600 yıllık arşiv açıldı: İşte, en uzun süre tahtta kalan ve dünyayı titreten 5 Osmanlı padişahının sırrı

İmparatorluğun en zor döneminde "denge politikası" ile devleti 33 yıl ayakta tutmuştur. Çok ileri düzeyde bir marangoz olduğu ve Yıldız Sarayı'ndaki atölyesinde bizzat çalıştığı bilinir.
Şaşırtıcı Detay: Ayrıca polisiye edebiyata büyük ilgi duyduğu ve Sherlock Holmes hikayelerini Türkçeye çevirterek okuduğu belgelerle sabittir. Sherlock Holmes'un yazarı Sir Arthur Conan Doyle'u İstanbul'a davet edip Mecidiye Nişanı taktığı da kayıtlarda mevcuttur.
Ancak asıl bomba detay şu: Abdülhamid, polisiye romanları kendisine çevirten mütercimlerin "çeviriyi geciktirmesi" durumunda onları cezalandırırdı. Geceleri uyuyamadığı için paravanın arkasından bir nöbetçiye bu kitapları okuturdu. Katilin kim olduğunu öğrenmeden asla uyumazdı.
Kaynak: Türk Dünyası Ansiklopedisi ve Ayşe Sultan Hatıratı.