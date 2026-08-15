AK Parti'nin çeyrek asra damgasını vuran siyasi mucizesi: Şimdi sıra gelecek 25 yılda

25. yıla özel anlam kazandıran başlığa gelince...

"Kardeşlik!"

"21'inci Yüzyıl'ı, 'Türkiye Yüzyılı' yapacak olan Kardeşlik!"

Cumhur İttifakının gövdesini taşın altına koyarak sergilediği "Terörsüz Türkiye-Terörsüz Bölge" iradesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında "kardeşlik bağlamında" hak ettiği karşılığı buldu:

"... Bizi var eden, bin yıldır bu coğrafyaya hâkim kılan, Müslümanlıktan gelen kardeşliğimizdir.

... Ne yapıyorsak; bu meseleyi tamamen çözerek, evlatlarımıza terörsüz bir Türkiye, terörsüz bir bölge bırakmak için yapıyoruz.

... Şimdi birileri suyu bulandırmaya, zihinleri kurcalamaya çalışıyor.

Bakın biz, sadece terör sorununu bitirmiyoruz. İnşallah terörle birlikte, Türkiye'nin içini karıştıran, o emperyalist planı da alt üst ediyoruz."