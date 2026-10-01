  • Haberler
  • Galeri
  • AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA: ÖTV düzenlemesi! 1 Ekim benzin fiyatı ve motorin ne kadar?

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA: ÖTV düzenlemesi! 1 Ekim benzin fiyatı ve motorin ne kadar?

Resmi Gazete'de yayımlanan 11822 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile benzin türlerindeki ÖTV tutarlarında kademeli artışa gidildi. Sürücülerin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatları, vergi oranlarındaki yeni takvimle birlikte yeniden şekilleniyor. Peki; 1 Ekim itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel motorin ve benzin fiyatı ne kadar?

01 AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA: ÖTV düzenlemesi! 1 Ekim benzin fiyatı ve motorin ne kadar?

1 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yer alan karara göre 95 ve 98 oktankurşunsuz benzinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarları Kasım ve Aralık aylarında artırılacak. Akaryakıt piyasalarında beklentileri değiştiren bu adımın ardından, gözler üç büyükşehirdeki güncel benzin ve motorin litre fiyatlarına çevrildi.

02 AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA: ÖTV düzenlemesi! 1 Ekim benzin fiyatı ve motorin ne kadar?

1 EKİM RESMİ GAZETE KARARI: AKARYAKITTA EŞEL MOBİL SİSTEMİNİN UYGULANMASI SONA ERDİ

1 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı kurşunsuz benzin türlerinin maktu ÖTV tutarları yeniden tespit edildi.

Alınan karar doğrultusunda vergi artışı tek bir seferde değil, Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayacak şekilde 3 aşamalı ve kademeli bir takvime bağlandı. Bu durum, yıl sonuna kadar benzin fiyatı etiketlerinin kademeli olarak yükselmeye devam edeceğini gösteriyor.

03 AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA: ÖTV düzenlemesi! 1 Ekim benzin fiyatı ve motorin ne kadar?

95 VE 98 OKTAN BENZİNDE MAKTU ÖTV TAKVİMİ NASIL İŞLEYECEK?

Kararın ekinde yer alan cetvele göre, 95 oktan ve 98 oktan kurşunsuz benzin türlerinde uygulanacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarları şu şekilde belirlenmiştir:

95 Oktan Kurşunsuz Benzin

31 Ekim 2026 tarihine kadar: 7,9000 TL/Litre

1 Kasım 2026 – 30 Kasım 2026 arası: 11,3600 TL/Litre

1 Aralık 2026 ve sonrası: 14,8277 TL/Litre

98 Oktan Kurşunsuz Benzin

31 Ekim 2026 tarihine kadar: 8,9000 TL/Litre

1 Kasım 2026 – 30 Kasım 2026 arası: 12,3600 TL/Litre

1 Aralık 2026 ve sonrası: 15,5437 TL/Litre

04 AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA: ÖTV düzenlemesi! 1 Ekim benzin fiyatı ve motorin ne kadar?

Böylece benzinde eşel mobil öncesi sisteme dönüş nedeniyle beklenen 12,47 liralık fiyat artışı, ÖTV'nin tek seferde değil, kademeli olarak geri getirilmesiyle engellendi.

Bu ÖTV düzenlemesi nedeniyle bugünden itibaren benzin pompa fiyatında yaklaşık 4,15 lira artış bekleniyor. Dolayısıyla 1 Ekim'de piyasa fiyatının 12,47 lira yerine 4,15 lira artması ve 8,32 lira daha az artış yapılması sağlandı.

05 AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA: ÖTV düzenlemesi! 1 Ekim benzin fiyatı ve motorin ne kadar?

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 80,40 lira
Motorin: 93,50 lira
LPG: 34,99 lira

06 AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA: ÖTV düzenlemesi! 1 Ekim benzin fiyatı ve motorin ne kadar?

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin Fiyatı: 80,30 lira
Motorin: 93,30 lira
LPG: 34,40 lira

07 AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA: ÖTV düzenlemesi! 1 Ekim benzin fiyatı ve motorin ne kadar?

Ankara

Benzin: 81,40 lira
Motorin: 94,60 lira
LPG: 35,09 lira

08 AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA: ÖTV düzenlemesi! 1 Ekim benzin fiyatı ve motorin ne kadar?

İzmir

Benzin: 81,70 lira
Motorin: 94,90 lira
LPG: 34,99 lira

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!