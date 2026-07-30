Ahbap soruşturmasında Nejdet Kuy’un ifadesi ortaya çıktı: Haluk Levent depremzedenin 70 milyonuna çöktü!
Deprem bölgesindeki konteyner ve çelik ev projelerini yürüten Pegas Global yetkilisi Nejdet Kuy'un savcılık ifadesi ortaya çıktı. Kuy, 56'sını teslim ettiği 352 çelik ev projesi için aldığı peşinattan 70 milyon TL'yi Haluk Levent'e "borç" verdiğini ileri sürdü. Ahbap Derneğinden toplam yaklaşık 754 milyon TL ödeme aldığını belirten Kuy, "Haluk Levent'in manipülasyonları nedeniyle kendisine borç vermek zorunda kaldım" dedi.