Aile boyu dolandırıcılık çetesi soruşturması tamamlandı: Dolandırıp paraları TikTok'ta paylaşmışlardı!

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Şüpheli Hasan Yıldırım ifadesinde, "Cengiz Ünal'ın satılık bir bağı evi vardı. Kendisi ile 3 milyon lira üzerinden anlaştık. Parayı banka üzerinden gönderdik. Taksi konusunda aramızda anlaşma olmadı. Para bana iade edilmedi. Cengiz Ünal parayı aldıktan 2 gün sonra tapuyu verdi" dedi. İsmail Yıldırım taksi olayı ile bir bağlantısı olmadığını öne sürerken, Nuri Yıldırım, "Oğlum Hasan ile Cengiz Ünal'ın evini almak için anlaştık. Ne şekilde anlaşma oldu bilmiyorum. Taksi benim üzerime değil. Cengiz Ünal eşi ile barışınca evi geri almak istedi. Oğlumun malı hakkında bir şey yapamayacağımı söyledim" dedi. Ramazan Yıldırım ise Cengiz Ünal'ı tanımadığını ifade etti. 4 şüpheli suçlamaları kabul etmese de haklarında dava açılmasından kurtulamadı.