9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!
Bir dönem Bir Şarkısın Sen yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran ve "Fındık Kurdu Berna" lakabıyla tanınan Berna Karagözoğlu, yıllar sonra yeniden gündem oldu. Karagözoğlu'nun son görüntüsü sosyal medyada ilgi görürken, değişimini görenler çocuk yıldızı tanımakta zorlandı.
Bir dönem Bir Şarkısın Sen yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran ve "Fındık Kurdu Berna" lakabıyla tanınan Berna Karagözoğlu, yıllar sonra yeniden gündem oldu. Karagözoğlu'nun son görüntüsü sosyal medyada ilgi görürken, değişimini görenler çocuk yıldızı tanımakta zorlandı.