Akasya Durağı’nın Can’ı bambaşka biri oldu! Erimşah Bora’nın yeni mesleği şaşırttı
Bir döneme damga vuran Akasya Durağı dizisinde canlandırdığı Can karakteriyle geniş kitlelerin sevgisini kazanan Erimşah Bora, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Çocuk yaşta ekranlarda tanınan 28 yaşındaki oyuncunun yıllar içindeki büyük değişimi sosyal medyada dikkat çekerken, son halini gören birçok kişi ilk bakışta tanımakta zorlandı. İşte Erimşah Bora'nın çok konuşulan son görüntüsü...
Bir döneme damga vuran Akasya Durağı dizisinde canlandırdığı Can karakteriyle geniş kitlelerin sevgisini kazanan Erimşah Bora, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Çocuk yaşta ekranlarda tanınan 28 yaşındaki oyuncunun yıllar içindeki büyük değişimi sosyal medyada dikkat çekerken, son halini gören birçok kişi ilk bakışta tanımakta zorlandı. İşte Erimşah Bora'nın çok konuşulan son görüntüsü...