SON DAKİKA| ABD’den 250 gün sonra kritik hamle! Yeni uçak gemisi bölgeye gidiyor

USS GEORGE WASHİNGTON, USS ABRAHAM LİNCOLN'ÜN YERİNİ ALACAK

Konuyla ilgili bilgi sahibi ABD'li yetkililere göre USS George Washington, daha önce planlanmış bir rotasyon kapsamında USS Abraham Lincoln'ün yerini almak üzere Orta Doğu'ya gönderilecek. ABD merkezli gazeteye göre Lincoln, Kasım ayında planlı bir görevlendirmeye başladı ve Ocak ayında ABD'nin İran'a karşı başlattığı savaş öncesinde Orta Doğu'ya yönlendirildi. Uçak gemisi ve üzerindeki savaş uçakları, ABD'nin İran'a yönelik Epic Fury bombardıman harekatında önemli bir rol üstlendi.