70 bin TL hesap ödediler, mekandan kovuldular! Jandarmalık eden gerekçe: "Rahmi Koç geliyor, kalkın!"
70 bin TL hesap ödediler, mekandan kovuldular! Jandarmalık eden gerekçe: "Rahmi Koç geliyor, kalkın!"
İddiaya göre Divan Türkbükü Bodrum'a giden Serkan Keser ve ailesi, işadamı Rahmi Koç'un otele gelmesi sebebiyle 'Yemek servisi alamazsanız, restorandan ayrılın' sözleriyle mekandan çıkarıldı. 70 bin TL hesap ödemesine rağmen böyle bir muameleyle karşılaşmanın şokunu yaşayan Keskin, karakola gidip şikayetçi oldu.
Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 06:19Son Güncelleme: 05 Ağustos 2026 06:20