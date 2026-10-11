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  • AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Benzine indirim geldi: Motorin ne kadar oldu? İşte 11 Ekim akaryakıt fiyatları

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Benzine indirim geldi: Motorin ne kadar oldu? İşte 11 Ekim akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından merak ediliyor. Petrol piyasalarındaki gelişmeler yurt içinde akaryakıt fiyatlarının değişmesine neden oluyor. Benzine ve motorine zam ya da indirim var mı? İşte 11 Ekim güncel akaryakıt fiyatları…

01 AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Benzine indirim geldi: Motorin ne kadar oldu? İşte 11 Ekim akaryakıt fiyatları
SABAH.COM.TR EKONOMİ SABAH.COM.TR EKONOMİ

Petrol fiyatlarındaki değişimler yurt içinde benzin ve motorine zam ya da indirim olarak geri dönüyor. Petrol fiyatları 100 doların üzerinde seyretmeye devam ederken akaryakıt fiyatları değişti mi? sorusu hafta sonu yola çıkacak araç sahiplerinin gündeminde…

02 AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Benzine indirim geldi: Motorin ne kadar oldu? İşte 11 Ekim akaryakıt fiyatları

Petrol cuma günü varil başına 104 dolar seviyesinden günü kapattı. Fiyatlanmada ABD Başkanı Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'in küresel pazara dizel arzı sağlamayı kabul ettiğini söylemesi etkili oldu.

03 AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Benzine indirim geldi: Motorin ne kadar oldu? İşte 11 Ekim akaryakıt fiyatları

Trump, Kasım ayındaki ara seçimlerden önce İran'a tekrar saldırmayacağını ifade eden açıklamalar yapmıştı. Haftalık bazda Brent petrol fiyatları yaklaşık %1,5 arttı.

04 AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Benzine indirim geldi: Motorin ne kadar oldu? İşte 11 Ekim akaryakıt fiyatları

BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Benzinin fiyatına geçtiğimiz gün 96 kuruş indirim yapıldı. Böylelikle benzin fiyatı İstanbul'da 83,74 liraya, Ankara'da 84,74 liraya, İzmir'de 84,94 liraya, doğu illerinde ise 86,34 liraya geriledi.

05 AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Benzine indirim geldi: Motorin ne kadar oldu? İşte 11 Ekim akaryakıt fiyatları

MOTORİN FİYATI NE KADAR OLDU?

Motorinin litre fiyatında ise 6,39 liralık zam geldi. İstanbul'da motorin 96,50 lira olurken Ankara'da 97,70 lira, İzmir'de 98,00 lira, doğu illerinde ise 99,29 lira oldu.

06 AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Benzine indirim geldi: Motorin ne kadar oldu? İşte 11 Ekim akaryakıt fiyatları

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 83,80 TL
Motorin: 96,60 TL
LPG: 41,20 TL

07 AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Benzine indirim geldi: Motorin ne kadar oldu? İşte 11 Ekim akaryakıt fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 83,60 TL
Motorin: 96,50 TL
LPG: 40,60 TL

08 AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Benzine indirim geldi: Motorin ne kadar oldu? İşte 11 Ekim akaryakıt fiyatları

Ankara

Benzin: 84,80 TL
Motorin: 97,70 TL
LPG: 41,29 TL

09 AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA! Benzine indirim geldi: Motorin ne kadar oldu? İşte 11 Ekim akaryakıt fiyatları

İzmir

Benzin: 85,10 TL
Motorin: 98,00 TL
LPG: 41,20 TL

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#AKARYAKIT FİYATLARI #BENZİN #MOTORİN

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