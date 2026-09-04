SON DAKİKA| ABD’nin sessiz savaş planı sızdırıldı! Hegseth’in askeri stratejisi Trump’a sunuldu
SON DAKİKA| ABD’nin sessiz savaş planı sızdırıldı! Hegseth’in askeri stratejisi Trump’a sunuldu
Son Dakika: ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, İran'a karşı Orta Doğu'da konuşlandırılan ABD askerlerinin görev süresini sessizce uzattığı öne sürüldü. Wall Street Journal'a göre karar, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri seçeneklerini genişletme stratejisinin parçası olurken, Hürmüz Boğazı çevresindeki birlikler, savaş gemileri ve hava savunma unsurlarının bölgede beklenenden daha uzun süre kalması planlanıyor. Pentagon'un yaklaşık 50 bin asker ve 19 savaş gemisiyle bölgedeki varlığını sürdürdüğü belirtiliyor.
Giriş Tarihi: 04 Eylül 2026 12:08Son Güncelleme: 04 Eylül 2026 12:10