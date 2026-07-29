Direksiyonu tutmak için eldiven takıyorlar! Nedeni duyanları şaşkına çevirdi
Direksiyonu tutmak için eldiven takıyorlar! Nedeni duyanları şaşkına çevirdi
Adana'da termometreler 42 dereceyi gösterdi. Sıcaktan aracının direksiyonunu bile tutmakta zorlandıklarını ifade eden vatandaş "Direksiyona dokunmadan önce eldiven takıyorum. Klima artık evin eşyası olmaktan çıktı, aileden biri oldu. 'Sen olmasan biz ne yapardık' diyoruz. Bu Adana'nın sıcağına klima bile dayanmıyor" dedi.
Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 14:48Son Güncelleme: 29 Temmuz 2026 15:00