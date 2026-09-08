AHBAP Derneği deprem yardımlarını depoda çürüttü: Vicdanları sızlatan görüntüler!

4.3 MİLYAR LİRA TOPLANDI
Soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu ve İzmit'teki depolarda çekilen görüntüler, depremzedelerin rızkına nasıl göz dikildiğini gözler önüne serdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in detaylarını açıkladığı bilirkişi raporuna göre; 6 Şubat - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında vatandaşın helal parasından derneğe tam 4.3 milyar TL bağış aktarıldı.
Bu paranın 4,2 milyar TL'sinin harcandığı iddia edilse de finansal hareketlerdeki karanlık noktalar tek tek deşifre edildi. Toplanan bağışların 950 milyon TL'lik devasa bir kısmının sadece 3,5 ay içerisinde nakit olarak çekildiği, hatta tek seferde 500 milyon TL'lik nakit çekim yapıldığı saptandı.