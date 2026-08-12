600 yıllık arşiv açıldı: İşte, en uzun süre tahtta kalan ve dünyayı titreten 5 Osmanlı padişahının sırrı

Saltanatının yaklaşık 10 yılını at sırtında, seferlerde geçirdi. Avrupa ağırlıklı fetihler yaptı. Ömrünün son seferi olan Zigetvar'da, kale düşmeden bir gün önce vefat etti; ancak ordunun morali bozulmasın diye ölümü 48 gün boyunca gizlendi. İç organları Zigetvar'a gömülürken, naaşı tahnit edilerek İstanbul'a getirildi.

Şaşırtıcı Detay: Gittiği her sefere yanında özel bir altın havan ve havan eli götürürdü. Boş zamanlarında ve savaş stresini atmak için bu havanda amber, misk ve çiçekleri döverek kendi özel parfümlerini ve kokulu mumlarını imal ederdi. Kozmetik sanatı ve koku kimyasına derin bir tutkusu vardı.