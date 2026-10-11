AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Benzine indirim geldi: Motorin ne kadar oldu? İşte 11 Ekim akaryakıt fiyatları

MOTORİN FİYATI NE KADAR OLDU?

Motorinin litre fiyatında ise 6,39 liralık zam geldi. İstanbul'da motorin 96,50 lira olurken Ankara'da 97,70 lira, İzmir'de 98,00 lira, doğu illerinde ise 99,29 lira oldu.