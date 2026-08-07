Adana’da vicdansız olay! 95 yaşındaki yaşlı kadının kızı ve torunundan arsa tuzağı: 13 milyon lirasını 20 günde harcadılar

10 DAİRE YERİNE 17 MİLYON LİRA ALDILAR

İmzalar atıldıktan sonra İ.Ö., yaşlı kadına bir miktar nakit para verdi, daha sonrada kalan kısmı yaşlı kadının emekli maaşını aldığı banka hesabına yolladı. Bunun üzerine Türkan İşbilir, torununa, "Hani 10 daire alacaktık, bu para nereden çıktı" diye sordu. Ancak iddiaya göre yine torunu ve kızı, yaşlı kadına, "Daireyi iptal ettik, para aldık" diye cevap verip, para dolu poşeti aldı. Daha sonra torunu ve kızı, yaşlı kadını evine götürüp, önce emekli maaşını çektiği banka kartına el koydu, ardından da mobil bankacılığı kendi telefonlarında aktive edip evden ayrıldı.