Direksiyonu tutmak için eldiven takıyorlar! Nedeni duyanları şaşkına çevirdi

"DİREKSİYONA DOKUNMADAN ÖNCE ELDİVEN TAKIYORUM"

Kentte sıcaklıklar nedeniyle yürümekte bile zorlandıklarını söyleyen Osman Sert, "Adana'da artık yürüyemiyoruz, kaşar gibi erimiş haldeyiz. Sabah kapıdan çıkıyorum, güneşle göz göze geliyorum. İkimiz de kavga edecek gibi baktıktan sonra arabaya biniyorum. Direksiyona dokunmadan önce eldiven takıyorum. Klima artık evin eşyası olmaktan çıktı, aileden biri oldu. 'Sen olmasan biz ne yapardık' diyoruz. Bu Adana'nın sıcağına klima bile dayanmıyor" dedi.