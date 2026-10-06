ABD'de 2. Dünya Savaşı’ndan sonra ilk infaz! Kurşun yağmuruna tutulacak

2009'DA 13 ASKERİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

BBC'nin haberine göre, ABD Ordusunda psikiyatrist olarak görev yapan Hasan, 2009 yılında Teksas'taki Fort Hood askeri üssünde silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 13 ABD askeri öldürülürken, 32 kişi de yaralandı. Saldırı, görevlendirilecek askerlerin sağlık kontrolleri ve aşı işlemleri için beklediği kalabalık bir sağlık binasında gerçekleştirildi. Hasan, daha sonraki yargılama sürecinde saldırıyı üstlendi ve eylemlerine ilişkin olarak "herhangi bir hatası" nedeniyle özür diledi. Eski binbaşı, halen ABD ordusunda idam cezasının infaz edilmesini bekleyen dört mahkum arasında bulunuyor.