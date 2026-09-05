SON DAKİKA| ABD’nin yeni İran stratejisi ortaya çıktı! İşte Trump’ın 3 başlıklı planı

Süreç hakkında bilgi sahibi bir kaynak ise planın tamamlanmasının birkaç hafta daha süreceğini belirterek, "Hazırlıyorlar ama henüz hazır değil" ifadelerini kullandı. Aynı kaynak, stratejinin temel amacını ise şu sözlerle özetledi: "Amaç, bölgedeki birçok unsuru bir araya getirmek ve savaş sonrası ABD müttefikleri arasında ortak bir bölgesel ittifak oluşturmak. Ancak tüm müttefiklerin bu konuda uzlaşıp uzlaşmayacağı henüz belli değil."