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  • Aile boyu dolandırıcılık çetesi soruşturması tamamlandı: Dolandırıp paraları TikTok'ta paylaşmışlardı!

Aile boyu dolandırıcılık çetesi soruşturması tamamlandı: Dolandırıp paraları TikTok'ta paylaşmışlardı!

İzmir'de satın alma bahanesiyle villaya çöken ve balya balya paraları TikTok'ta paylaşan Yıldırım ailesinin 4 üyesi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Cengiz Ünal'a ait evin Hasan Yıldırım'ın üzerine yapıldığı, taksinin İsmail Yıldırım adına kayıtlı olduğu, Ramazan Yıldırım'ın Cengiz Ünal'ı farklı bahanelerle oyaladığı, taraflar arasında iftira atılmasını gerektirir bir husumet bulunmadığı, şüphelilerin hileli hareketlerde bulunarak Ünal'ın evini uhdelerine geçirdikleri, bunun karşılığında da taksi ile 300 bin lira Ünal'a vermeyerek dolandırdıkları belirtildi. Yıldırım ailesinin 4 üyesinin "Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi. İşte detaylar...

01 Aile boyu dolandırıcılık çetesi soruşturması tamamlandı: Dolandırıp paraları TikTok’ta paylaşmışlardı!
Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK

İzmir'de yaşayan Cengiz Ünal (55) Menemen'de bulunan villasını satmak için 3 yıl önce tanıştığı Hasan Yıldırım'ın kardeşi Nuri Yıldırım ile taksi plakası ve 300 bin lira karşılığında anlaştı. İddiaya göre, villanın satışı için Yıldırım ailesinin hesabına gönderdiği 3 milyon lira parayı geri veren Cengiz Ünal'a taksi ve para verilmedi. Hasan Yıldırım'ın yeğeni Recep Yıldırım'a ait TikTok hesabından bavuldan çıkarılan banknotların videosu paylaşılırken, Ünal dolandırıldığı iddiasıyla savcılığa şikayette bulundu.

02 Aile boyu dolandırıcılık çetesi soruşturması tamamlandı: Dolandırıp paraları TikTok’ta paylaşmışlardı!

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Şüpheli Hasan Yıldırım ifadesinde, "Cengiz Ünal'ın satılık bir bağı evi vardı. Kendisi ile 3 milyon lira üzerinden anlaştık. Parayı banka üzerinden gönderdik. Taksi konusunda aramızda anlaşma olmadı. Para bana iade edilmedi. Cengiz Ünal parayı aldıktan 2 gün sonra tapuyu verdi" dedi. İsmail Yıldırım taksi olayı ile bir bağlantısı olmadığını öne sürerken, Nuri Yıldırım, "Oğlum Hasan ile Cengiz Ünal'ın evini almak için anlaştık. Ne şekilde anlaşma oldu bilmiyorum. Taksi benim üzerime değil. Cengiz Ünal eşi ile barışınca evi geri almak istedi. Oğlumun malı hakkında bir şey yapamayacağımı söyledim" dedi. Ramazan Yıldırım ise Cengiz Ünal'ı tanımadığını ifade etti. 4 şüpheli suçlamaları kabul etmese de haklarında dava açılmasından kurtulamadı.

03 Aile boyu dolandırıcılık çetesi soruşturması tamamlandı: Dolandırıp paraları TikTok’ta paylaşmışlardı!

TAKSİ KONUŞMALARI BİLİRKİŞİ RAPORUNDA

Her ne kadar Hasan Yıldırım'ın taksi konusunda anlaşmaları olmadığını söylemesine karşın taraflar arasında taksi konusunda konuşmalar olduğu bilirkişi raporunda yer aldı. Ayrıca yapılan araştırmada Cengiz Ünal'a 29 Kasım 2022'de noterden ticari tahditli plaka konusunda taahhütname verildiği, Cengiz Ünal'ın trafik tescil şubeden de tescilli ticari araç bulunup bulunmadığına dair belge talep edildiği ifade edildi.

04 Aile boyu dolandırıcılık çetesi soruşturması tamamlandı: Dolandırıp paraları TikTok’ta paylaşmışlardı!

BASKI ALTINDA TUTULDU

Ayrıca 3 milyon liralık tutarın Hasan Yıldırım tarafından transfer edilmediği, tam tersine bankada bulunan kendi adına kayıtlı hesaptan Hasan Yıldırım'ın yazılı talimatına istinaden Cengiz Ünal'a ödemenin yapıldığı anlaşıldı. Cengiz Ünal'ın baskı altında tutulduğu belirtildi.

05 Aile boyu dolandırıcılık çetesi soruşturması tamamlandı: Dolandırıp paraları TikTok’ta paylaşmışlardı!

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Yıldırım ailesinin 4 üyesi hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede, Cengiz Ünal'a ait evin Hasan Yıldırım'ın üzerine yapıldığı, taksinin İsmail Yıldırım adına kayıtlı olduğu, Ramazan Yıldırım'ın Cengiz Ünal'ı farklı bahanelerle oyaladığı, her ne kadar şüpheliler ifadelerinde taksi ticaretine ilişkin anlaşmaları olmadığını, parayı elden geri almadıklarını beyan etseler de bahsedilen hususların Cengiz Ünal'ın anlatımını doğruladığı, taraflar arasında iftira atılmasını gerektirir bir husumet bulunmadığı, şüphelilerin hileli hareketlerde bulunarak Ünal'ın evini uhdelerine geçirdikleri, bunun karşılığında da taksi ile 300 bin lira Ünal'a vermeyerek dolandırdıkları belirtildi.

06 Aile boyu dolandırıcılık çetesi soruşturması tamamlandı: Dolandırıp paraları TikTok’ta paylaşmışlardı!

4 ŞÜPHELİNİN 10'AR YIL HAPİSLERİ İSTENDİ

Nuri Yıldırım, Hasan Yıldırım (39), İsmail Yıldırım, (34) ve Ramazan Yıldırım'ın (36) "Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 4 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi. Yıldırım kardeşler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

07 Aile boyu dolandırıcılık çetesi soruşturması tamamlandı: Dolandırıp paraları TikTok’ta paylaşmışlardı!

ABD'Lİ EMEKLİ ÖĞRETMENİN DE EVİNİ ALARAK PARASINI ÖDEMEDİLER

ABD vatandaşı emekli öğretmen Margaret Elizabeth Evans'ı (78) dolandıran Nuri, Hasan ve Yunus Yıldırım İzmir 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, "Her ne kadar sanıklar hakkında güveni kötüye kullanma suçundan kamu davası açılmış ise de, sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket edip müştekilerden Margaret Elizabeth Evans'a ait Muğla Milas'taki villasını alacaklarına inandırarak hileli davranışla gayrimenkulün satış bedelini ödemedikleri halde Milas Tapu müdürlüğünde devrini sağladıklarının iddia edildiği, bu haliyle eylemin nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturabileceği, yargılama yapma yetki ve görevinin ağır ceza mahkemelerine ait olduğu, bu yönü ile nitelikli dolandırıcılık suçuna bakma açısından görevli mahkeme değildir" ifadelerini kullandı.

08 Aile boyu dolandırıcılık çetesi soruşturması tamamlandı: Dolandırıp paraları TikTok’ta paylaşmışlardı!

Asliye ceza mahkemesi görevsizlik kararı verirken, sanıklar önümüzdeki günlerde nitelikli dolandırıcılık suçundan ağır ceza mahkemesinde yargılanacaklar.

09 Aile boyu dolandırıcılık çetesi soruşturması tamamlandı: Dolandırıp paraları TikTok’ta paylaşmışlardı!
10 Aile boyu dolandırıcılık çetesi soruşturması tamamlandı: Dolandırıp paraları TikTok’ta paylaşmışlardı!
11 Aile boyu dolandırıcılık çetesi soruşturması tamamlandı: Dolandırıp paraları TikTok’ta paylaşmışlardı!
12 Aile boyu dolandırıcılık çetesi soruşturması tamamlandı: Dolandırıp paraları TikTok’ta paylaşmışlardı!
13 Aile boyu dolandırıcılık çetesi soruşturması tamamlandı: Dolandırıp paraları TikTok’ta paylaşmışlardı!
14 Aile boyu dolandırıcılık çetesi soruşturması tamamlandı: Dolandırıp paraları TikTok’ta paylaşmışlardı!
15 Aile boyu dolandırıcılık çetesi soruşturması tamamlandı: Dolandırıp paraları TikTok’ta paylaşmışlardı!
16 Aile boyu dolandırıcılık çetesi soruşturması tamamlandı: Dolandırıp paraları TikTok’ta paylaşmışlardı!
17 Aile boyu dolandırıcılık çetesi soruşturması tamamlandı: Dolandırıp paraları TikTok’ta paylaşmışlardı!
Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör

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