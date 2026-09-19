SON DAKİKA| Almanya'dan Meta'ya fren! Çocukların karşılaştığı en büyük tehlike: Algoritma

UZMANDAN SOSYAL MEDYA ŞİRKETLERİNE "ALGORİTMA" ÇAĞRISI
Almanya'nın önde gelen medya pedagoglarından Jonas Stratmann, çocukların sosyal medyadan korunması konusuna değindi. Stratmann, çocukların internet ortamında korunmasının yalnızca özel bir mesele olmadığını, bunun toplumsal bir sorumluluk olduğunu belirterek mevcut sistemin sorumluluğu ebeveynlerin üzerine bıraktığını ifade etti. Stratmann, büyük teknoloji şirketlerinin kullanıcıların karşılaştığı bazı sorunların oluşmasında rol oynadığını belirterek, Meta ve diğer sosyal medya platformlarının kişiselleştirilmiş öneri algoritmalarını değiştirmesi gerektiğini söyledi.