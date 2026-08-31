ABD’nin İran saldırısının perde arkası: Lark Adası’nda neler oluyor? Hürmüz’de tansiyonu yükselten kriz böyle başladı
ABD’nin İran saldırısının perde arkası: Lark Adası’nda neler oluyor? Hürmüz’de tansiyonu yükselten kriz böyle başladı
Washington'ı haftalar sonra İran topraklarında yeniden harekete geçiren gelişmenin ayrıntıları belli oldu. Lark Adası'ndaki kritik hazırlık ve peşinden gelen misilleme, Hürmüz Boğazı'nı yeniden bölgesel gerilimin merkezine taşıdı.
Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2026 10:02Son Güncelleme: 31 Ağustos 2026 10:07