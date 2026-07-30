Ahbap soruşturmasında Nejdet Kuy’un ifadesi ortaya çıktı: Haluk Levent depremzedenin 70 milyonuna çöktü!

754 MİLYONLUK ÖDEME ALDI

İfadesine göre görüşmelerin son aşamasına kadar 4 okul ile 1 gençlik merkezi teslim edildi, kalan bir okulun inşaatı ise tamamlandı ancak resmî işlemleri sonuçlandırılmadı. Nejdet Kuy, Ahbap Derneğinden aldığı toplam ödemeleri ifadesinde yaklaşık rakamlarla açıkladı. Buna göre; 3 bin 400 konteyner karşılığında 261 milyon 590 bin TL, 352 ev için yaklaşık 282 milyon TL peşinat, tamamlanan 56 ev karşılığında 93 milyon 744 bin TL hak ediş, Okul ve gençlik merkezi projeleri karşılığında 117 milyon TL ödeme aldığını söyledi. Kuy'un verdiği rakamların toplamı yaklaşık 754 milyon TL'ye karşılık gelirken, kendisi toplam ödemeyi yaklaşık 653 milyon TL olarak ifade etti.