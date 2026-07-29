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  • 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...'Fındık Kurdu' Berna artık bambaşka biri!

9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Bir dönem Bir Şarkısın Sen yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran ve "Fındık Kurdu Berna" lakabıyla tanınan Berna Karagözoğlu, yıllar sonra yeniden gündem oldu. Karagözoğlu'nun son görüntüsü sosyal medyada ilgi görürken, değişimini görenler çocuk yıldızı tanımakta zorlandı.

01 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

2009-2012 yılları arasında yayınlanan ve çocuk yetenekleri ekranlara taşıyan Bir Şarkısın Sen, unutulmaz yarışmalar arasında yerini aldı. Programın en sevilen isimlerinden biri olan, "Fındık Kurdu Berna" lakabıyla tanınan Berna Karagözoğlu; küçük yaşta sergilediği güçlü performansı ve sempatik tavırlarıyla hafızalara kazınmıştı.

02 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Henüz 9 yaşındayken Pınar Altuğ ve Erol Evgin'in jüri koltuğunda oturduğu yarışmada Sibel Can'ın "Padişah" şarkısını seslendiren Berna, enerjik sahne performansıyla büyük beğeni toplamıştı.

03 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

"BÜYÜMÜŞ DE KÜÇÜLMÜŞ" YORUMLARI ALIYORDU

Neşeli halleri, hareket ve tavırlarıyla hem ekran başındakilerin hem de stüdyodakilerin gönlünde taht kuran Karagözoğlu "Büyümüş de küçülmüş" yorumları alıyordu.

04 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Şimdilerde 25 yaşında olan Berna Karagözoğlu, yıllar içerisindeki değişimiyle bambaşka biri oldu.

05 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Berna Karagözoğlu'nun son hali sosyal medyada gündem oldu.

06 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Çocuk yıldızın değişimini gören birçok kişi ise tanımakta zorlandı.

07 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

YAPRAK DÖKÜMÜ'NÜN İLK AYŞE'Sİ 20 YIL SONRA ORTAYA ÇIKTI!

2006 yılında yayın hayatına başlayan Yaprak Dökümü, aradan geçen yıllara rağmen izleyicilerin ilgisini kaybetmeyerek tekrar bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Dizinin ilk 12 bölümünde Ayşe karakterine hayat veren Efsun Karaali, ilerleyen bölümlerde yerini başka bir çocuk oyuncuya bırakmıştı..

08 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Repliklerini ezberlemekte zorlandığı iddiasıyla projeden ayrıldığı öne sürülen Efsun Karaali, yıllar sonra yeniden gündeme geldi.

09 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Çocuk oyuncu olarak başladığı kariyerinin ardından büyüyen Karaali'nin son hali görenleri şaşırttı.

10 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Sosyal medya hesabı Instagram'da sık sık paylaşımlar yapan Efsun Karaali, yıllar sonraki haliyle hayranlarının ilgisini çekti.

11 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Doğal güzelliğiyle öne çıkan Karaali'nin fotoğrafları takipçilerinden büyük beğeni topluyor.

12 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

BAKIŞLARI HİÇ DEĞİŞMEDİ

20 yıl içinde değişen genç oyuncunun, bakışlarındaki benzerlik ise dikkatlerden kaçmadı.

13 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

PEKİ YAPRAK DÖKÜMÜ'NÜN İKİNCİ AYŞE'Sİ NE YAPIYOR?

Yaprak Dökümü'nde Efsun Karaali'nin yerine ise Şebnem Ceceli, geçmişti. Ceceli, yıllar sonra ortaya çıkan görüntüsüyle sosyal medyada gündem oldu.

14 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Çocuk yaşta ekran karşısına geçen Ceceli şimdilerde 24 yaşında genç bir kız... Paylaşılan son kareleri kısa sürede büyük ilgi görürken, birçok izleyici değişimine şaşkınlığını gizleyemedi.

15 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

HUKUK FAKÜLTESİNDEN MEZUN OLDU

Dizi sonrası gözlerden uzak bir yaşamı tercih eden Ceceli, oyunculuk kariyerine devam etmek yerine eğitimine yöneldi. Hukuk fakültesinden mezun olan genç isim, akademik başarısıyla da dikkat çekiyor.

16 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Öte yandan çocuk yıldız, dizide ablası rolüyle adından söz ettiren oyuncu Bennu Yıldırımlar ile yıllar sonra bir araya gelerek hasret gidermişti.

17 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

MİNA VE DİLA BULUTSUZ KOCA KIZ OLDU

Türk televizyon tarihinin uzun soluklu yapımlarından biri olan Akasya Durağı dizisinde, Osman Ağa ve Safiye karakterlerinin ikiz kızlarını canlandıran çocuk oyuncuların son hali ortaya çıktı.

18 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Dizinin yayınlandığı dönemde yaşları oldukça küçük olan ikizler, aradan geçen yılların ardından geçirdikleri değişimle dikkat çekti.

19 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Dizide Osman Ağa'nın kızlarına hayat veren Mina Bulutsuz ve Dila Bulutsuz, şimdilerde birer genç kız oldu. Uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat süren kardeşlerin yıllar içindeki değişimi sosyal medyada ses getirdi.

20 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Çocukluk halleriyle hafızalara kazınan ikizlerin son hallerini görenler tanımakta zorlandı...

21 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Gerçek isimleri Mina ve Dila olan Bulutsuz kardeşler, Akasya Durağı sonrası eğitim hayatlarına odaklanırken, son dönemde paylaşılan fotoğraflarıyla yeniden merak konusu oldu.

22 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Serpildikleri ve güzelleştikleri görülen ikizlerin fotoğraflarına takipçileri tarafından çok sayıda yorum yapıldı. İşte Akasya Durağı'nın ikizlerinin merak edilen son halleri...

23 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

ÇOCUKKEN KARŞIMIZA ÇIKAN BİR BAŞKA MİNİK YILDIZ SİBEL KASAPOĞLU OLMUŞTU...

Bez Bebek dizisi, yayınlandığı yıllarda her yaştan izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başaran ve karakterleriyle hafızalarda yer edinen bir yapım olarak öne çıkmıştı.

24 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Dizinin hikayesi kadar, kadrosunda yer alan yetenekli çocuk oyuncuların sergilediği performanslar da izleyiciler tarafından uzun süre konuşulmuştu. Aradan geçen uzun yılların ardından, o dönemin minik yıldızlarının bugün neler yaptığı ve nasıl bir değişim geçirdiği sosyal medyada büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor.

25 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Bu isimler arasında özellikle canlandırdığı 'Özge' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Sibel Kasapoğlu, şimdilerde çocukluk yıllarını geride bırakmış bir genç kız olarak karşımıza çıkıyor. Dizideki Özge karakteriyle tanınan oyuncu, geçen zamanla birlikte bambaşka bir görünüme kavuştu.

26 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Sosyal medya hesaplarından paylaştığı karelerle dikkat çeken Kasapoğlu, duru güzelliği ve modern tarzıyla takipçilerinden yoğun ilgi görüyor.

27 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Çocukluk halini hatırlayanların tanımakta güçlük çektiği ünlü ismin bu değişimi, görenleri şaşırtırken bir yandan da hayran bırakıyor.

28 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Çocuk yıldız aktif olduğu sosyal medya hesabından sevenleri tarafından sık sık övgü yağmuruna tutuluyor.

29 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

KÜÇÜK BİR YILDIZ OLARAK HAYATIMIZA GİREN DİĞER İSİM: SEDA RENDA!

O reklam filmindeki "10 yüz bin milyon baloncuk yuttum" repliğiyle bir döneme damga vuran o minik yıldızı hatırlıyor musunuz? Güneş gözlükleri, pembe mayosu, kıvırcık saçları ve elinden düşmeyen beyaz ayısıyla ekranlara neşe saçan o sevimli çocuk, hafızalara kazınmıştı. Yıllar sonra ortaya çıkan son hali ise görenleri şaşırtıyor, "Bu gerçekten o mu?" dedirtiyor.

30 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Minik yıldız Seda Renda şimdilerde bambaşka bir hayat sürüyor. Henüz 5 yaşındayken dönemin ünlü içecek reklamında yer almış, söylemekte zorlandığı o cümle ise kısa sürede onu herkesin tanıdığı bir çocuk yıldız haline getirmişti. Bir anda gelen bu şöhret, yıllar sonra bile unutulmayan bir iz bıraktı.

31 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Çocuk yıldızın şöhreti kısa sürmüş ve adeta sırra kadem basmıştı... Evlenip, anne olan ve bambaşka bir iş yapan Seda Renda Akalan'ı şimdi tanımak çok zor.

32 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

ESKİ POPÜLERLİĞİNİ YAKALAYAMADI

Los Angeles'ta sinema-televizyon okuyan Seda Renda 19 yaşına geldiğinde sevilen reklamda bir kez daha karşımıza çıksa da hiçbir zaman eski popülerliğini yakalayamadı.

33 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

HAYAL ETTİĞİ GİBİ ÜNLÜ BİR OYUNCU OLMADI

14 yıl sonra yeniden aynı reklamla ekranlarda boy gösteren Seda Renda o dönem şunları söylemişti:

''Amacım iyi bir oyuncu olmak. Ekranlardan epey uzak kaldım, ama yabancılaşmadım. İlk reklam filmimden sonra oyuncu olmaya karar vermiştim zaten. O zamanki halime bakıyorum, nasıl becermişim, çok da şekermişim diyorum. Ben kamera önü için doğmuşum. Son çekim için sadece bir günlüğüne Amerika'dan geldim. Bunu bana başka hiçbir kuvvet yaptıramazdı.''

34 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

EVLENİP VE ANNE OLDU

Ama hiç de hayal ettiği gibi ünlü bir oyuncu olmadı. Herkes onu 5 yaşındaki hali ile hatırlamaya devam ediyor. '10 Yüz Bin Milyon Baloncuk'un üzerinden neredeyse 30 yıl geçti. O küçük kız büyüdü, evlendi ve anne oldu.

35 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

5 YILDIZLI BİR OTELDE ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

Üst düzey yönetici olan Yalın Akalan ile hayatını birleştiren Seda Renda şimdilerde Turizm sektöründe. Seda Renda da eşi gibi 5 yıldızlı bir otelde üst düzey yöneticilik yapıyor. Kalan vaktini ise çocuğuyla geçiriyor.

36 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

2006 yılında ekranlarda yayınlanmaya başlayan Selena, bir dönemin en sevilen fantastik dizileri arasında yer almıştı. Başrollerinde, Sinem Kobal, Cansu Demirci, Gizem Güven ve Dilara Kurtulmuş'un yer aldığı dizi, 3 sene boyunca izlenme rekorları kırmıştı.

37 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

CANSU DEMİRCİ YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

2006-2009 yılları arasında ekranlara gelen, başrollerinde Sinem Kobal, Gizem Güven, Gökhan Keser, Hakan Altıner, Ümit Erdim, Zuhal Topal gibi oyuncuların yer aldığı Selena dizisinde Selin karakterine hayat veren Cansu Demirci yıllar sonra ortaya çıktı.

38 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam süren Cansu Demirci, Türkiye'den ayrıldıktan sonra Almanya'da yaşamaya başlamıştı.

39 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Cansu Demirci'ye sosyal medya kullanıcılarından: 'Hiç değişmemiş', 'Hala aynı güzellikte', 'Sonunda yıllar sonra görüntülendi', 'Hep son halini merak etmiştim' şeklinde yorumlar geldi.

40 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

İŞTE SON HALİ

41 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Öte yandan eğitimini tamamlayıp Türkiye'ye dönen Cansu Demirci'nin evlendiği ortaya çıkmıştı.

42 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

İşte sizler için derlediğimiz diğer çocuk ünlüler...

DİLARA KURTULMUŞ

Yıllar geçmesine rağmen kesitleri hala sosyal medyada dönen dizi bu sefer müjdeli bir haberle yeniden dikkat çekti.

43 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Dizide Nazlı karakterini canlandıran diğer çocuk oyuncu Dilara Kurtulmuş, büyüdü de gelin oluyor.Kurtulmuş, sevgilisinden evlilik teklifi almıştı.

44 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Geçtiğimiz aylarda sevgilisinden aldığı romantik teklife "I said yes" (Evet dedim) yanıtını vererek hayatının en özel anlarını Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşmıştı.

45 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

ZEYNEP ÖZKAYA

"Sihirli Annem" dizisinde hayat verdiği 'Çilek' karakteriyle yıldızı parlayan oyuncu Zeynep Özkaya, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

46 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Yıllar içindeki değiimi ile oldukça merak edilen çocuk oyuncu, şimdilerde sosyal medyanın en gözde isimlerinden oldu.

47 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

ZEYNEP ÖZKAYA

48 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

ZEYNEP ÖZKAYA

49 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

ZEYNEP ÖZKAYA

50 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

GİZEM GÜVEN

'Sihirli Annem'in 'Cereni' olarak hafızalara kazınan güzel oyuncu, şimdilerde oldukça popüler.

51 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Neşeli halleriyle dikkat çeken çocuk oyuncu, artık güzeller güzeli bir genç kadın.

52 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

İŞTE MİNİK 'CEREN'İN ŞİMDİKİ HALİ...

53 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

GİZEM GÜVEN

54 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

NAZ TEMEL

Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın başrollerini paylaştığı, bir döneme damga vuran Asmalı Konak dizisinde canlandırdığı Zeliş karakteriyle hafızalara kazınan Naz Temel, yıllar sonra yeniden gündeme geldi.

55 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Ekranlardan uzun süre uzak kalan ve oyunculuğu bırakarak gözlerden kaybolan Temel'in son hali görenleri şaşkına çevirdi.

56 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Yıllar içindeki büyük değişimiyle dikkat çeken eski oyuncunun şimdi ne yaptığı ise merak konusu olmuştu.

57 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Naz Temel, yıllar sonra herkesi şaşırtan kariyer tercihiyle ortaya çıktı. Ekranlara veda eden Temel'in meslek olarak denizciliği seçtiği öğrenildi. Çocuk oyuncu olarak hafızalarda yer eden Temel, şimdi gemi kaptanlığı yapıyor.

İşte Asmalı Konak'ın Zeliş'i Naz Temel'in son hali

58 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

DEĞİŞİMİYLE ŞAŞIRTAN BİR DİĞER ÇOCUK ÜNLÜ: ALİŞ

Türk televizyon tarihinin en renkli yapımlarından biri olan Cennet Mahallesi, aradan yıllar geçse de karakterleriyle konuşulmaya devam ediyor. Dizide Ferhat'ın (Alişan) afacan kardeşi Aliş karakterine hayat veren ve 3 sezon boyunca ekranlarda fırtınalar estiren Seyit Karabulut, uzun süre sonra son haliyle gündeme geldi.

59 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

3 sezon boyunca ekranlarda fırtınalar estiren ve çocuk yaştaki yeteneğiyle herkesin sevgisini kazanan Seyit Karabulut, dizinin final yapmasının ardından adeta sırra kadem basmıştı. Başka hiçbir projede yer almayan ve ekranlardan tamamen uzak bir hayat süren ünlü isim, aradan geçen yılların ardından son haliyle ortaya çıktı.

60 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Bir dönemin çocuk yıldızını görenler, "Zaman ne çabuk geçmiş" demekten kendini alamadı.

61 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

ESKİ HALİNDEN ESER YOK!

Sosyal medyada paylaşılan kareleriyle bir anda magazin gündemine oturan Seyit Karabulut'un değişimi, "Zaman ne çabuk geçmiş" dedirtti. Çocukluk yıllarındaki o minik Aliş'ten eser kalmayan Karabulut, şimdilerde tarzı ve olgun görüntüsüyle dikkat çekiyor.

62 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Alişan ve Çağla Şıkel gibi dev isimlerle aynı seti paylaşan eski çocuk yıldızın, şimdilerde ekranlardan uzak olsa da hayranları tarafından hala büyük bir ilgiyle takip edildiği görülüyor.

63 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

EVLENİP BABA OLDU

Cennet Mahallesi'nin Aliş'i kara çocuk Seyit Karabulut ise çoktan evlenip baba oldu.

64 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Cennet Mahallesi adlı dizide Aliş karakterine hayat veren Seyit Karabulut, aslen Trakya'lıdır

65 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Şimdilerde evli ve bir çocuk babası olan Seyit Karabulut ekranlardan uzak bir hayat sürüyor.

66 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

PEKİ YA CENNET MAHALLESİ'NİN AYŞE'SİNİN SON HALİNİ GÖRDÜNÜZ MÜ?

Cennet Mahallesi'nde canlandırdığı "Ayşe" karakteriyle hafızalara kazınan Belemir Temizsoy'un değişimi ise ağızları açık bıraktı. Instagram hesabını aktif olarak kullanan Belemir Temizsoy'un paylaşımlarına adeta beğeni yağıyor.

67 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Bir dönem ekranlara damgasını vuran Alişan, Çağla Şıkel, Melek Baykal gibi ünlü isimlerin yer aldığı Cennet Mahallesi dizinin çocuk yıldızları Belemir Temizsoy ile Seyit Karabulut değişimleri ile dikkat çekti.

68 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

YouTube kanalına makyaj videoları çeken Belemir Temizsoy şarkıcı Hadise'ye olan benzerliğiyle ağızları açık bırakıyor.

69 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

BELEMİR TEMİZSOY

70 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

BEREN GÖKYILDIZ

Beren Gökyıldız, 29 Eylül 2009'da Ankara'da dünyaya geldi. Henüz çocuk yaşta ekranlarla tanışan genç oyuncu, kısa sürede birçok başarılı projede yer aldı. Son dönemdeki değişimi ve olgun görüntüsü ise takipçilerini adeta şaşkına çevirdi.

71 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

HENÜZ 4 YAŞINDA OYUNCULUĞA ADIM ATTI

Sadece 4 yaşındayken ekranlarla tanışan Beren Gökyıldız, kısa sürede sergilediği performanslarla büyük beğeni topladı. Çocuk oyuncu denilince akla gelen ilk isimlerden biri olmayı başaran genç yıldız, kariyerine sağlam adımlarla devam ediyor.

72 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Oynadığı karakterlerle izleyicilerin hafızasına kazınan ve sergilediği başarılı performanslarla yıldızı parlayan Beren Gökyıldız, yıllar içinde geçirdiği değişimle de dikkatleri üzerine çekmeye başladı.

73 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

İŞTE SON HALİ!
Beren Gökyıldız, son olarak sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi.

74 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Şimdilerde 16 yaşında olan oyuncunun paylaşımına ise adeta hayranlarından yorum yağdı.

75 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Oyunculuk kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Gökyıldız'ın paylaşımına sevenleri ise; "Çok tatlı bir genç kız olmuşsun", "Küçücük tatlı kız rolleri daha dün gibi" yorumları yaptı.

76 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

BAMBAŞKA BİRİNE DÖNÜŞEN BİR DİĞER ÇOCUK OYUNCU: KÜÇÜK BESLEME'NİN BİLGE'Sİ!

1999 yılında yayın hayatına başlayan ve 175 bölüm boyunca izleyiciyle buluşan "Küçük Besleme" dizisi, bir dönemin en çok konuşulan yapımlarından biri olmuştu.

77 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Tomris Oğuzalp, Kenan Pars, Zeynep Gülmez, Esmeray gibi usta isimleri bir araya getiren dizide, küçük Bilge karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Nur Kulakoğlu, şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor.

78 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Dizide canlandırdığı "besleme" karakteriyle özellikle çocuk izleyicilerin kalbinde derin izler bırakan Kulakoğlu, kısa ve biçimsiz kesilen saçlarıyla da unutulmaz bir ekran yüzü olmuştu.

Hayriye karakterinin (Tomris Oğuzalp) yanında türlü zorluklara maruz kalan Bilge, ekran başındakileri ağlatırken, genç oyuncunun başarılı performansı da takdir toplamıştı.

79 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

İŞTE SON HALİ!

1986 doğumlu olan Nur Kulakoğlu, oyunculuk kariyerine "Aşık Oldum" dizisiyle adım attı. Küçük Besleme'nin yanı sıra "Mum Kokulu Kadınlar", "Üvey Baba", "Avcı" ve "Sururi" gibi yapımlarda da rol aldı. Ancak hayatının yönünü zamanla değiştiren Kulakoğlu, oyunculuğu bırakarak eğitim hayatına odaklandı.

80 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

18 Mart Üniversitesi Seyahat İşletmeciliği bölümünü bitiren Kulakoğlu, yüksek lisansını tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde doktora yaptı. Şimdilerde Batman Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan Kulakoğlu, gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

81 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Evlenen ve mutlu bir yuva kuran eski oyuncu,sosyal medyada zaman zaman paylaşımlar yapsa da ekranlardan tamamen uzak bir hayat tercih ediyor. Küçük Besleme'nin Bilge'si büyüdü, değişti ve hayalini kurduğu akademik hayatı yaşıyor.

82 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

MUHTEŞEM YÜZYIL'IN ŞEHZADE MUSTAFA'SININ SON HALİNİ GÖRDÜNÜZ MÜ?

Bir döneme damgasını vuran Muhteşem Yüzyıl dizisinde küçük Şehzade Mustafa karakterine hayat veren Yusuf Berkan Demirbağ, aradan geçen yılların ardından bambaşka bir hayat yolculuğunda karşımıza çıktı. İşte küçük Mustafa'nın şaşırtan son hali…

83 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Dizi, 2011 yılında ekran yolculuğuna başladığında, Demirbağ yalnızca 6 yaşındaydı. İlk 18 bölümde yer aldığı performansıyla izleyicinin kalbini kazanan minik oyuncu, şimdi 19 yaşında genç bir delikanlı. Ekranlardan uzak bir yaşam sürse de, son hali sosyal medyada merak konusu olmaya devam ediyor.

84 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

11 Ağustos 2005 doğumlu olan Yusuf Berkan Demirbağ, oyunculuk kariyerine oldukça erken yaşta başladı. 2010-2017 yılları arasında birçok projede yer aldı. Muhteşem Yüzyıl'ın yanı sıra Veda, Çıplak Gerçek, Böyle Bitmesin, Eve Dönüş gibi dizilerde ve Arif V 216 gibi sinema yapımlarında da rol aldı.

85 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Bu serbest oyuncu olarak çalışan Demirbağ, küçük yaşına rağmen ekran önünde oldukça tecrübeli bir isim haline geldi.

86 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Ancak genç yaşta başladığı oyunculuk kariyerine uzun vadede devam etmeyen Yusuf Berkan, eğitim ve teknoloji alanında farklı bir yol çizdi.

87 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

İŞTE SON HALİ!

Şu anda Almanya'da yaşayan Demirbağ, yarı zamanlı back-end developer, web geliştirme alanında kendini geliştiren genç yetenek kariyer planını tamamen değiştirmiş görünüyor.

88 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Bir zamanların "küçük şehzadesi" artık hem akademik hem de mesleki olarak başka bir evrede. Ekranlardan uzak durmayı tercih eden Yusuf Berkan Demirbağ, geçmişin iz bırakan çocuk oyuncularından biri olarak hafızalarda yer etmeye devam ediyor.

89 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

KÜÇÜK ŞEHZADE MEHMED DE DEĞİŞENLERDEN!

18 yaşındaki başarılı oyuncu Çağan Efe Ak, 6 Haziran 2007 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

90 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Çocukluk dönemini İstanbul'da geçiren Ak, kariyerinin yanında eğitim hayatına da devam ediyor.

91 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Oyunculuk kariyerine küçük yaşta başlayan genç oyuncu, birçok reklam filminde kendini göstermiştir.

92 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Kariyerine 2016'da Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde Şehzade Murad karakterini canlandırarak adım atan Ak, Türk televizyonlarında sevilen ve popüler olan dizilerde boy göstererek yer edinmiştir.

93 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

SON HALİNİ GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI!

Genç oyuncunun son halini görenler gözlerine inanamadı. Küçüklüğünden beri ekran başında yer alan başarılı oyuncu Ak, yeni yaşında adeta yaşıtlarına taş çıkartıyor.

94 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Şimdilerde 18 yaşında olan Ak, eğitim hayatının yanı sıra oyunculuk kariyerinde de emin adımlarla ilerliyor.

95 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

BİRSU DEMİR

Alemin Kralı dizisinde sert mizaçlı ve ablalarına karışan bir karakteri canlandıran Birsu Demir, izleyicinin kalbinde taht kurmuştu.

96 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Aradan geçen 13 yılın ardından, bugün 26 yaşında olan genç oyuncu, adeta bambaşka biri oldu.

97 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Takipçileri, güzelliği ve tarzıyla öne çıkan Demir'i dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetti.

98 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Paylaştığı pozlar kısa sürede binlerce beğeni alırken, "Bu Oben mi gerçekten?", "Dua Lipa'nın Türk versiyonu", "Yıllar çok yakışmış" gibi yorumlar yapıldı.

99 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Şimdilerde 26 yaşında olan genç oyuncu, uzun bir süredir ekranlardan uzak yaşıyor.

100 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Instagram'da bir hayli aktif olan Demir, 58 bin takipçili hesabında sık sık övgü dolu yorumlar alıyor.

101 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Genç oyuncunun yıllar içindeki geçirdiği değişimse, dizi severleri bir hayli şoke etti.

102 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

ALİYE DİZİSİNİN ARDA'SI

Ayberk Koçar'ın oyunculuk serüveni, 2004-2006 yılları arasında yayınlanan ve izleyicilerin büyük sevgisini kazanan Aliye dizisiyle başladı. ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan bu yapımda, küçük Ayberk "Arda" karakterini canlandırdı ve performansıyla hafızalara kazındı. Henüz dört yaşında olmasına rağmen, oyunculuğundaki doğallık ve sevimlilik sayesinde 76 hafta boyunca evlerimize konuk olan Koçar, o dönemin en sevilen çocuk oyuncuları arasında yer aldı.

103 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Aliye dizisinde; Halit Ergenç, Sanem Çelik ve Nejat İşler gibi usta isimlerle aynı kadroda yer almanın avantajını yaşayan Ayberk, bu deneyimle mesleğine güçlü bir başlangıç yaptı. Dizinin yayınlandığı dönem boyunca ve sonrasında, oyunculuğunu birçok farklı yapımda sürdürdü.

104 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

2008 yılında Pulsar dizisinde "Çağlar" karakterini oynayan genç oyuncu, 2013 yılında ise Benim Hala Umudum Var adlı dizide, ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın kardeşi rolüyle ekranlara geldi. Bunun yanı sıra, 2010 yapımı Hayde Bre ve 2006 yapımı Son Osmanlı Yandım Ali filmlerinde de rol alarak beyaz perde deneyimini pekiştirdi.

105 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

İŞTE SON HALİ!

Ayberk Koçar, çocukluk döneminden bugüne geçirdiği değişimle dikkat çekiyor. 4 yaşındaki sevimli haliyle hafızalara kazınan çocuk yıldız, artık 25 yaşında ve fiziksel olarak da adeta bambaşka biri olmuş durumda. Yıllar içinde hem görünüşü hem de duruşuyla olgunlaşan Koçar, değişimiyle hayranlarının ağzını açık bırakıyor.

106 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Ancak bu parlak başlangıcın ardından Ayberk, oyunculuktan başka bir yol seçerek uzun süredir gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih etti. Kariyerini farklı alanlara yönlendiren genç oyuncu, sahnelerin ve ekranların tozundan uzak, daha sakin bir yaşam sürüyor.

107 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Son yıllarda hakkında pek fazla haber çıkmayan Ayberk Koçar, oyunculuğa devam etmemesine rağmen sektörde iz bırakan performansları ve sevimli çocuk yıldız kimliğiyle hala hatırlanıyor. Hem dizi hem film hem de reklam alanlarında genç yaşta önemli işlere imza atan Koçar, aynı zamanda İngilizce ve İspanyolca bilmesiyle farklı alanlarda da kendini geliştiren çok yönlü bir sanatçı.

108 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Aliye dizisinde birlikte rol aldığı Sanem Çelik, Halit Ergenç ve Nejat İşler gibi oyuncularla anılan Ayberk Koçar'ın geçmişten bugüne uzanan oyunculuk yolculuğu, birçok kişi için nostaljik ve özel bir yer tutuyor. Küçük bir çocukken yakaladığı büyük şöhreti olgunlukla taşıyan Ayberk, hayatının yeni döneminde huzurlu ve sakin bir yol izliyor.

109 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

ÜVEY BABA'NIN LAMİA'SI BURÇİN ABDULLAH!

Türk televizyonlarının çocuk yıldızlarından biri olarak hafızalara kazınan Burçin Abdullah, yıllar içinde hem kariyerinde hem de özel hayatında attığı adımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

110 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

22 Temmuz 1987 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen başarılı oyuncu, küçük yaşlardan itibaren ekranların sevilen yüzlerinden biri olmayı başardı. Bir kız ve bir erkek kardeşi olan Abdullah, lise öğrenimini İstanbul Fatih'teki Akasya Lisesi'nde tamamladı.

111 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Üniversite eğitimi için Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünü tercih eden güzel oyuncu, eğitim hayatını başarıyla tamamladıktan sonra rotasını Amerika Birleşik Devletleri'ne çevirdi. Missouri eyaletine yerleşen Abdullah, burada ekonomi üzerine yüksek lisans yaparak eğitimine de uluslararası bir boyut kazandırdı.

112 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Henüz 11 yaşındayken, 1998 yılında yayımlanan ve dönemin efsane dizilerinden biri haline gelen Üvey Baba ile televizyon dünyasına adım atan Burçin Abdullah, dizide canlandırdığı "Lamia" karakteriyle büyük bir çıkış yakaladı.

113 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Ardından Beşinci Boyut, Büyük Buluşma, Kara İnci, Kollama gibi birçok yapımda rol alan Abdullah, 2010'lu yıllarda "Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisinde hayat verdiği "Ayçe" karakteriyle tekrar dikkatleri üzerine çekti.

114 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Sinema kariyerine de adım atan başarılı oyuncu, 2013 yapımı ve üç kıtada çekilen Selam adlı filmde "Zehra" karakterini canlandırarak uluslararası bir projede yer almanın gururunu yaşadı.

115 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

2015'te kısa bir süreliğine "Zengin Kız Fakir Oğlan" dizisinde "Alev" karakteriyle ekrana döndü. 2017 yılında fenomen dizi Diriliş Ertuğrul'a "Helena" rolüyle katıldı ve burada da beğeni topladı.

116 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

İŞTE ÜVEY BABA'NIN LAMİASI'NIN SON HALİ!

117 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Son olarak 2021-2022 sezonunda atv'de yayımlanan Kalp Yarası dizisinde "Leman Sancakzade" karakterine hayat verdi.

118 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Özel hayatında da gözlerden uzak bir mutluluğu tercih eden Burçin Abdullah, 24 Ocak 2018 tarihinde Milano'da Salih Maraş ile dünyaevine girdi. Aynı yıl 21 Haziran'da ise anne olmanın heyecanını yaşadı.

119 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

KÜÇÜK AĞA'DA BİRCE AKALAY'IN KIZI ECE'YDİ... ADA ELBİR'E BİR DE ŞİMDİ BAKIN! KOCA KIZ OLMUŞ...

Başrollerinde Birce Akalay, Sarp Levendoğlu ve Emir Berke Zincidi'nin olduğu Küçük Ağa dizisi, 2014-2015 yıllarında yayınlanarak geniş bir izleyici kitlesine sahip olmuştu.

120 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Yetenekli ve eğlenceli oyuncu kadrosuyla büyük ilgi gören dizi, yıllar geçmesine rağmen zaman zaman sosyal medyada gündeme geliyor.

121 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Küçük Ağa'daki oyuncuların yıllar içindeki değişimi de oldukça merak uyandırıyor.

122 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Bunlardan biri de dizide Akalay ve Levendoğlu'nun kızlarını canlandıran minik yıldız Ece.

123 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Sarı saçları ve koca gülümsemesiyle akıllarda kalan Ada Elbir, artık büyüdü ve güzeller güzeli bir kız oldu.

124 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

İşte küçük yıldız Ada Elbir'in yıllar sonraki hali!

125 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Instagram'da 12 bin takipçisi bulunan Ada Elbir, oyunculuk kariyerine küçük yaşta başlayarak dikkat çekmişti.

126 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Şimdilerde çocukluğunun tadını çıkaran Elbir, sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi görüyor.

127 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Minik Ece'nin geçirdiği değişim, adeta 'güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş' dedirtiyor...

128 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Türkiye onu Demet Sağıroğlu'nun Arnavut Kaldırımı isimli şarkısının klibinde tanımıştı. Ünlü şarkıcı Demet Sağıroğlu'nun "Arnavut Kaldırımı" ve "Aşk Perisi" kliplerinde rol alan o sevimli minik çocuk büyüdü, şimdi 30'lu yaşlarında...

129 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Demet Sağıroğlu'nun Arnavut Kaldırımı şarkısı 1990'lı yıllara damga vurmuştu. En az şarkı kadar klip de dinleyenlerin hafızalarından hiç silinmedi. Özellikle klipteki şapkalı küçük çocuk...

130 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Başındaki şapkası büyük mavi gözleri ve Demet Sağıroğlu'na olan sevgi dolu bakışlarıyla klibin başrolü olmayı başaran Batuhan Aydar, yakışıklılığıyla sosyal medyayı sallıyor.

131 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Arnavut Kaldırımı klibinde elma şekeri yiyen o küçük tatlı çocuk, şimdilerde 34 yaşında.

132 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Daha küçük bir çocukken Barış Manço'nun sunduğu "7'den 77'ye" adlı programına çıktı. 1994 yılında Demet Sağıroğlu'nun "Arnavut Kaldırımı" adlı şarkısının klibinde ve "Aşk Perisi" klibinde oynadı.

133 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Henüz 1 yaşındayken ACE Reklam filminde rol almıştır. Batuhan Aydar, yıllar sonra biraraya geldiği Demet Sağıroğlu'nun Açık Çay şarkısının klibinde de yer almıştı.

134 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

1997 yılında baş rollerinde Evrim Solmaz'ın oynadığı "İlişkiler" adlı dizide rol aldı. 1999 yılı Ayşecik dizisi ile 1999 yılında baş rollerinde Seda Sayan ve Güven Kıraç'ın oynadığı "Evimiz Olacak mı?" adlı dizide boy gösterdi.

135 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

2013 yılında "Ötesiz İnsanlar" dizisinde başrolü üstlenerek Teğmen Deniz rolünü canlandırdı. Aydar son olarak atv ekranlarının sevilen Kuruluş Osman dizisinde rol aldı.

136 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

BATUHAN AYDAR KİMDİR?

Batuhan Aydar, 9 Ağustos 1990 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Aslen Adana'lıdır. İlkokulu Turhan Mediha Tansel İlköğretim Okulunda okumuştur. Ortaokulu İstanbul – Maltepe – Adnan Kahveci Ortaokulunda tamamladı. Liseye ise Suadiye Hacı Mustafa Tarman Lisesi'nde devam edip mezun olmuştur.

137 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Televizyon ekranlarında yayınlandığı 2008 ve 2012 arasındaki dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Akasya Durağı dizisinin oyuncularının yıllar içerisindeki değişimleriyle ilgi odağı oluyor. Yayınlanan tekrarlarıyla izleyciyi ekrana kilitlemeyi başaran Akasya Durağı oyuncularının şimdiki halleri dizinin fanatikleri tarafından merak ediliyor.

138 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

ERİMŞAH BORA

Bu isimlerden biri de Akasya Durağı'nın çocuk yıldızı Erimşah Bora. Dizide Sinan ve Gülbin çiftinin oğlu Can'ı canlandıran Erimşah Bora, dizi final yaptıktan sonra adeta sırra kadem bastı.

139 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Şimdilerde 26 yaşında olan Erimşah Bora'nın son hali ağızları açık bıraktı.

140 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

İşte Akasya Durağı'nın Can'ı Erimşah Bora'nın son hali...

141 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Uzun yıllardır ekranlardan uzak olan Erimşah Bora sosyal medyada da aktif değil.

142 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Üniversitede Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünden mezun olduktan sonra Oyun Tasarımı bölümünde Yüksek Lisans yapan Erimşah Bora eğitmenlik de yapıyor.

143 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Çocuk yıldızların yıllar içindeki değşimlerini sizler için derledik...

144 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

ÇAĞLA ŞİMŞEK

Küçük Gelin değişimi ile sosyal medyayı salladı! Çağla Şimşek şimdilerde güzelliği ile dikkat çekiyor.

145 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Çocuk yaşta setlerle tanışan, başarılı oyunculuğuyla yıldızı parlayan Çağla Şimşek, renkli güzel gözleri ile de tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

146 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

İlk olarak "Hayat Devam Ediyor" dizisinde rol alan, ardından "Küçük Gelin" dizisi ile hafızalara kazınan Çağla Şimşek, değişimi ile dudak uçuklattı.

147 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Şimdilerde genç bir kız olan Çağla Şimşek son olarak 'Tozlu Yaka'.dizisi ile ekranlarda boy gösterdi.

148 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

ÇAĞLA ŞİMŞEK

149 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

ÇAĞLA ŞİMŞEK

150 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

ECE ALTON

Kemal Sunal ve Ece Alton 1986 yılında çekilen Garip filminde başrolleri paylaşmıştı. Memduh Ün'ün yönetmenliğini üstlendiği film büyük bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Garip filminin minik ve tatlı karakteri Fatoş'u hala Yeşilçam film kuşağında görenler bayılarak izliyor. Küçük kız sahneleriyle milyonları hem ağlatmaya hem güldürmeye devam ediyor.

151 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Kemal Sunal ile oynadığı Garip filmiyle yıldızı parlayan Ece Alton, Fatoş karakteriyle gönüllere taht kurmuştu. Bir dönemin çocuk yıldızı Ece Alton yıllar sonra ortaya çıktı.

152 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Garip filminde Kemal Sunal'a eşlik eden dünya tatlısı Fatoş yani Ece Alton son hali ile merak konusu oldu. Peki Ece Alton şimdi ne yapıyor?

153 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Ece Alton değişimi ile ağızları açık bıraktı. İşte Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'un son hali…

154 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

ECE ALTON

155 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

ECE ALTON

156 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

ECE ALTON

157 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

HALİL İBRAHİM KÜÇÜK

Küçük İbo, 12 yaşında çıkardığı albümle şöhret olmuştu.

158 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Şarkıcı gerçek adıyla Halil İbrahim Küçük sahnelere geri döndü.

159 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Yanık sesi ile İbrahim Tatlıses'in tahtına aday gösterilen Küçük İbo şimdilerde eski popülerliğini yakalayamasa da onu hatırlayanlar oldukça fazla.

160 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Küçük İbo'dan yıllar sonra gelen itiraf ise magazin gündemine bomba gibi düştü…

161 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

HALİL İBRAHİM KÜÇÜK

162 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

HALİL İBRAHİM KÜÇÜK

163 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

MERVE ERDOĞAN

Bir döneme damga vuran 'Bücür Cadı' dizisinin çocuk oyuncusu Merve Erdoğan, yıllar sonra ortaya çıktı.

164 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan büyüdü. Genç oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekti. 2000'li yılların çocuk oyuncusu, güzelliğiyle sosyal medyada beğeni topluyor.

165 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Çocukluğu ekranlarda geçse de son yıllarda ekrandan uzak duran oyuncu, müzisyen Mert Cari ile evlendi. İlk ekran deneyimini henüz üç yaşındayken tadan Merve Erdoğan, asıl çıkışını dokuz yaşındayken rol aldığı Bücür Cadı dizisinde canlandırdığı Zeliş karakteriyle yaptı.

166 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

MERVE ERDOĞAN

167 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

MERVE ERDOĞAN

168 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

MERVE ERDOĞAN

169 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

BATUHAN KARACAKAYA

Başrollerini; Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat ve Sulçuk Yöntem'in paylaştığı Aşk-ı Memnu dizisi, Türk dizi tarihinin en yüksek izlenme oranına sahip dizi olarak tarihe geçti.

170 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Halit Ziya Uşaklıgil'in Aşk-ı Memnu romanından uyarlanan dizide rol alan oyuncuların şu an ne yaptıkları merak konusu oldu.

171 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

İşte yakışıklı oyuncun yıllar içindeki değişimi.

172 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

BATUHAN KARACAKAYA

173 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

BATUHAN KARACAKAYA

174 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

BATUHAN KARACAKAYA

175 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

BURÇİN ABDULLAH

'Üvey Baba' dizisinin çocuk oyuncusu Burçin Abdullah, yıllar sonra ortaya çıktı.

176 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Üvey Baba'nın Lamia'sı Burçin Abdullah büyüdü.

177 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

BURÇİN ABDULLAH

178 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

BURÇİN ABDULLAH

179 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

BURÇİN ABDULLAH

180 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

JENNİFER BOYNER

Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner değişimi ile ağızları açık bıraktı!

181 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Çocuk yıldız Jennifer Boyner şimdi güzeller güzeli bir genç kız. Geçmiş yıllarda büyük bir ilgi ile takip edilen 'Sihirli Annem' dizisinin çocuk oyuncusu Jennifer Boyner son paylaşımıyla ilgi odağı oldu.

182 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Sihirli Annem dizisinin Toprak'ı olarak hafızalara kazınan Jennifer Boyner şimdilerde Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Jennifer Boyner son olarak yeni imajı ile sosyal medyada boy gösterdi. Genç oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekti.

183 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

JENNİFER BOYNER

184 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

JENNİFER BOYNER

185 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

DAMLA ERSUBAŞI

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle akıllara kazınan Damla Ersubaşı 2018'de mide küçültme ameliyatı sayesinde 6,5 ayda 41 kilo vermişti.

186 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Damla Ersubaşı, sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı oldu.

187 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

DAMLA ERSUBAŞI

188 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

DAMLA ERSUBAŞI

189 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

ASENA KESKİNCİ

"Bez Bebek" dizisinde 'Yağmur' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Asena Keskinci, büyüdü.

190 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Genç oyuncu, ekranlarda boy göstermeye devam ediyor. Son olarak "Masumiyet" dizisinde rol alan Asena Keskinci değişimi ile adeta dudak uçuklattı.

191 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

ASENA KESKİNCİ

192 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

ASENA KESKİNCİ

193 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

GÜNEL ZEYNALOVA

''Oy Didem'' şarkıcı ile akıllarda yer edinen Azeri kızı Günel, son haliyle ağızları açık bırakıyor.

194 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Şimdilerde başarılı bir ses sanatçısı olan Günel Zeynalova, aradan geçen yıllarda öyle bir değişti ki, onu şimdilerde tanımak neredeyse imkansız.

195 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

GÜNEL ZEYNALOVA

196 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

GÜNEL ZEYNALOVA

197 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

GÜNEL ZEYNALOVA

198 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

GÜNEL ZEYNALOVA

199 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

EGE TANMAN

Herkes onu Çağan Irmak'ın 2005 yılında büyük gişe başarısı gösteren filmi Babam ve Oğlum'da Deniz rolüyle tanımıştı.

200 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Babam ve Oğlum, filmdeki rolüyle milyonlarca kişiyi gözyaşlarına boğdu.

201 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

O küçük çocuk şimdi büyüdü ve yakışıklı bir delikanlı oldu.

202 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

EGE TANMAN

203 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

EGE TANMAN

204 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

EGE TANMAN

205 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

EGE TANMAN

206 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

EGE TANMAN

207 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

BUĞRA ÖZMÜLDÜR

Sihirli Annem dizisinin çocuk oyuncularından Buğra Özmüldür'ün değişimi sosyal medyada gündem oldu.

208 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Sihirli Annem dizisinde, sürekli kardeşleriyle didişen, biricik aşkı Tuğçe için her şeyi yapan, hırçın, tombul ve sevimli bir çocuk olan Cem'i canlandıran Buğra Özmüldür'ün eski halinden eser yok.

209 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Buğra Özmüldür verdiği 30 kilo ile de adeta bambaşka biri oldu.

210 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

BUĞRA ÖZMÜLDÜR

211 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

BUĞRA ÖZMÜLDÜR

212 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

EMİR BERKE ZİNCİDİ

Tekrarları ile de izleyiciyi ekrana kilitleyen bir dönemin sevilen dizisi Öyle Bir Geçer Zaman Ki sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

213 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Yayınlandığı dönemde geniş bir hayran kitlesi yakalayan Öyle Bir Geçer Zaman Ki bir çok genç oyuncunun da yıldızını parlatmıştı.

214 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Öyle Bir Geçer Zaman Ki ile yıldızı parlayan Küçük Osman Emir Berke Zincidi büyüdü...

215 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

EMİR BERKE ZİNCİDİ

216 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

EMİR BERKE ZİNCİDİ

217 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

EMİR BERKE ZİNCİDİ

218 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

LEYLİFER KIZGINYÜREK

Bir döneme damga vuran 'Dudaktan Kalbe' dizisinin çocuk oyuncusu Leylifer Kızgınyürek yıllar sonra ortaya çıktı.

219 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Burak Hakkı ve Aslı Tandoğan'ın başrollerini paylaştığı "Dudaktan Kalbe" dizisinde 'Melek' karakteriyle tanınan Leylifer Kızgınyürek, güzeller güzel bir genç kız oldu.

220 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

LEYLİFER KIZGINYÜREK

221 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

LEYLİFER KIZGINYÜREK

222 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

OZAN UĞURLU

'Yabancı Damat' dizisinin çocuk oyuncusu Ozan Uğurlu yıllar sonra ortaya çıktı.

223 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Nehir Erdoğan ve Özgür Çevik'in başrollerini paylaştığı "Yabancı Damat" dizisinde 'Mustafa' karakteriyle tanınan Ozan Uğurlu, yakışıklı bir delikanlı oldu.

224 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

İşte değişimiyle sosyal medyada olay olan çocuk yıldızın değişimi …

225 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

OZAN UĞURLU

226 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

OZAN UĞURLU

227 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

OZAN UĞURLU

228 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

EZO SUNAL

Kemal Sunal'ın efsanevi filmleri arasında yer alan 'Şendul Şaban' filmi, hala severek izlenmeye devam ediyor.

229 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Filmin konusunun yanında, filmdeki küçük kızı canlandıran oyuncunun şimdiki hali de çok merak ediliyor.

230 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Şendul Şaban'nın kızı rolündeki ve gerçek hayatta da kızı olan Ezo Sunal'ın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşkına çevirdi.

231 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

EZO SUNAL

232 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

EZO SUNAL

233 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

EZO SUNAL

234 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

ÇOCUKLUK HALİYLE ŞAŞIRTAN BİR DİĞER ÜNLÜ

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan "Yumurcak" serisi, Türk sinema tarihine damgasını vurmuş yapımların başında geliyor.

235 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Sevimliliği, oyunculuk yeteneği ve neşesiyle milyonların kalbini kazanan Yumurcak, bir dönemin en sevilen çocuk yıldızıydı. Peki, bu minik yıldız kimdi? Meğer Türkiye'nin efsane oyuncularından Filiz Akın'ın oğlu İlker İnanoğluymuş!

236 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

İLKER İNANOĞLU'NUN HAYATI VE KARİYERİ
20 Ağustos 1965'te İstanbul'da dünyaya gelen İlker İnanoğlu, Türk sinemasının iki dev ismi Filiz Akın ve Türker İnanoğlu'nun oğludur.

237 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Daha çocuk yaşlarda sinemaya adım atan İnanoğlu, 1969 yapımı "Yumurcak" filmi ile büyük çıkış yaptı. Ardından "Yumurcağın Tatlı Rüyaları", "Küçük Kovboy", "Yumurcak Küçük Şahit" gibi filmlerle bir dönemin fenomen ismi oldu.

238 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Antalya Film Festivali'nde "En İyi Çocuk Oyuncu" ödülünü kazanarak başarısını taçlandırdı.

239 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Eğitimine İsviçre ve ABD'de devam eden İnanoğlu, daha sonra Türkiye'ye dönerek oyunculuk ve yapımcılığa ağırlık verdi.

240 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

2000'li yıllarda "Kurşun Asker, Doktorlar, Alev Alev, Hayat Yolunda" gibi dizilerde rol aldı. Ancak onu geniş kitlelere yeniden tanıtan rol, "Arka Sokaklar" dizisinde hayat verdiği Engin Balkan karakteri oldu.

241 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Özel hayatında ise Biricik Suden, Chloe ve Yeşim Salkım ile yaptığı evliliklerle gündeme geldi. Chloe'den dünyaya gelen Berke adında bir oğlu bulunuyor.

242 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

2 Nisan 2024'te babası Türker İnanoğlu'nu, 21 Mart 2025'te ise annesi Filiz Akın'ı kaybeden İnanoğlu, bu kayıpların ardından da sanat hayatına devam etti.

243 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Bugün 60 yaşında olan İlker İnanoğlu, hem çocukluk yıllarında canlandırdığı "Yumurcak" karakteri hem de televizyon ekranlarında sürdürdüğü kariyeriyle izleyicilerin gönlünde taht kurmuş durumda. Bir dönemin en sevilen çocuk yıldızlarından biri olan İnanoğlu, hala Türk sinemasının efsane isimlerinden biri olarak anılmaya devam ediyor.

244 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

TARKAN'IN KÜÇÜKLÜĞÜNÜ CANLANDIRAN OYUNCUNUN KİM OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ?

Türk sinemasının efsanevi karakterlerinden Tarkan'ın "Gümüş Eyer" filmindeki çocuk halini canlandıran küçük oyuncunun kim olduğunu biliyor muydunuz?

245 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

1970 yapımı bu klasik filmde Tarkan'ın çocukluğuna hayat veren isim, aslında Tarkan'ı canlandıran Kartal Tibet'in kendi oğlu Kanat Tibet'ti.

246 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Kanat Tibet, sinema kariyerine henüz çocuk yaşta başlamış olsa da, yıllar içinde kamera önünden uzaklaşıp farklı alanlarda varlık göstermeye devam etti.

247 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

1989 yılından bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde yaşamını sürdüren Kanat Tibet, burada hem oyunculuk hem de yapımcılık faaliyetlerinde bulundu. 1996–1997 ve 1999–2000 yılları arasında İstanbul'da iki televizyon dizisinin yürütücü yapımcılığını üstlenen Tibet, sektöre olan bağlılığını sürdürdü.

248 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Günümüzde Sacramento'da yaşayan Kanat Tibet, kariyerine devam ediyor. Aynı zamanda oyunculuk sevgisinden hiç vazgeçmeyen Tibet, Kuzey Kaliforniya'daki çeşitli tiyatro oyunlarında destekleyici rollerde sahne aldı.

249 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

2000 yılından bu yana birçok tiyatro projesinde yer aldı. Ayrıca çocuklarla çalışarak onlara temel oyunculuk eğitimleri veriyor.

250 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

Türkiye, onu bir kitapçıda kaydedilen ve sosyal medyada hızla yayılan görüntüleriyle tanıdı. Henüz 10 yaşında olmasına rağmen pek çok ağır felsefe kitabını okuyan, yetişkinleri bile hayrete düşüren analizler yapan Atakan Kayalar, o dönem "Filozof Atakan" lakabıyla en çok konuşulan konulardan biri haline gelmişti.

251 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

5 AYDA 250 KİTAP OKUMUŞTU

Gündeme oturduğu dönemde 5 ay gibi kısa bir sürede 250 felsefe kitabı bitirdiğini belirten Atakan, kurduğu kompleks cümleler ve kendine has tavırlarıyla uzmanları ikiye bölmüştü. Kimi uzmanlar onun dehasına hayran kalırken, kimileri ise pedagojik gelişiminin olumsuz etkilenebileceği konusunda uyarılarda bulunmuştu.

252 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

YILLAR SONRA İLK GÖRÜNTÜ

Şöhretin zirvesindeyken gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Atakan Kayalar, aradan geçen 7 yılın ardından yeniden ortaya çıktı. Bugün 17 yaşında bir delikanlı olan Kayalar'ın bir kafede çekilen fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Uzun süredir merak edilen "Filozof Atakan"ın son hali, çocukluk yıllarındaki görüntüsünden oldukça farklı. Saçlarını uzattığı ve boyunun bir hayli uzadığı görülen Atakan'ın değişimi, takipçileri tarafından "Tanımak imkansız" şeklinde yorumlandı.

253 9 yaşındayken sahneye çıkmıştı...’Fındık Kurdu’ Berna artık bambaşka biri!

İŞTE KANAT TİBET'İN SON HALİ!

Hollywood'a yakın mesafedeki konumu ve sanat kökenli ailesiyle dikkat çeken Kanat Tibet, hem Türk hem de Amerikan kültürleri arasında köprü kuran insanlardan biri olarak öne çıkıyor.

Haber Girişi Pınar Efe - Editör
#YAPRAK DÖKÜMÜ

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