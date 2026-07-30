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  • Ahbap soruşturmasında Nejdet Kuy’un ifadesi ortaya çıktı: Haluk Levent depremzedenin 70 milyonuna çöktü!

Ahbap soruşturmasında Nejdet Kuy’un ifadesi ortaya çıktı: Haluk Levent depremzedenin 70 milyonuna çöktü!

Deprem bölgesindeki konteyner ve çelik ev projelerini yürüten Pegas Global yetkilisi Nejdet Kuy'un savcılık ifadesi ortaya çıktı. Kuy, 56'sını teslim ettiği 352 çelik ev projesi için aldığı peşinattan 70 milyon TL'yi Haluk Levent'e "borç" verdiğini ileri sürdü. Ahbap Derneğinden toplam yaklaşık 754 milyon TL ödeme aldığını belirten Kuy, "Haluk Levent'in manipülasyonları nedeniyle kendisine borç vermek zorunda kaldım" dedi.

01 Ahbap soruşturmasında Nejdet Kuy’un ifadesi ortaya çıktı: Haluk Levent depremzedenin 70 milyonuna çöktü!
Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "Ahbaplar suç örgütü" soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Pegas Global yetkilisi Nejdet Kuy'un savcılık ifadesi ortaya çıktı.

02 Ahbap soruşturmasında Nejdet Kuy’un ifadesi ortaya çıktı: Haluk Levent depremzedenin 70 milyonuna çöktü!

3 BİN 400 KONTEYNER İÇİN 261,5 MİLYON TL

Nejdet Kuy, Ahbap Derneğiyle ticari ilişkisinin akrabası Cemil Yeşil ve Yeşil'in ortağı Aytaç Ağadağ aracılığıyla başladığını anlattı. Haluk Levent ile tanışmadığını, derneğin deprem bölgesi için konteyner ihtiyacı bulunduğunun kendisine iletildiğini belirten Kuy, ilk aşamada 800 konteyner için sözleşme imzaladığını söyledi.

03 Ahbap soruşturmasında Nejdet Kuy’un ifadesi ortaya çıktı: Haluk Levent depremzedenin 70 milyonuna çöktü!

Kuy, "Sözleşmede günde 50 adet teslim edeceğimi belirttim. Anlaşmamız konteyner başına 65 bin TL idi. Ödeminin yarısı peşin yarısı hak ediş usulü yapılacaktı. 800 konteyneri tamamladım, teslim ettim." şeklinde beyanda bulundu.

04 Ahbap soruşturmasında Nejdet Kuy’un ifadesi ortaya çıktı: Haluk Levent depremzedenin 70 milyonuna çöktü!

ÖNCE KONTEYNER SONRA ÇELİK EV

Nejdet Kuy ardından kendisinden 2 bin 600 konteyner daha istendiğini belirterek, "Teslim ettiğim konteynerlerin faturaları bir hafta içerisinde ödeniyordu. Sonrasında dernek yetkilileri çelik ev için talepte bulundu. Cemil ve Aytaç ile gayri resmi ortaktım. 352 ev için sözleşme yaptık." dedi.

05 Ahbap soruşturmasında Nejdet Kuy’un ifadesi ortaya çıktı: Haluk Levent depremzedenin 70 milyonuna çöktü!

HİÇ GÖRMEDİĞİ HALUK LEVENT'E 70 MİLYON BORÇ VERDİ

Kuy, bu işler karşılığında dernekten 261 milyon 590 bin TL ve 282 milyon TL aldığını beyan etti. Cemil Yeşil ve Aytaç Ağadağ'ın gelerek "Haluk Levent borç para istiyor" dediğini ileri süren Kuy, "Peşinat ödemesinden borç veremeyeceğimi bu şekilde sağlıklı ilerleyemeyeceğimizi anlatmaya çalıştım. Sorun olduğunda borcu karşılayacağını söylediler. Bu amaçla Cemil Yeşil'in şirketi CY Motor firmasına milyon ve nakit olarak 15 milyon verdim." dedi.

06 Ahbap soruşturmasında Nejdet Kuy’un ifadesi ortaya çıktı: Haluk Levent depremzedenin 70 milyonuna çöktü!

MALZEMELER DEPOLARDA BEKLEDİ

Kuy, proje alanlarının yaklaşık 6 ay boyunca belirlenemediğini, bu nedenle satın alınan malzemelerin tedarikçi firmaların depolarında beklediğini, bazı tedarikçilerin bu süreçte iflas ettiğini ve ödemesi yapılan malzemelerin bir bölümünün alınamadığını anlattı. Kuy, Malatya'da teslim ettiği 56 ev karşılığında 93 milyon 74 bin TL aldığını beyan etti.

07 Ahbap soruşturmasında Nejdet Kuy’un ifadesi ortaya çıktı: Haluk Levent depremzedenin 70 milyonuna çöktü!

BORCUNU TAKSİT TAKSİT ALDI

Haluk Levent'le ilk temasının kayıtlı olmayan bir numaradan yapılan görüntülü aramayla gerçekleştiğini anlattı. Levent'in Ahbap Derneği merkezinden kendisini görüntülü aradığını belirten Kuy, "Bana yetkililerin huzurunda Pegas Globalden 70 milyon TL borç aldığını açıkça söyledi. İade edeceğini söyledi. Beni derneğe çağırdı. Önümüzdeki hafta ödeme yapacağını söyledi. Yeliz Kaya benden bir IBAN istedi. 300 bin TL ödeme yaptılar. Her gün mesaj gönderdim paralar peyderpey gelmeye devam etti. " beyanında bulundu.

08 Ahbap soruşturmasında Nejdet Kuy’un ifadesi ortaya çıktı: Haluk Levent depremzedenin 70 milyonuna çöktü!

ÇEKLER KARŞILIKSIZ ÇIKTI

Kuy, 70 milyon TL'lik borç nedeniyle kendisine 4 veya 5 çek verildiğini, bunlardan 2 ya da 3'ünün karşılıksız çıktığını ifade etti. Bazı çeklerden tahsilat yaptığını ancak parayı aldığı günlerde Haluk Levent'in kendisini arayarak yeniden borç istediğini ileri sürdü.

09 Ahbap soruşturmasında Nejdet Kuy’un ifadesi ortaya çıktı: Haluk Levent depremzedenin 70 milyonuna çöktü!

754 MİLYONLUK ÖDEME ALDI

İfadesine göre görüşmelerin son aşamasına kadar 4 okul ile 1 gençlik merkezi teslim edildi, kalan bir okulun inşaatı ise tamamlandı ancak resmî işlemleri sonuçlandırılmadı. Nejdet Kuy, Ahbap Derneğinden aldığı toplam ödemeleri ifadesinde yaklaşık rakamlarla açıkladı. Buna göre; 3 bin 400 konteyner karşılığında 261 milyon 590 bin TL, 352 ev için yaklaşık 282 milyon TL peşinat, tamamlanan 56 ev karşılığında 93 milyon 744 bin TL hak ediş, Okul ve gençlik merkezi projeleri karşılığında 117 milyon TL ödeme aldığını söyledi. Kuy'un verdiği rakamların toplamı yaklaşık 754 milyon TL'ye karşılık gelirken, kendisi toplam ödemeyi yaklaşık 653 milyon TL olarak ifade etti.

10 Ahbap soruşturmasında Nejdet Kuy’un ifadesi ortaya çıktı: Haluk Levent depremzedenin 70 milyonuna çöktü!

HALUK LEVENT'İN MANİPÜLASYONLARI

Nejdet Kuy ifadesini "Dernekten hak etmediğim 1 kuruş bile almadım. Haluk Levent'in manipülasyonları ile kendisine borç vermek zorunda kaldığım için karşınızdayım" diyerek bitirdi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#AHBAP DERNEĞİ #HALUK LEVENT

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