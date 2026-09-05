SON DAKİKA| ABD’nin yeni İran stratejisi ortaya çıktı! İşte Trump’ın 3 başlıklı planı

GAZZE, SURİYE VE LÜBNAN İÇİN ORTAK GÜVENLİK HEDEFİ
Habere göre taslak plandaki ikinci başlık, 7 Ekim saldırılarının ardından ortaya çıkan bölgesel güvenlik krizinin sona erdirilmesine odaklanıyor. Bu kapsamda Trump yönetimi; Gazze planının bir sonraki aşamasını güvence altına almayı, İsrail ile Suriye arasında bir güvenlik anlaşmasına varılmasını ve İsrail-Lübnan anlaşmasının uygulanmasını amaçlıyor. Kaynaklara göre bu adımlar, savaş sonrası dönemde bölgesel istikrarın temel taşları olarak değerlendiriliyor.