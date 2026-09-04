SON DAKİKA| ABD’nin sessiz savaş planı sızdırıldı! Hegseth’in askeri stratejisi Trump’a sunuldu

Gazetenin haberinde, "Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere göre, çatışma uzadıkça Pentagon'un (Savunma Bakanlığı) konuşlandırma planları da uzuyor. Savaş gemisi mürettebatı, hava savunma birlikleri ve paraşütçüler de dahil olmak üzere birçok kuvvetin bölgede beklenenden daha uzun süre kalması emrediliyor." ifadelerine yer verildi.