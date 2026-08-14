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  • SON DAKİKA| ABD’den 250 gün sonra kritik hamle! Yeni uçak gemisi bölgeye gidiyor

SON DAKİKA| ABD’den 250 gün sonra kritik hamle! Yeni uçak gemisi bölgeye gidiyor

Son Dakika: ABD, İran savaşı sonrası Orta Doğu'daki askeri varlığını sürdürürken, 250 günden fazla süredir görev yapan USS Abraham Lincoln'ün yerine USS George Washington uçak gemisini bölgeye göndermeye hazırlanıyor. ABD merkezli Wall Street Journal'a göre rotasyon önceden planlanmış olsa da Lincoln'deki uzun görev süresi, liman ziyaretlerinin yetersizliği, temel ihtiyaç malzemelerindeki kıtlık, tesisat ve su sorunları ile denizcilerin kötüleşen ruh sağlığına ilişkin endişeler Kongre'nin gündemine taşındı.

01 SON DAKİKA| ABD’den 250 gün sonra kritik hamle! Yeni uçak gemisi bölgeye gidiyor
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Wall Street Journal'a göre ABD, daha önce planlanan uçak gemisi rotasyonu kapsamında USS Abraham Lincoln'ün yerine USS George Washington'ı Orta Doğu'ya göndermeye hazırlanıyor. Görev süresi 250 günü aşan Lincoln'ün uzun süre denizde kalması, gemideki yaşam koşulları ve denizcilerin ruh sağlığına ilişkin endişeleri de beraberinde getirirken, yeni uçak gemisinin bölgeye sevk edilmesi ABD'nin İran savaşı ve sonrasındaki askeri operasyonlardaki varlığını sürdürme kararlılığına işaret ediyor.

02 SON DAKİKA| ABD’den 250 gün sonra kritik hamle! Yeni uçak gemisi bölgeye gidiyor

USS GEORGE WASHİNGTON, USS ABRAHAM LİNCOLN'ÜN YERİNİ ALACAK

Konuyla ilgili bilgi sahibi ABD'li yetkililere göre USS George Washington, daha önce planlanmış bir rotasyon kapsamında USS Abraham Lincoln'ün yerini almak üzere Orta Doğu'ya gönderilecek. ABD merkezli gazeteye göre Lincoln, Kasım ayında planlı bir görevlendirmeye başladı ve Ocak ayında ABD'nin İran'a karşı başlattığı savaş öncesinde Orta Doğu'ya yönlendirildi. Uçak gemisi ve üzerindeki savaş uçakları, ABD'nin İran'a yönelik Epic Fury bombardıman harekatında önemli bir rol üstlendi.

03 SON DAKİKA| ABD’den 250 gün sonra kritik hamle! Yeni uçak gemisi bölgeye gidiyor

Lincoln, bombardıman operasyonlarının ardından ABD'nin İran limanlarına uyguladığı ablukada da görev aldı. Geminin uzun süreli görev süresi ve yüksek operasyon temposu ise Kongre üyelerinin denizcilerin çalışma ve yaşam koşullarına ilişkin endişelerini artırdı.

04 SON DAKİKA| ABD’den 250 gün sonra kritik hamle! Yeni uçak gemisi bölgeye gidiyor

LİNCOLN 250 GÜNDEN FAZLA SÜREDİR GÖREVDE

Senatör Richard Blumenthal, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Deniz Kuvvetleri Bakan Vekili Hung Cao'ya gönderdiği mektupta USS Abraham Lincoln'ün 250 günden fazla süredir görevde olduğunu belirtti. Blumenthal'a göre uçak gemisi yaklaşık 200 gündür limana uğramadı. Bu durumun, denizde geçirilen kesintisiz gün sayısı açısından bir rekor oluşturduğunu belirten Demokrat senatör, uzun süreli görevlendirmenin denizciler üzerindeki etkilerinin araştırılması gerektiğini savundu.

05 SON DAKİKA| ABD’den 250 gün sonra kritik hamle! Yeni uçak gemisi bölgeye gidiyor

Blumenthal, gemide temel malzemelerde yaygın kıtlık yaşandığına, su kirliliği ve tesisat sorunları bulunduğuna, ruh sağlığı problemlerinin kötüleştiğine ve güverte güvenliği konusunda endişeler olduğuna ilişkin raporların bulunduğunu söyledi. Senatör ayrıca posta sistemindeki aksaklıklar nedeniyle gemiye gönderilen çok sayıda yardım paketinin aylar boyunca kaybolduğuna ilişkin yaygın şikayetler bulunduğunu ifade etti.

06 SON DAKİKA| ABD’den 250 gün sonra kritik hamle! Yeni uçak gemisi bölgeye gidiyor

DENİZCİLERİN YAŞAM KOŞULLARI KONGRE'NİN GÜNDEMİNDE

ABD merkezli Wall Street Journal'a göre Lincoln'deki yüksek operasyon temposu ve uzun süreli görevlendirmenin getirdiği stres, denizcilerin fiziksel ve psikolojik durumuna ilişkin soru işaretlerini artırdı. Milletvekilleri, Pentagon'dan uçak gemisindeki yaşam koşulları ve denizcilerin ruh sağlığı hakkında daha fazla bilgi talep ediyor. Özellikle uzun süre liman ziyareti yapılmamasının yorgunluk ve psikolojik sorunları artırabileceği belirtiliyor.

07 SON DAKİKA| ABD’den 250 gün sonra kritik hamle! Yeni uçak gemisi bölgeye gidiyor

Indiana Eyaleti Cumhuriyetçi Temsilcisi Marlin Stutzman da Pentagon ve ABD yönetiminden güncel bilgi almayı planladığını söyledi. Stutzman, Perşembe günü CNN'e yaptığı açıklamada, görev yapan personelin kendilerine ihtiyaç duydukları bakım ve desteğin sağlandığından emin olunması gerektiğini belirtti.

08 SON DAKİKA| ABD’den 250 gün sonra kritik hamle! Yeni uçak gemisi bölgeye gidiyor

GIDA VE TEMEL İHTİYAÇ MALZEMELERİNDE KITLIK İDDİASI

Habere göre uçak gemisindeki koşullara ilişkin endişeler, Lincoln'ün görev süresinin uzamasıyla daha da görünür hale geldi. MS Now, bu ayın başlarında gemide görev yapan denizcilerin gıda kıtlığıyla karşı karşıya kaldığını ve diş macunu ile sabun gibi temel kişisel bakım ürünlerinin tükendiğini bildirdi. Milletvekilleri, denizcilerin uzun süre liman ziyaretlerinden mahrum kalmasının yorgunluk, stres ve kötüleşen ruh sağlığı sorunlarına yol açabileceği yönündeki raporlardan endişe duyuyor.

09 SON DAKİKA| ABD’den 250 gün sonra kritik hamle! Yeni uçak gemisi bölgeye gidiyor

UÇAK GEMİSİ DEĞİŞİKLİĞİ ÖNCEDEN PLANLANMIŞTI

ABD'li bir yetkiliye göre USS George Washington'ın USS Abraham Lincoln'ün yerini alması, gemideki yaşam koşullarına ilişkin endişeler gündeme gelmeden önce planlanmıştı. Dolayısıyla uçak gemisi rotasyonunun doğrudan Lincoln'deki koşullara ilişkin son dönemde ortaya çıkan şikayetlerin sonucu olmadığı belirtildi.

10 SON DAKİKA| ABD’den 250 gün sonra kritik hamle! Yeni uçak gemisi bölgeye gidiyor

Bununla birlikte George Washington'ın bölgeye gönderilmesi, ABD'nin İran'la savaşın ardından Orta Doğu'daki askeri varlığını korumaya devam edeceği bir döneme denk geliyor. ABD Donanması ise USS Abraham Lincoln'deki koşullara ilişkin yorum talebine hemen yanıt vermedi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#ORTA DOĞU #ABD #İRAN SAVAŞI

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