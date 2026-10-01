AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA: ÖTV düzenlemesi! 1 Ekim benzin fiyatı ve motorin ne kadar?

95 VE 98 OKTAN BENZİNDE MAKTU ÖTV TAKVİMİ NASIL İŞLEYECEK?
Kararın ekinde yer alan cetvele göre, 95 oktan ve 98 oktan kurşunsuz benzin türlerinde uygulanacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarları şu şekilde belirlenmiştir:
95 Oktan Kurşunsuz Benzin
31 Ekim 2026 tarihine kadar: 7,9000 TL/Litre
1 Kasım 2026 – 30 Kasım 2026 arası: 11,3600 TL/Litre
1 Aralık 2026 ve sonrası: 14,8277 TL/Litre
98 Oktan Kurşunsuz Benzin
31 Ekim 2026 tarihine kadar: 8,9000 TL/Litre
1 Kasım 2026 – 30 Kasım 2026 arası: 12,3600 TL/Litre
1 Aralık 2026 ve sonrası: 15,5437 TL/Litre