AHBAP Derneği deprem yardımlarını depoda çürüttü: Vicdanları sızlatan görüntüler!

1 MİLYAR TL İNCELENİYOR

Konut ve okul yapımı için harcandığı öne sürülen 2 milyar TL'yi aşkın tutar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan bilirkişi heyeti tarafından incelemeye alındı. Bilirkişi, yapılan projelerin sayı ve nitelikleri karşında gösterilen harcama rakamlarının "aşırı yüksek ve şüpheli" olduğunu raporladı.

Mal ve hizmet alımı adı altında gösterilen 1 milyar TL'yi aşkın harcama yapıldığı, bununla ilgili ikinci bir bilirkişi heyeti gönderildiği öğrenildi. Dernekle organik bağı olan kişilerin nakliye şirketi kurarak deprem yardımlarının taşınmasından dahi şahsi menfaat sağladığı belgelendi. Kamu kurumlarına teslim edilen yardımların ise faturalardaki miktarlardan eksik çıktığı belirlendi.