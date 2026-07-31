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  • Akasya Durağı'nın Can'ı bambaşka biri oldu! Erimşah Bora'nın yeni mesleği şaşırttı

Akasya Durağı’nın Can’ı bambaşka biri oldu! Erimşah Bora’nın yeni mesleği şaşırttı

Bir döneme damga vuran Akasya Durağı dizisinde canlandırdığı Can karakteriyle geniş kitlelerin sevgisini kazanan Erimşah Bora, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Çocuk yaşta ekranlarda tanınan 28 yaşındaki oyuncunun yıllar içindeki büyük değişimi sosyal medyada dikkat çekerken, son halini gören birçok kişi ilk bakışta tanımakta zorlandı. İşte Erimşah Bora'nın çok konuşulan son görüntüsü...

01 Akasya Durağı’nın Can’ı bambaşka biri oldu! Erimşah Bora’nın yeni mesleği şaşırttı
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Televizyon ekranlarında yayınlandığı 2008 ve 2012 arasındaki dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Akasya Durağı dizisinin oyuncularının yıllar içerisindeki değişimleriyle ilgi odağı oluyor. Yayınlanan tekrarlarıyla izleyciyi ekrana kilitlemeyi başaran Akasya Durağı oyuncularının şimdiki halleri dizinin fanatikleri tarafından merak ediliyor.

02 Akasya Durağı’nın Can’ı bambaşka biri oldu! Erimşah Bora’nın yeni mesleği şaşırttı

ERİMŞAH BORA

Bu isimlerden biri de Akasya Durağı'nın çocuk yıldızı Erimşah Bora. Dizide Sinan ve Gülbin çiftinin oğlu Can'ı canlandıran Erimşah Bora, dizi final yaptıktan sonra adeta sırra kadem bastı.

03 Akasya Durağı’nın Can’ı bambaşka biri oldu! Erimşah Bora’nın yeni mesleği şaşırttı

Şimdilerde 28 yaşında olan Erimşah Bora'nın son hali ağızları açık bıraktı.

04 Akasya Durağı’nın Can’ı bambaşka biri oldu! Erimşah Bora’nın yeni mesleği şaşırttı

İşte Akasya Durağı'nın Can'ı Erimşah Bora'nın son hali...

05 Akasya Durağı’nın Can’ı bambaşka biri oldu! Erimşah Bora’nın yeni mesleği şaşırttı

Uzun yıllardır ekranlardan uzak olan Erimşah Bora sosyal medyada da aktif değil.

06 Akasya Durağı’nın Can’ı bambaşka biri oldu! Erimşah Bora’nın yeni mesleği şaşırttı

Üniversitede Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünden mezun olduktan sonra Oyun Tasarımı bölümünde Yüksek Lisans yapan Erimşah Bora eğitmenlik de yapıyor.

07 Akasya Durağı’nın Can’ı bambaşka biri oldu! Erimşah Bora’nın yeni mesleği şaşırttı

20 YIL SONRA ORTAYA ÇIKTI!

2006 yılında yayın hayatına başlayan Yaprak Dökümü, aradan geçen yıllara rağmen izleyicilerin ilgisini kaybetmeyerek tekrar bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Dizinin ilk 12 bölümünde Ayşe karakterine hayat veren Efsun Karaali, ilerleyen bölümlerde yerini başka bir çocuk oyuncuya bırakmıştı..

08 Akasya Durağı’nın Can’ı bambaşka biri oldu! Erimşah Bora’nın yeni mesleği şaşırttı

Repliklerini ezberlemekte zorlandığı iddiasıyla projeden ayrıldığı öne sürülen Efsun Karaali, yıllar sonra yeniden gündeme geldi.

09 Akasya Durağı’nın Can’ı bambaşka biri oldu! Erimşah Bora’nın yeni mesleği şaşırttı

Çocuk oyuncu olarak başladığı kariyerinin ardından büyüyen Karaali'nin son hali görenleri şaşırttı.

10 Akasya Durağı’nın Can’ı bambaşka biri oldu! Erimşah Bora’nın yeni mesleği şaşırttı

Sosyal medya hesabı Instagram'da sık sık paylaşımlar yapan Efsun Karaali, yıllar sonraki haliyle hayranlarının ilgisini çekti.

11 Akasya Durağı’nın Can’ı bambaşka biri oldu! Erimşah Bora’nın yeni mesleği şaşırttı

Doğal güzelliğiyle öne çıkan Karaali'nin fotoğrafları takipçilerinden büyük beğeni topluyor.

12 Akasya Durağı’nın Can’ı bambaşka biri oldu! Erimşah Bora’nın yeni mesleği şaşırttı

BAKIŞLARI HİÇ DEĞİŞMEDİ

20 yıl içinde değişen genç oyuncunun, bakışlarındaki benzerlik ise dikkatlerden kaçmadı.

13 Akasya Durağı’nın Can’ı bambaşka biri oldu! Erimşah Bora’nın yeni mesleği şaşırttı

PEKİ YAPRAK DÖKÜMÜ'NÜN İKİNCİ AYŞE'Sİ NE YAPIYOR?

Yaprak Dökümü'nde Efsun Karaali'nin yerine ise Şebnem Ceceli, geçmişti. Ceceli, yıllar sonra ortaya çıkan görüntüsüyle sosyal medyada gündem oldu.

14 Akasya Durağı’nın Can’ı bambaşka biri oldu! Erimşah Bora’nın yeni mesleği şaşırttı

Çocuk yaşta ekran karşısına geçen Ceceli şimdilerde 24 yaşında genç bir kız... Paylaşılan son kareleri kısa sürede büyük ilgi görürken, birçok izleyici değişimine şaşkınlığını gizleyemedi.

15 Akasya Durağı’nın Can’ı bambaşka biri oldu! Erimşah Bora’nın yeni mesleği şaşırttı

HUKUK FAKÜLTESİNDEN MEZUN OLDU

Dizi sonrası gözlerden uzak bir yaşamı tercih eden Ceceli, oyunculuk kariyerine devam etmek yerine eğitimine yöneldi. Hukuk fakültesinden mezun olan genç isim, akademik başarısıyla da dikkat çekiyor.

16 Akasya Durağı’nın Can’ı bambaşka biri oldu! Erimşah Bora’nın yeni mesleği şaşırttı

Öte yandan çocuk yıldız, dizide ablası rolüyle adından söz ettiren oyuncu Bennu Yıldırımlar ile yıllar sonra bir araya gelerek hasret gidermişti.

17 Akasya Durağı’nın Can’ı bambaşka biri oldu! Erimşah Bora’nın yeni mesleği şaşırttı

MİNA VE DİLA BULUTSUZ KOCA KIZ OLDU

Türk televizyon tarihinin uzun soluklu yapımlarından biri olan Akasya Durağı dizisinde, Osman Ağa ve Safiye karakterlerinin ikiz kızlarını canlandıran çocuk oyuncuların son hali ortaya çıktı.

18 Akasya Durağı’nın Can’ı bambaşka biri oldu! Erimşah Bora’nın yeni mesleği şaşırttı

Dizinin yayınlandığı dönemde yaşları oldukça küçük olan ikizler, aradan geçen yılların ardından geçirdikleri değişimle dikkat çekti.

19 Akasya Durağı’nın Can’ı bambaşka biri oldu! Erimşah Bora’nın yeni mesleği şaşırttı

Dizide Osman Ağa'nın kızlarına hayat veren Mina Bulutsuz ve Dila Bulutsuz, şimdilerde birer genç kız oldu. Uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat süren kardeşlerin yıllar içindeki değişimi sosyal medyada ses getirdi.

20 Akasya Durağı’nın Can’ı bambaşka biri oldu! Erimşah Bora’nın yeni mesleği şaşırttı

Çocukluk halleriyle hafızalara kazınan ikizlerin son hallerini görenler tanımakta zorlandı...

21 Akasya Durağı’nın Can’ı bambaşka biri oldu! Erimşah Bora’nın yeni mesleği şaşırttı

Gerçek isimleri Mina ve Dila olan Bulutsuz kardeşler, Akasya Durağı sonrası eğitim hayatlarına odaklanırken, son dönemde paylaşılan fotoğraflarıyla yeniden merak konusu oldu.

22 Akasya Durağı’nın Can’ı bambaşka biri oldu! Erimşah Bora’nın yeni mesleği şaşırttı

Serpildikleri ve güzelleştikleri görülen ikizlerin fotoğraflarına takipçileri tarafından çok sayıda yorum yapıldı. İşte Akasya Durağı'nın ikizlerinin merak edilen son halleri...

23 Akasya Durağı’nın Can’ı bambaşka biri oldu! Erimşah Bora’nın yeni mesleği şaşırttı

ÇOCUKKEN KARŞIMIZA ÇIKAN BİR BAŞKA MİNİK YILDIZ SİBEL KASAPOĞLU OLMUŞTU...

Bez Bebek dizisi, yayınlandığı yıllarda her yaştan izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başaran ve karakterleriyle hafızalarda yer edinen bir yapım olarak öne çıkmıştı.

24 Akasya Durağı’nın Can’ı bambaşka biri oldu! Erimşah Bora’nın yeni mesleği şaşırttı

Dizinin hikayesi kadar, kadrosunda yer alan yetenekli çocuk oyuncuların sergilediği performanslar da izleyiciler tarafından uzun süre konuşulmuştu. Aradan geçen uzun yılların ardından, o dönemin minik yıldızlarının bugün neler yaptığı ve nasıl bir değişim geçirdiği sosyal medyada büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor.

25 Akasya Durağı’nın Can’ı bambaşka biri oldu! Erimşah Bora’nın yeni mesleği şaşırttı

Bu isimler arasında özellikle canlandırdığı 'Özge' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Sibel Kasapoğlu, şimdilerde çocukluk yıllarını geride bırakmış bir genç kız olarak karşımıza çıkıyor. Dizideki Özge karakteriyle tanınan oyuncu, geçen zamanla birlikte bambaşka bir görünüme kavuştu.