ABD'de idam girişimi böyle başarısız oldu! İki doz zehirli iğneden sağ çıktı

TENNESSEE VALİSİ AF TALEBİNİ REDDETTİ

Tennessee Valisi, eyaletin idam mahkumları arasında bulunan tek kadın olan Pike'ın af talebini bu hafta reddetti. Pike, af başvurusunda Colleen Slemmer'ı öldürmek istemediğini, amacının yalnızca onu dövmek olduğunu ancak olay sırasında "fren yapamadığını" ifade etti. Pike açıklamasında, "Ben 18 yaşında, akıl sağlığı sorunları olan bir gençtim. Yaptığım şeyin ciddiyetini anlamam yıllarımı aldı. Kaç hayatı etkilediğimi kabullenmem ise daha da uzun sürdü" ifadelerini kullandı. Pike, Slemmer'ın ölümünün bir ailenin hayatını da etkilediğini belirterek, "Birinin çocuğunun, kız kardeşinin, arkadaşının hayatını aldım. Şimdi böyle bir suçu işleyebilecek yeteneğe sahip olduğumu düşünmek bile beni tiksindiriyor" dedi.