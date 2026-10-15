AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA | Benzin ve motorin fiyatları değişti mi? İşte 15 Ekim güncel akaryakıt fiyatları

PETROL NEDEN YÜKSELİYOR?

Brent petrol perşembe gününe değer kaybederek başlamasına rağmen hala 100 doların üzerindeki seyrine devam ediyor. ABD'nin Rusya'nın İran ve Venezuela gibi ülkelerden petrol ve petrol ürünleri taşıyan sözde gölge filolarına yönelik yaptırımların gevşeteceğini açıkladı. ABD yüksek navlun fiyatlarını da aynı zamanda düşürmeye çalışıyor.