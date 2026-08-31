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  • ABD’nin İran saldırısının perde arkası: Lark Adası’nda neler oluyor? Hürmüz’de tansiyonu yükselten kriz böyle başladı

ABD’nin İran saldırısının perde arkası: Lark Adası’nda neler oluyor? Hürmüz’de tansiyonu yükselten kriz böyle başladı

Washington'ı haftalar sonra İran topraklarında yeniden harekete geçiren gelişmenin ayrıntıları belli oldu. Lark Adası'ndaki kritik hazırlık ve peşinden gelen misilleme, Hürmüz Boğazı'nı yeniden bölgesel gerilimin merkezine taşıdı.

01 ABD’nin İran saldırısının perde arkası: Lark Adası’nda neler oluyor? Hürmüz’de tansiyonu yükselten kriz böyle başladı
SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER

ABD'nin İran'a yönelik son saldırısının perde arkasına ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı.

02 ABD’nin İran saldırısının perde arkası: Lark Adası’nda neler oluyor? Hürmüz’de tansiyonu yükselten kriz böyle başladı

ABD İRAN'IN MAYIN DÖŞEME HAZIRLIĞINI TESPİT ETTİ

Axios'un haberine göre ABD ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı güçlerin Hürmüz Boğazı'na deniz mayınları taşımaya hazırlanan roketleri fırlatmak üzere olduğunu tespit etmesinin ardından harekete geçti.

03 ABD’nin İran saldırısının perde arkası: Lark Adası’nda neler oluyor? Hürmüz’de tansiyonu yükselten kriz böyle başladı

ABD'li yetkililere göre saldırının hemen öncesinde DMO güçleri, deniz mayınları taşıyan roketleri Hürmüz Boğazı'na fırlatmaya hazırlanıyordu.

04 ABD’nin İran saldırısının perde arkası: Lark Adası’nda neler oluyor? Hürmüz’de tansiyonu yükselten kriz böyle başladı

HÜRMÜZ'DE MAYIN SAVAŞI

ABD ordusu, İran'ın bu hazırlığını "acil bir tehdit" olarak değerlendirdi. Bunun üzerine İran'ın güneyindeki Lark Adası'nda bulunan iki fırlatıcıya saldırı düzenlendi.

05 ABD’nin İran saldırısının perde arkası: Lark Adası’nda neler oluyor? Hürmüz’de tansiyonu yükselten kriz böyle başladı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), operasyonu "sınırlı ve hassas bir eylem" olarak nitelendirerek hedef alınan güçlerin Hürmüz Boğazı'nda mayın döşemeye hazırlandığını ve bunun bölgedeki deniz taşımacılığı açısından yakın bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

06 ABD’nin İran saldırısının perde arkası: Lark Adası’nda neler oluyor? Hürmüz’de tansiyonu yükselten kriz böyle başladı

ABD ordusu, saldırının amacının sivil denizcileri, ticari gemileri ve küresel ticaretin boğazdan serbest geçişini korumak olduğunu savundu.

07 ABD’nin İran saldırısının perde arkası: Lark Adası’nda neler oluyor? Hürmüz’de tansiyonu yükselten kriz böyle başladı

TRUMP HÜRMÜZ'DE MAYIN İSTEMİYOR

Saldırının zamanlaması da dikkat çekti. ABD ordusu, saldırıdan yaklaşık bir hafta önce Hürmüz Boğazı'nın ana ticaret güzergahındaki mayın temizleme çalışmalarını tamamlamıştı.

08 ABD’nin İran saldırısının perde arkası: Lark Adası’nda neler oluyor? Hürmüz’de tansiyonu yükselten kriz böyle başladı

ABD Başkanı Donald Trump da mayın temizleme operasyonunun ardından İran'a açık bir uyarıda bulunmuş ve boğaza yeniden mayın döşeyecek herhangi bir gemi veya teknenin "hemen ve sistematik olarak" imha edileceğini açıklamıştı.

09 ABD’nin İran saldırısının perde arkası: Lark Adası’nda neler oluyor? Hürmüz’de tansiyonu yükselten kriz böyle başladı

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, mayın döşenmesine karşı "sıfır tolerans" politikasının yürürlükte olduğunu belirtmişti.

10 ABD’nin İran saldırısının perde arkası: Lark Adası’nda neler oluyor? Hürmüz’de tansiyonu yükselten kriz böyle başladı

Bu nedenle son saldırı, Washington'ın daha önce ilan ettiği mayın döşeme politikasının uygulanması olarak değerlendirildi.

11 ABD’nin İran saldırısının perde arkası: Lark Adası’nda neler oluyor? Hürmüz’de tansiyonu yükselten kriz böyle başladı

İRAN MİSİLLEME SÖZÜ VERDİ

Saldırının ardından İran Devrim Muhafızları, ABD'nin operasyonuna İran halkının karşılık vereceğini ve saldırganın cezalandırılacağını açıkladı.

12 ABD’nin İran saldırısının perde arkası: Lark Adası’nda neler oluyor? Hürmüz’de tansiyonu yükselten kriz böyle başladı

İran'a bağlı Tasnim Haber Ajansı ise saldırının bir insansız hava aracıyla gerçekleştirildiğini ve olayda iki kişinin öldüğünü, iki kişinin yaralandığını bildirdi.

13 ABD’nin İran saldırısının perde arkası: Lark Adası’nda neler oluyor? Hürmüz’de tansiyonu yükselten kriz böyle başladı

İRAN ÜRDÜN'DEKİ ABD ÜSSÜNÜ HEDEF ALDI

ABD saldırısının ardından İran'ın misillemesi de gecikmedi. ABD'li bir yetkiliye göre İran, Ürdün'deki bir ABD askeri üssüne balistik füzeler fırlattı.

14 ABD’nin İran saldırısının perde arkası: Lark Adası’nda neler oluyor? Hürmüz’de tansiyonu yükselten kriz böyle başladı

Yetkili, birden fazla füzenin ateşlendiğini ancak ABD üslerinde herhangi bir isabet, hasar veya can kaybı yaşanmadığını söyledi.

15 ABD’nin İran saldırısının perde arkası: Lark Adası’nda neler oluyor? Hürmüz’de tansiyonu yükselten kriz böyle başladı

Ürdün ordusu ise İran tarafından fırlatılan 8 füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı.

16 ABD’nin İran saldırısının perde arkası: Lark Adası’nda neler oluyor? Hürmüz’de tansiyonu yükselten kriz böyle başladı

BİR AY SONRA ÇATIŞMALAR YENİDEN ALEVLENDİ

Söz konusu saldırı, ABD'nin İran'a yönelik temmuz sonundaki iki haftalık askeri harekatını durdurmasından bu yana İran topraklarına düzenlediği bilinen ilk saldırı oldu.

17 ABD’nin İran saldırısının perde arkası: Lark Adası’nda neler oluyor? Hürmüz’de tansiyonu yükselten kriz böyle başladı

Böylece haftalar süren görece askeri sakinliğin ardından Washington ile Tahran arasında yeniden doğrudan saldırı ve misilleme döngüsü yaşandı.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#HÜRMÜZ BOĞAZI #ABD #İRAN #DONALD TRUMP

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