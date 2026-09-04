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  • SON DAKİKA| ABD’nin sessiz savaş planı sızdırıldı! Hegseth’in askeri stratejisi Trump’a sunuldu

SON DAKİKA| ABD’nin sessiz savaş planı sızdırıldı! Hegseth’in askeri stratejisi Trump’a sunuldu

Son Dakika: ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, İran'a karşı Orta Doğu'da konuşlandırılan ABD askerlerinin görev süresini sessizce uzattığı öne sürüldü. Wall Street Journal'a göre karar, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri seçeneklerini genişletme stratejisinin parçası olurken, Hürmüz Boğazı çevresindeki birlikler, savaş gemileri ve hava savunma unsurlarının bölgede beklenenden daha uzun süre kalması planlanıyor. Pentagon'un yaklaşık 50 bin asker ve 19 savaş gemisiyle bölgedeki varlığını sürdürdüğü belirtiliyor.

01 SON DAKİKA| ABD’nin sessiz savaş planı sızdırıldı! Hegseth’in askeri stratejisi Trump’a sunuldu
SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, İran'a karşı bölgede konuşlandırılan ABD askerlerinin görev süresini uzattığı iddia edildi.

02 SON DAKİKA| ABD’nin sessiz savaş planı sızdırıldı! Hegseth’in askeri stratejisi Trump’a sunuldu

Wall Street Journal'a (WSJ) konuşan konuya yakın kaynaklar, Bakan Hegseth'in, Hürmüz Boğazı çevresinde "asker konuşlandırmalarının süresini sessizce uzattığını" ileri sürdü.

03 SON DAKİKA| ABD’nin sessiz savaş planı sızdırıldı! Hegseth’in askeri stratejisi Trump’a sunuldu

Kaynaklar, Hegseth'in bu adımının, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı seçeneklerini çoğaltmak için ortaya koyduğu askeri stratejinin parçası olduğunu ancak bu durumun askerler ve aileleri üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

04 SON DAKİKA| ABD’nin sessiz savaş planı sızdırıldı! Hegseth’in askeri stratejisi Trump’a sunuldu

Gazetenin haberinde, "Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere göre, çatışma uzadıkça Pentagon'un (Savunma Bakanlığı) konuşlandırma planları da uzuyor. Savaş gemisi mürettebatı, hava savunma birlikleri ve paraşütçüler de dahil olmak üzere birçok kuvvetin bölgede beklenenden daha uzun süre kalması emrediliyor." ifadelerine yer verildi.

05 SON DAKİKA| ABD’nin sessiz savaş planı sızdırıldı! Hegseth’in askeri stratejisi Trump’a sunuldu

ABD BİRLİKLERİ 2027'YE KADAR ORTA DOĞU'DA TUTULACAK

Haberde ayrıca, ABD'li komutanların asker ailelerine gönderdiği bir mektubun incelendiği ve Pentagon'un 82. Hava İndirme Tümeninin unsurlarını 2027'ye kadar Orta Doğu'da tutabileceği sonucuna varıldığına işaret edildi.

06 SON DAKİKA| ABD’nin sessiz savaş planı sızdırıldı! Hegseth’in askeri stratejisi Trump’a sunuldu

Söz konusu kaynaklardan bir diğeri ise ABD ordusunun, İran'ın füzelerini ve insansız hava araçlarını püskürtmek için "yoğun baskı altında çalıştığını" ve ordu hava savunma birliklerinin standart konuşlanma sürelerinin 9 aydan 12 aya çıkarıldığını öne sürdü.

07 SON DAKİKA| ABD’nin sessiz savaş planı sızdırıldı! Hegseth’in askeri stratejisi Trump’a sunuldu

"HIZLI VE KARARLI BİR DARBE İNDİRME"

ABD yaklaşık 6 ay önce İran'a karşı saldırı başlattığında, Savunma Bakanı Pete Hegseth, uzun sürecek bir çatışmadan kaçınmak için İran'a "hızlı ve kararlı bir darbe indirme" sözü vermişti.

08 SON DAKİKA| ABD’nin sessiz savaş planı sızdırıldı! Hegseth’in askeri stratejisi Trump’a sunuldu

ABD basınında, Pentagon'un bölgede 50 bin kişilik bir varlığı sürdürdüğü ve halihazırda Orta Doğu'daki denizlerde, iki uçak gemisi ve 13 güdümlü füze destroyeri dahil 19 savaş gemisi bulundurduğu bilgileri yer alıyor.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#ORTA DOĞU #DONALD TRUMP #İRAN #ABD

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