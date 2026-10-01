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  • ABD'de idam girişimi böyle başarısız oldu! İki doz zehirli iğneden sağ çıktı

ABD'de idam girişimi böyle başarısız oldu! İki doz zehirli iğneden sağ çıktı

ABD'nin Tennessee eyaletinde 19 yaşındaki Colleen Slemmer'ı öldürmekten 1996'da idam cezasına çarptırılan Christa Pike'ın infazı, iki doz pentobarbital (Merkezi sinir sistemini yavaşlatan ilaç) uygulanmasına rağmen başarısız oldu. 50 yaşındaki Pike'ın infaz sırasında bilincini kaybettiği ancak kalbinin atmaya devam ettiği belirtilirken, avukatlarının başvurusu üzerine hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

01 ABD’de idam girişimi böyle başarısız oldu! İki doz zehirli iğneden sağ çıktı
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Tennessee'de idam cezasına çarptırılan Christa Pike, iki doz zehirli iğne uygulanmasına rağmen infaz girişiminden sağ kurtuldu. Pike'ın avukatları, infaz sırasında bilincini kaybetmesine rağmen kalbinin atmaya devam ettiğini belirterek işlemin durdurulması ve müvekkillerine acil tıbbi müdahale yapılması için mahkemeye başvurdu.

02 ABD’de idam girişimi böyle başarısız oldu! İki doz zehirli iğneden sağ çıktı

İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye göre, ABD'nin Tennessee eyaletinde idam cezasına çarptırılan 50 yaşındaki Christa Pike'ın ölümcül enjeksiyonla infaz edilmesine yönelik girişim başarısız oldu. Pike'a iki doz pentobarbital uygulanmasına rağmen infazın tamamlanamadığı, mahkumun daha sonra hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

03 ABD’de idam girişimi böyle başarısız oldu! İki doz zehirli iğneden sağ çıktı

Pike'ın avukatları, infaz işlemi devam ederken acil bir dilekçe sunarak işlemin durdurulmasını talep etti. Avukatlar, "Bayan Pike bilincini kaybetti ancak kalbi atıyor ve horluyor" ifadelerini kullandı. Pike'ın avukatlarından biri BBC'ye yaptığı açıklamada, iki doz pentobarbital verilmesinin ardından müvekkiline hastanede "hayat kurtarıcı önlemler" uygulandığını söyledi.

04 ABD’de idam girişimi böyle başarısız oldu! İki doz zehirli iğneden sağ çıktı

İKİ KEZ PERDE KAPATILDI

BBC'nin aktardığına göre infaz girişimi, çarşamba günü yerel saatle yaklaşık 20.00'de Nashville'deki Riverbend Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde gerçekleştirildi. Associated Press (AP)'in haberine göre Pike'a iki doz pentobarbital verildi ve tanıkların bulunduğu odadaki perde iki kez kapatıldı. Haber ajansına göre, infaz sırasında bir noktada medya mensuplarından olay yerinden ayrılmaları istendi.

05 ABD’de idam girişimi böyle başarısız oldu! İki doz zehirli iğneden sağ çıktı

Pike'ın hukuk ekibi ise Tennessean gazetesine yaptığı açıklamada, "Tennessee Eyaleti bu gece bir kez daha yasal bir infazı gerçekleştirmekte başarısız oldu" ifadelerini kullandı. Avukatlar, infaz öncesinde dile getirdikleri endişelerin gerçekleştiğini savunarak damara erişimde yaşanan zorluklar, damarların patlaması ve pentobarbitalin etkisinin azalması gibi sorunlara dikkati çekti. Hukuk ekibi ayrıca, işlerin ters gitmesi durumunda acil tıbbi müdahalenin bulunmadığını ve infaz protokolünün gizlilik perdesi altında yürütüldüğünü öne sürdü.

06 ABD’de idam girişimi böyle başarısız oldu! İki doz zehirli iğneden sağ çıktı

"BEYİN HASARI GEÇİRME OLASILIĞI ÇOK YÜKSEK"

BBC'ye konuşan Emory Üniversitesi Tıp Fakültesi profesörlerinden Dr. Joel Zivot, Pike'ın hukuk ekibi tarafından tıbbi uzman olarak görevlendirildiğini belirtti. Zivot, Pike'ın infaz girişimi sırasında apneye ve kardiyovasküler yetmezliğe yol açabilecek yeterli pentobarbital kan seviyesine muhtemelen hiçbir zaman ulaşmadığını söyledi. Zivot, e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, canlandırma işlemine geç başlanmasının sonucunda Pike'ın beyin hasarı geçirme ihtimalinin "çok yüksek" olduğunu ifade etti. Pike'ın avukatları, ölümcül enjeksiyonun başarısız olduğu iddiasının ardından infazın durdurulması ve müvekkillerine tıbbi bakım sağlanması için acil başvuruda bulundu.

07 ABD’de idam girişimi böyle başarısız oldu! İki doz zehirli iğneden sağ çıktı

YÜKSEK MAHKEME İNFAZIN ÖNÜNÜ AÇTI

Pike'ın infazı, son dakika yapılan çok sayıda hukuki itirazın sonuçsuz kalmasının ardından gerçekleştirildi. ABD Yüksek Mahkemesi, ölümcül enjeksiyonun durdurulmasına yönelik iki ayrı girişimin önünü kesti. BBC'nin aktardığına göre Yüksek Mahkeme, çarşamba günü geç saatlerde, Pike'ın davasındaki hukuki argümanları değerlendirmek için daha fazla zamana ihtiyaç duyduğunu belirten bir alt mahkemenin günün erken saatlerinde verdiği erteleme kararını bozdu.

08 ABD’de idam girişimi böyle başarısız oldu! İki doz zehirli iğneden sağ çıktı

Ölümcül enjeksiyon yöntemiyle ilgili yakın zamanda yapılan bir duruşmada eyalet yetkilileri, Pike'ın çocukluk döneminde cinsel istismara ve tecavüze uğradığı gerçeğini reddetmediklerini ifade etti. Pike, yaklaşık 200 yıl sonra ABD'nin güneyindeki Tennessee eyaletinde zehirli iğne yöntemiyle idam edilecek ilk kadın olacaktı.

09 ABD’de idam girişimi böyle başarısız oldu! İki doz zehirli iğneden sağ çıktı

TENNESSEE VALİSİ AF TALEBİNİ REDDETTİ

Tennessee Valisi, eyaletin idam mahkumları arasında bulunan tek kadın olan Pike'ın af talebini bu hafta reddetti. Pike, af başvurusunda Colleen Slemmer'ı öldürmek istemediğini, amacının yalnızca onu dövmek olduğunu ancak olay sırasında "fren yapamadığını" ifade etti. Pike açıklamasında, "Ben 18 yaşında, akıl sağlığı sorunları olan bir gençtim. Yaptığım şeyin ciddiyetini anlamam yıllarımı aldı. Kaç hayatı etkilediğimi kabullenmem ise daha da uzun sürdü" ifadelerini kullandı. Pike, Slemmer'ın ölümünün bir ailenin hayatını da etkilediğini belirterek, "Birinin çocuğunun, kız kardeşinin, arkadaşının hayatını aldım. Şimdi böyle bir suçu işleyebilecek yeteneğe sahip olduğumu düşünmek bile beni tiksindiriyor" dedi.

10 ABD’de idam girişimi böyle başarısız oldu! İki doz zehirli iğneden sağ çıktı

19 YAŞINDAKİ SLEMMER'I ÖLDÜRMEKTEN HÜKÜM GİYDİ

Pike, 1996 yılında 19 yaşındaki Colleen Slemmer'ı öldürmekten ölüm cezasına çarptırıldı. İngiltere merkezli BBC'ye göre Pike, 18 yaşındayken o dönemdeki erkek arkadaşı Tadaryl Shipp ile birlikte, sorunlu gençler için düzenlenen bir iş eğitim kampında tanıştıkları 19 yaşındaki Slemmer'ı dövdü, işkence etti ve öldürdü.

11 ABD’de idam girişimi böyle başarısız oldu! İki doz zehirli iğneden sağ çıktı

Cinayetin ardından olay, Knoxville kentinde büyük bir medya ilgisine neden oldu. Slemmer'ın cesedi göğsüne şeytani gruplarla ilişkilendirilen ters bir pentagram kazınmış halde bulundu. Pike, söz konusu sembolü kendisinin kazıdığını reddetti. Cinayetten önce Pike, Slemmer'ı kendisine hakaret etmekle suçlamıştı. Kampta bulunan iki kişi daha sonra verdikleri ifadelerde Pike'ın cinayet öncesinde ve sonrasında olayla övündüğünü ve Slemmer'ın kafatasından bir parçayı kendilerine gösterdiğini söyledi.

12 ABD’de idam girişimi böyle başarısız oldu! İki doz zehirli iğneden sağ çıktı

SLEMMER'IN ANNESİ İNFAZI YILLARDIR BEKLİYORDU

Slemmer'ın annesi May Martinez, kızının ölümünden sorumlu tutulan Pike'ın cezasının infaz edilmesini görmek için onlarca yıl beklediğini söyledi. Martinez, hafta sonu Associated Press'e yaptığı açıklamada, bir grubun kendisi ve eşinin infazı izlemek üzere Florida'dan Tennessee'ye seyahat edebilmesi için para toplamalarına yardımcı olduğunu belirtti.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#ABD

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