayşe Sultan Hatıratı.

10 600 yıllık arşiv açıldı: İşte, en uzun süre tahtta kalan ve dünyayı titreten 5 Osmanlı padişahının sırrı

5. II. Bayezid (31 Yıl)

Fatih Sultan Mehmed'in oğlu, Osmanlı İmparatorluğu'nun sekizinci padişahıdır.

Kaynaklarda Bayezid-î Veli olarak, divan edebiyatındaki mahlasıyla Adlî olarak anılır.

11 600 yıllık arşiv açıldı: İşte, en uzun süre tahtta kalan ve dünyayı titreten 5 Osmanlı padişahının sırrı

Şaşırtıcı Detay: II. Bayezid, İstanbul'u imar ederken Haliç üzerine dev bir köprü yaptırmak istedi. Dönemin en büyük dehası Leonardo da Vinci, 1502 yılında II. Bayezid'a bizzat mektup yazarak Haliç için çizdiği devasa köprü projesini sundu. Arşivlerde aslı bulunan bu mektuptaki proje, o dönem için "teknik olarak imkansız/fazla fütüristik" bulunduğu için Bayezid tarafından kibarca reddedildi.

Ayrıca sanata ve zanaata çok düşkündü. Kendisi bizzat ok ve yay ustasıydı. Topkapı Sarayı arşivlerindeki kayıtlara göre, aerodinamik olarak dönemin en kusursuz oklarını bizzat kendi elleriyle tasarlayıp imal ediyordu.

Kaynak: MEB İslam Ansiklopedisi

12 600 yıllık arşiv açıldı: İşte, en uzun süre tahtta kalan ve dünyayı titreten 5 Osmanlı padişahının sırrı

Peki, Bunları Biliyor Muydunuz?

Osmanlı İmparatorluğu eşsiz başarısını, ihtişamlı hükümdarları ve politik hamleler kadar askeri gücüne de borçluydu. Deliler, Sekbanlar, Tımarlı Sipahiler, Yeniçeriler gibi gruplara ayrılan bu güç, hem döneminde hem de günümüzde ordu sistemlerine rol model oldu.

13 600 yıllık arşiv açıldı: İşte, en uzun süre tahtta kalan ve dünyayı titreten 5 Osmanlı padişahının sırrı

İşte Osmanlı ordusunun en güçlü kuvvetleri:

14 600 yıllık arşiv açıldı: İşte, en uzun süre tahtta kalan ve dünyayı titreten 5 Osmanlı padişahının sırrı

10. Cebeciler

Silah üretimi, onarımı ve mühimmat tedarikinden sorumluydular

Ordunun lojistik bel kemiğini oluştururlardı

15 600 yıllık arşiv açıldı: İşte, en uzun süre tahtta kalan ve dünyayı titreten 5 Osmanlı padişahının sırrı

9. Osmanlı Donanması

16. yüzyılda Akdeniz'de büyük üstünlük sağladı

Barbaros Hayreddin Paşa döneminde zirveye ulaştı

Osmanlı İmparatorluğu'nun deniz gücünü oluşturan Leventler, Akdeniz'deki Osmanlı üstünlüğünün simgesi haline geldi. Deniz savaşlarında hız ve cesaretleriyle düşmanlarına korku salan bu askerler, Osmanlı donanmasının başarısında kilit rol oynadı.

16 600 yıllık arşiv açıldı: İşte, en uzun süre tahtta kalan ve dünyayı titreten 5 Osmanlı padişahının sırrı

8. Azaplar

Hafif piyade birlikleri

Kuşatmalarda ve ön saflarda görev aldılar

17 600 yıllık arşiv açıldı: İşte, en uzun süre tahtta kalan ve dünyayı titreten 5 Osmanlı padişahının sırrı

Azaplar, ordunun hafif piyade kuvvetleri olarak görev yaparlardı. Esnek ve hızlı hareket edebilen bu birlikler, savaş alanında öncü görevler üstlenir, düşmanı oyalamak ve hattı desteklemek için kullanılırlardı.

18 600 yıllık arşiv açıldı: İşte, en uzun süre tahtta kalan ve dünyayı titreten 5 Osmanlı padişahının sırrı

7. Deliler (Deli Süvariler)

Göz korkutucu kıyafetleriyle psikolojik üstünlük sağladılar

Düşman düzenini bozma görevinde kullanıldılar

19 600 yıllık arşiv açıldı: İşte, en uzun süre tahtta kalan ve dünyayı titreten 5 Osmanlı padişahının sırrı

Savaş meydanlarının cesur ve korkusuz askerleri olan Deliler, düşman saflarına korku salmak için özel olarak yetiştirilirdi. İlginç giyim tarzları ve savaş taktikleriyle dikkat çekerlerdi.

20 600 yıllık arşiv açıldı: İşte, en uzun süre tahtta kalan ve dünyayı titreten 5 Osmanlı padişahının sırrı

6. Akıncılar

Hızlı baskın, keşif ve yıpratma harekâtlarında çok etkililerdi

Osmanlı fetihlerinin öncü gücüydüler

21 600 yıllık arşiv açıldı: İşte, en uzun süre tahtta kalan ve dünyayı titreten 5 Osmanlı padişahının sırrı

Akıncılar, Osmanlı ordusunun öncü güçleri olarak bilinir. Düşman topraklarına ani saldırılar düzenleyerek lojistik destek hatlarını kesmek ve düşman üzerinde korku salmak gibi stratejik görevler üstlenirlerdi. Hızlı hareket etmeleri ve gerilla savaşındaki başarılarıyla ün kazanmışlardı.

22 600 yıllık arşiv açıldı: İşte, en uzun süre tahtta kalan ve dünyayı titreten 5 Osmanlı padişahının sırrı

5. Lağımcılar

Kuşatma savaşlarının uzman birlikleri

Kale altına tünel kazıp patlayıcı yerleştirirlerdi

23 600 yıllık arşiv açıldı: İşte, en uzun süre tahtta kalan ve dünyayı titreten 5 Osmanlı padişahının sırrı

4. Topçular

Döneminin en gelişmiş top teknolojisine sahipti

İstanbul'un fethinde belirleyici rol oynadı

24 600 yıllık arşiv açıldı: İşte, en uzun süre tahtta kalan ve dünyayı titreten 5 Osmanlı padişahının sırrı

Osmanlı ordusunda topçu birlikleri, özellikle İstanbul'un fethinde ve diğer büyük kuşatmalarda hayati bir rol oynadı. Gelişmiş top teknolojisi ve etkili kuşatma taktikleriyle Osmanlı ordusunun başarısında büyük pay sahibiydiler.

25 600 yıllık arşiv açıldı: İşte, en uzun süre tahtta kalan ve dünyayı titreten 5 Osmanlı padişahının sırrı

3. Tımarlı Sipahiler

Taşra ordusunun ana gücü

Açık arazi ve meydan savaşlarında çok etkiliydiler