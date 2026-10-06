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  • ABD'de 2. Dünya Savaşı’ndan sonra ilk infaz! Kurşun yağmuruna tutulacak

ABD'de 2. Dünya Savaşı’ndan sonra ilk infaz! Kurşun yağmuruna tutulacak

Pentagon, 2009'da Fort Hood askeri üssünde 13 ABD askerini öldürüp 32 kişiyi yaralayan eski ABD Ordusu binbaşısı Nidal Hasan'ın kurşuna dizilerek idam edilmesinin planlandığını duyurdu. Savaş Bakanı Pete Hegseth'in önerisinin ABD Başkanı Donald Trump tarafından onaylandığı belirtilirken, infazın gerçekleştirilebilmesi için temyiz incelemesi ve hukuki sürecin tamamlanması gerekiyor.

01 ABD’de 2. Dünya Savaşı’ndan sonra ilk infaz! Kurşun yağmuruna tutulacak
SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER

İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 2009 yılında Teksas eyaletindeki Fort Hood askeri üssünde düzenlediği silahlı saldırıda 13 ABD askerini öldüren ve 32 kişiyi yaralayan eski ABD Ordusu binbaşısı Nidal Hasan'ın kurşuna dizilerek idam edilmesinin planlandığını açıkladı.

02 ABD’de 2. Dünya Savaşı’ndan sonra ilk infaz! Kurşun yağmuruna tutulacak

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, pazartesi günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth'in Hasan'ın kurşuna dizilerek idam edilmesini önerdiğini ve ABD Başkanı Donald Trump'ın bu öneriyi onayladığını bildirdi. Parnell, paylaşımında, "Hasan için yargı günü nihayet geldi" ifadesini kullandı.

03 ABD’de 2. Dünya Savaşı’ndan sonra ilk infaz! Kurşun yağmuruna tutulacak

İnfazın kesin tarih ve yerinin ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri tarafından belirleneceği kaydedildi. Ancak infazın gerçekleştirilebilmesi için temyiz incelemesinin tamamlanması ve hukuki açıdan nihai kararın verilmesi gerekiyor.

04 ABD’de 2. Dünya Savaşı’ndan sonra ilk infaz! Kurşun yağmuruna tutulacak

2009'DA 13 ASKERİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

BBC'nin haberine göre, ABD Ordusunda psikiyatrist olarak görev yapan Hasan, 2009 yılında Teksas'taki Fort Hood askeri üssünde silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 13 ABD askeri öldürülürken, 32 kişi de yaralandı. Saldırı, görevlendirilecek askerlerin sağlık kontrolleri ve aşı işlemleri için beklediği kalabalık bir sağlık binasında gerçekleştirildi. Hasan, daha sonraki yargılama sürecinde saldırıyı üstlendi ve eylemlerine ilişkin olarak "herhangi bir hatası" nedeniyle özür diledi. Eski binbaşı, halen ABD ordusunda idam cezasının infaz edilmesini bekleyen dört mahkum arasında bulunuyor.

05 ABD’de 2. Dünya Savaşı’ndan sonra ilk infaz! Kurşun yağmuruna tutulacak

ASKERİ İNFAZ İÇİN BAŞKANIN ONAYI GEREKİYOR

BBC'nin aktardığına göre, ABD'de askeri hukuk kapsamında verilen idam cezalarının infaz edilebilmesi için başkanın onayı gerekiyor. Bunun yanı sıra temyiz incelemesinin tamamlanması ve cezanın hukuka uygunluğuna ilişkin nihai kararın verilmesi şartı aranıyor.

06 ABD’de 2. Dünya Savaşı’ndan sonra ilk infaz! Kurşun yağmuruna tutulacak

ABD Silahlı Kuvvetleri Temyiz Mahkemesi, 1983 yılında askeri ölüm cezasını anayasaya aykırı bulmuştu. Ancak idam cezası, dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan'ın 1984 yılında yayımladığı başkanlık kararnamesiyle yeniden yürürlüğe konuldu.

07 ABD’de 2. Dünya Savaşı’ndan sonra ilk infaz! Kurşun yağmuruna tutulacak

Hasan'ın kurşuna dizilerek idam edilmesi halinde, bu yöntemle gerçekleştirilecek infaz, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana ABD ordusunda bir ilk olacak. Aynı zamanda ABD'de 60 yılı aşkın süredir gerçekleştirilen ilk askeri infaz olarak kayıtlara geçmesi bekleniyor.

08 ABD’de 2. Dünya Savaşı’ndan sonra ilk infaz! Kurşun yağmuruna tutulacak

ABD'DE İDAM CEZALARININ ÇOĞU EYALET DÜZEYİNDE UYGULANIYOR

ABD'deki askeri infazlar, eyalet yönetimleri tarafından gerçekleştirilen infazlardan farklı bir hukuki çerçevede yürütülüyor. Habere göre, ABD'de idam cezalarının büyük çoğunluğu eyalet düzeyinde uygulanıyor. Ülkedeki 27 eyalette, federal yönetim ve orduyla birlikte idam cezası yasal bir seçenek olarak varlığını sürdürüyor.

09 ABD’de 2. Dünya Savaşı’ndan sonra ilk infaz! Kurşun yağmuruna tutulacak

Kurşuna dizilme yöntemi ise ABD'de oldukça nadir kullanılıyor. Geçen yıl Güney Carolina eyaletinde bu yöntemle bir infaz gerçekleştirildi. Söz konusu infaz, eyalet tarihinde kurşuna dizilerek gerçekleştirilen ilk infaz olurken, ABD genelinde de 15 yıl aradan sonra bu yöntemin yeniden kullanılması anlamına geldi. Idaho, Mississippi, Oklahoma ve Utah eyaletleri de idam mangasıyla infaz yöntemine yasal olarak izin veren eyaletler arasında yer alıyor.

10 ABD’de 2. Dünya Savaşı’ndan sonra ilk infaz! Kurşun yağmuruna tutulacak

TRUMP FEDERAL İDAM CEZASININ YENİDEN UYGULANMASINI DESTEKLİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, federal düzeyde idam cezasının uygulanmasını destekleyen isimler arasında bulunuyor. BBC'nin haberine göre Trump, Ocak 2025'te göreve başladığı ilk gün yayımladığı başkanlık kararnamesiyle federal ölüm cezasının yeniden uygulanmasını öngören adımlar attı.

11 ABD’de 2. Dünya Savaşı’ndan sonra ilk infaz! Kurşun yağmuruna tutulacak

Hasan'ın idamına ilişkin önerinin Trump tarafından onaylanması, ABD'de askeri ölüm cezasının yeniden gündeme gelmesine yol açtı. Ancak infazın gerçekleştirilebilmesi için gerekli hukuki süreçlerin tamamlanması gerekiyor.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#PETE HEGSETH #DONALD TRUMP #ABD

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