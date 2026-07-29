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  • Direksiyonu tutmak için eldiven takıyorlar! Nedeni duyanları şaşkına çevirdi

Direksiyonu tutmak için eldiven takıyorlar! Nedeni duyanları şaşkına çevirdi

Adana'da termometreler 42 dereceyi gösterdi. Sıcaktan aracının direksiyonunu bile tutmakta zorlandıklarını ifade eden vatandaş "Direksiyona dokunmadan önce eldiven takıyorum. Klima artık evin eşyası olmaktan çıktı, aileden biri oldu. 'Sen olmasan biz ne yapardık' diyoruz. Bu Adana'nın sıcağına klima bile dayanmıyor" dedi.

01 Direksiyonu tutmak için eldiven takıyorlar! Nedeni duyanları şaşkına çevirdi
İHA İHA

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığı 13.00 itibarıyla 42 dereceyi gösterdi. Yüzde 40 nem ile birlikte hissedilen sıcaklık 50 dereceye ulaştı.

02 Direksiyonu tutmak için eldiven takıyorlar! Nedeni duyanları şaşkına çevirdi

GÖLGELİK ALANLARA AKIN ETTİLER

Adanalılar gölge alanlarda serinlemeye çalıştı. Yüksek sıcaklık nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

03 Direksiyonu tutmak için eldiven takıyorlar! Nedeni duyanları şaşkına çevirdi

"DİREKSİYONA DOKUNMADAN ÖNCE ELDİVEN TAKIYORUM"

Kentte sıcaklıklar nedeniyle yürümekte bile zorlandıklarını söyleyen Osman Sert, "Adana'da artık yürüyemiyoruz, kaşar gibi erimiş haldeyiz. Sabah kapıdan çıkıyorum, güneşle göz göze geliyorum. İkimiz de kavga edecek gibi baktıktan sonra arabaya biniyorum. Direksiyona dokunmadan önce eldiven takıyorum. Klima artık evin eşyası olmaktan çıktı, aileden biri oldu. 'Sen olmasan biz ne yapardık' diyoruz. Bu Adana'nın sıcağına klima bile dayanmıyor" dedi.

04 Direksiyonu tutmak için eldiven takıyorlar! Nedeni duyanları şaşkına çevirdi

"SANKİ MANGALA OTURMUŞUM GİBİ"

Aşırı sıcaklar nedeniyle araçların dahi arıza verdiğini belirten Furkan Mines, "Çok tehlikeli bir memleket abi, yaşanılacak gibi bir yer değil. Arabaya biniyoruz ama arabayı bile süremiyorum, o derece sıcak. Arabanın kapısını açıyorum, tam oturacağım sanki mangala oturmuşum gibi hissediyorum.

05 Direksiyonu tutmak için eldiven takıyorlar! Nedeni duyanları şaşkına çevirdi

Klimalar bile çalışmıyor, her gün arızalanıyor. Millet bu sıcak havada bol bol havuza gitsin. En iyisi yaylaya gitmek. Gidip 1-2 ay orada takılsınlar, rahatlasınlar. Ya da bol bol bici bici yesinler. Portakallı, çilekli bici bici çok faydalı" ifadelerini kullandı.

06 Direksiyonu tutmak için eldiven takıyorlar! Nedeni duyanları şaşkına çevirdi
07 Direksiyonu tutmak için eldiven takıyorlar! Nedeni duyanları şaşkına çevirdi
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ADANA

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