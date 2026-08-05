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  • 70 bin TL hesap ödediler, mekandan kovuldular! Jandarmalık eden gerekçe: "Rahmi Koç geliyor, kalkın!"

70 bin TL hesap ödediler, mekandan kovuldular! Jandarmalık eden gerekçe: "Rahmi Koç geliyor, kalkın!"

İddiaya göre Divan Türkbükü Bodrum'a giden Serkan Keser ve ailesi, işadamı Rahmi Koç'un otele gelmesi sebebiyle 'Yemek servisi alamazsanız, restorandan ayrılın' sözleriyle mekandan çıkarıldı. 70 bin TL hesap ödemesine rağmen böyle bir muameleyle karşılaşmanın şokunu yaşayan Keskin, karakola gidip şikayetçi oldu.

01 70 bin TL hesap ödediler, mekandan kovuldular! Jandarmalık eden gerekçe: Rahmi Koç geliyor, kalkın!
EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU

Bodrum'da yaz sezonunun en yoğun günlerinde yaşandığı öne sürülen bir olay, turizm gündemine damga vurdu.

02 70 bin TL hesap ödediler, mekandan kovuldular! Jandarmalık eden gerekçe: Rahmi Koç geliyor, kalkın!

İddiaya göre önceki gün Divan Türkbükü Bodrum'da yemek servisi almak isteyen 9 kişilik bir aileye, işadamı Rahmi Koç'un otele gelmesi nedeniyle restoran servisinin durdurulduğu bildirildi.

03 70 bin TL hesap ödediler, mekandan kovuldular! Jandarmalık eden gerekçe: Rahmi Koç geliyor, kalkın!

Uzun yıllardır otelin müdavimi olduklarını belirten Serkan Keser, "Servis yok" denilerek restorandan ayrılmalarının istendiğini öne sürdü.

04 70 bin TL hesap ödediler, mekandan kovuldular! Jandarmalık eden gerekçe: Rahmi Koç geliyor, kalkın!

Yaşanan gelişme üzerine büyük şaşkınlık yaşayan Keser, restorana yaklaşık 70 bin TL hesap ödemesine rağmen böyle bir muameleyle karşılaştığını iddia ederek duruma tepki gösterdi.

05 70 bin TL hesap ödediler, mekandan kovuldular! Jandarmalık eden gerekçe: Rahmi Koç geliyor, kalkın!

Keser, yaşanan olayın ardından jandarma karakol merkezine giderek tutanak tutturdu ve otel hakkında resmi şikâyette bulundu.

06 70 bin TL hesap ödediler, mekandan kovuldular! Jandarmalık eden gerekçe: Rahmi Koç geliyor, kalkın!

Olayla ilgili tarafların açıklama yapması bekleniyor.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör

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