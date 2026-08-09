Aile boyu dolandırıcılık çetesi soruşturması tamamlandı: Dolandırıp paraları TikTok'ta paylaşmışlardı!
İzmir'de satın alma bahanesiyle villaya çöken ve balya balya paraları TikTok'ta paylaşan Yıldırım ailesinin 4 üyesi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Cengiz Ünal'a ait evin Hasan Yıldırım'ın üzerine yapıldığı, taksinin İsmail Yıldırım adına kayıtlı olduğu, Ramazan Yıldırım'ın Cengiz Ünal'ı farklı bahanelerle oyaladığı, taraflar arasında iftira atılmasını gerektirir bir husumet bulunmadığı, şüphelilerin hileli hareketlerde bulunarak Ünal'ın evini uhdelerine geçirdikleri, bunun karşılığında da taksi ile 300 bin lira Ünal'a vermeyerek dolandırdıkları belirtildi. Yıldırım ailesinin 4 üyesinin "Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi. İşte detaylar...