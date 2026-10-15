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  • AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA | Benzin ve motorin fiyatları değişti mi? İşte 15 Ekim güncel akaryakıt fiyatları

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA | Benzin ve motorin fiyatları değişti mi? İşte 15 Ekim güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatları, petrol piyasalarında yaşanan gelişmelere bağlı olarak güncelleniyor. Benzin fiyatı ve motorin fiyatı araç sahiplerinin gündeminde… Petrol 100 doların üzerinde seyrederken pompaya yansıyan güncel fiyatlar içinde gözler tabloda. İşte 15 Ekim akaryakıt fiyatları…

01 AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA | Benzin ve motorin fiyatları değişti mi? İşte 15 Ekim güncel akaryakıt fiyatları
SABAH.COM.TR EKONOMİ SABAH.COM.TR EKONOMİ

Akaryakıt fiyatları, Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin petrol piyasalarını etkilemesi nedeniyle sık sık değişmeye devam ediyor. Hürmüz Boğazı'nda tankerlere saldırılması ve Husilerin sürdürdüğü saldırılar petrol fiyatlarını 100 doların üzerinde tutuyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları

02 AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA | Benzin ve motorin fiyatları değişti mi? İşte 15 Ekim güncel akaryakıt fiyatları

PETROL NEDEN YÜKSELİYOR?

Brent petrol perşembe gününe değer kaybederek başlamasına rağmen hala 100 doların üzerindeki seyrine devam ediyor. ABD'nin Rusya'nın İran ve Venezuela gibi ülkelerden petrol ve petrol ürünleri taşıyan sözde gölge filolarına yönelik yaptırımların gevşeteceğini açıkladı. ABD yüksek navlun fiyatlarını da aynı zamanda düşürmeye çalışıyor.

03 AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA | Benzin ve motorin fiyatları değişti mi? İşte 15 Ekim güncel akaryakıt fiyatları

Öte yandan Hürmüz Boğazı'nda füzelerle yapılan bir saldırı sonucu bir konteyner gemisinin batması arz endişelerini körükledi. İran destekli Husi güçleri ise Suudi Arabistan genelinde füze ve insansız hava aracı saldırılarına devam etti.

04 AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA | Benzin ve motorin fiyatları değişti mi? İşte 15 Ekim güncel akaryakıt fiyatları

BENZİN VE MOTORİNE ZAM YA DA İNDİRİM VAR MI?

10 Ekim gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde motorine 6.39 TL zam, benzine ise 0,96 TL indirim yapılmıştı. 15 Ekim Perşembe günü akaryakıt fiyatlarında bir değişim beklenmiyor.

05 AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA | Benzin ve motorin fiyatları değişti mi? İşte 15 Ekim güncel akaryakıt fiyatları

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 83.80 TL
Motorin litre fiyatı: 96.60 TL
LPG litre fiyatı: 41.20 TL

06 AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA | Benzin ve motorin fiyatları değişti mi? İşte 15 Ekim güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 83.60 TL
Motorin litre fiyatı: 96.50 TL
LPG litre fiyatı: 40.60 TL

07 AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA | Benzin ve motorin fiyatları değişti mi? İşte 15 Ekim güncel akaryakıt fiyatları

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 84.80 TL
Motorin litre fiyatı: 97.70 TL
LPG litre fiyatı: 41.29 TL

08 AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA | Benzin ve motorin fiyatları değişti mi? İşte 15 Ekim güncel akaryakıt fiyatları

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 85.10 TL
Motorin litre fiyatı: 98.00 TL
LPG litre fiyatı: 41.20 TL

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
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