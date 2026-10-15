AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA | Benzin ve motorin fiyatları değişti mi? İşte 15 Ekim güncel akaryakıt fiyatları
AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA | Benzin ve motorin fiyatları değişti mi? İşte 15 Ekim güncel akaryakıt fiyatları
Akaryakıt fiyatları, petrol piyasalarında yaşanan gelişmelere bağlı olarak güncelleniyor. Benzin fiyatı ve motorin fiyatı araç sahiplerinin gündeminde… Petrol 100 doların üzerinde seyrederken pompaya yansıyan güncel fiyatlar içinde gözler tabloda. İşte 15 Ekim akaryakıt fiyatları…
Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 08:48Son Güncelleme: 15 Ekim 2026 08:49