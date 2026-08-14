Alihan Kuriş suç örgütüne operasyonda şok detaylar: O bilgiler şifreli bilgisayarda tutulmuş!

ÖRGÜTÜ ALMANYA'DAN YÖNETECEKTİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda sabah saatlerinde Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik gerçekleştirilen operasyona ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Çiftçi, şunları kaydetti: "Alihan Kuriş, 2016'da bu örgütün başına geçti. Başına geçmesiyle birlikte faaliyetler daha büyük bir gizlilik içerisinde yürütülmeye başlandı. Şu anda Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez inşa ettiklerini biliyoruz. Tamamlandığında 70 milyon dolarlık dev bir yatırım olacak bu genel merkez binası bittiğinde, faaliyetlerin tamamının buraya kaydırılacağını ve artık oradan yürütüleceğini değerlendiriyoruz. Dolayısıyla bu; örgütün suç ve finansal ayaklarına yönelik, uzun süredir üzerinde titizlikle çalışılan bir operasyondu ve bugün gerçekleştirilmiş oldu. İlerleyen günlerde operasyonun neticeleri ve detayları çok daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır."