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  • SON DAKİKA| ABD’nin yeni İran stratejisi ortaya çıktı! İşte Trump’ın 3 başlıklı planı

SON DAKİKA| ABD’nin yeni İran stratejisi ortaya çıktı! İşte Trump’ın 3 başlıklı planı

Son Dakika: Trump yönetimi, İran savaşı sonrası Ortadoğu'yu yeniden şekillendirecek kapsamlı bir bölgesel strateji hazırlıyor. Taslak plan; ABD garantörlüğünde İran'ı çevreleyen bir ittifak kurulmasını, Gazze-Suriye-Lübnan hattında güvenlik düzenlemelerini ve Suudi Arabistan ile İsrail arasında normalleşmeyi hedefleyen İbrahim Anlaşmaları'nın genişletilmesini öngörüyor.

01 SON DAKİKA| ABD’nin yeni İran stratejisi ortaya çıktı! İşte Trump’ın 3 başlıklı planı
SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER

ABD merkezli Axios'a göre, Trump yönetimi İran savaşının ardından Ortadoğu'ya yönelik yeni bir strateji üzerinde çalışıyor. Taslak aşamasındaki plan; İran'ı çevreleyen bölgesel bir ittifak kurulmasını, Gazze ve komşu ülkelerde savaşın sonuçlarının yönetilmesini ve İbrahim Anlaşmaları'nın Suudi Arabistan'ı da kapsayacak şekilde genişletilmesini hedefliyor.

02 SON DAKİKA| ABD’nin yeni İran stratejisi ortaya çıktı! İşte Trump’ın 3 başlıklı planı

Axios'un, ABD'li iki yetkili ve konu hakkında bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, Trump yönetimi İran'ı çevrelemeye yönelik kapsamlı bir savaş sonrası Ortadoğu stratejisi hazırlıyor.

03 SON DAKİKA| ABD’nin yeni İran stratejisi ortaya çıktı! İşte Trump’ın 3 başlıklı planı

Henüz taslak aşamasının başında olan planın, İran savaşı sonrasında ABD'nin Trump'ın görev süresinin son iki yılındaki bölge politikasına yön vermesi amaçlanıyor. Habere göre hazırlık sürecini 27 Ekim'de yapılacak İsrail seçimleri ile Kasım ayında gerçekleştirilecek ABD ara seçimleri de doğrudan etkiliyor.

04 SON DAKİKA| ABD’nin yeni İran stratejisi ortaya çıktı! İşte Trump’ın 3 başlıklı planı

BEYAZ SARAY'DA SAVAŞ SONRASI STRATEJİ TOPLANTILARI

ABD merkezli Axios'a göre, stratejiye ilişkin ilk çalışmalar hem Trump yönetiminin üst düzey siyasi kadrolarında hem de kurumlar arası çalışma gruplarında yürütülüyor. Kaynaklar, ABD Başkanı Donald Trump'ın son haftalarda üst düzey danışmanlarıyla iki ayrı toplantı yaptığını ve bu görüşmelerde savaş sonrası planın ana hatlarının ele alındığını aktardı.

05 SON DAKİKA| ABD’nin yeni İran stratejisi ortaya çıktı! İşte Trump’ın 3 başlıklı planı

Habere göre Trump, özel görüşmelerinde İran'la savaşın ardından Ortadoğu'da "çok daha büyük bir şey" üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Beyaz Saray ise konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

06 SON DAKİKA| ABD’nin yeni İran stratejisi ortaya çıktı! İşte Trump’ın 3 başlıklı planı

PLANIN İLK AYAĞI: İRAN'I ÇEVRELEYEN BÖLGESEL İTTİFAK

Axios'un aktardığına göre hazırlanan stratejinin en önemli unsurlarından biri, ABD'nin garantörlüğünde bölgedeki müttefikleri kapsayan yeni bir güvenlik ittifakı oluşturulması. Plan, İran'ın bölgesel etkisini sınırlandırmayı ve ABD'nin Orta Doğu'daki ortaklarını ortak bir güvenlik mimarisi altında bir araya getirmeyi hedefliyor.

07 SON DAKİKA| ABD’nin yeni İran stratejisi ortaya çıktı! İşte Trump’ın 3 başlıklı planı

GAZZE, SURİYE VE LÜBNAN İÇİN ORTAK GÜVENLİK HEDEFİ

Habere göre taslak plandaki ikinci başlık, 7 Ekim saldırılarının ardından ortaya çıkan bölgesel güvenlik krizinin sona erdirilmesine odaklanıyor. Bu kapsamda Trump yönetimi; Gazze planının bir sonraki aşamasını güvence altına almayı, İsrail ile Suriye arasında bir güvenlik anlaşmasına varılmasını ve İsrail-Lübnan anlaşmasının uygulanmasını amaçlıyor. Kaynaklara göre bu adımlar, savaş sonrası dönemde bölgesel istikrarın temel taşları olarak değerlendiriliyor.

08 SON DAKİKA| ABD’nin yeni İran stratejisi ortaya çıktı! İşte Trump’ın 3 başlıklı planı

İBRAHİM ANLAŞMALARI GENİŞLETİLECEK

Stratejinin üçüncü ayağını ise İbrahim Anlaşmaları'nın genişletilmesi oluşturuyor. Axios'a göre Trump yönetimi, özellikle Suudi Arabistan ile İsrail arasında bir normalleşme anlaşmasına ulaşılmasını savaş sonrası planın en kritik diplomatik hedeflerinden biri olarak görüyor. Washington, bu sürecin bölgedeki Arap ülkeleri ile İsrail arasındaki ilişkileri daha da derinleştireceğine inanıyor.

09 SON DAKİKA| ABD’nin yeni İran stratejisi ortaya çıktı! İşte Trump’ın 3 başlıklı planı

İSRAİL SEÇİMLERİ KRİTİK EŞİK OLARAK GÖRÜLÜYOR

Axios'un haberine göre Trump yönetimi, 27 Ekim'deki seçimlerin ardından kurulacak yeni İsrail hükümetinin savaş sonrası stratejiye destek vermesini bekliyor. Bununla birlikte bazı ABD'li yetkililer, seçim sonuçları ne olursa olsun Trump'ın planı ilerletmeye kararlı olduğunu ve İsrail'de siyasi çıkmaz yaşansa dahi stratejiyi uygulamaya çalışacağını vurguluyor.

10 SON DAKİKA| ABD’nin yeni İran stratejisi ortaya çıktı! İşte Trump’ın 3 başlıklı planı

Süreç hakkında bilgi sahibi bir kaynak ise planın tamamlanmasının birkaç hafta daha süreceğini belirterek, "Hazırlıyorlar ama henüz hazır değil" ifadelerini kullandı. Aynı kaynak, stratejinin temel amacını ise şu sözlerle özetledi: "Amaç, bölgedeki birçok unsuru bir araya getirmek ve savaş sonrası ABD müttefikleri arasında ortak bir bölgesel ittifak oluşturmak. Ancak tüm müttefiklerin bu konuda uzlaşıp uzlaşmayacağı henüz belli değil."

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#ORTADOĞU #İRAN #İRAN SAVAŞI #ABD #TRUMP

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