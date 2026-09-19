SON DAKİKA| Almanya'dan Meta'ya fren! Çocukların karşılaştığı en büyük tehlike: Algoritma

ÇOCUKLAR İÇİN ZORUNLU YAŞ DOĞRULAMASI TALEBİ

Çocuk ve genç kullanıcılar için bağlayıcı kurallar getirilmesi gerektiğini vurgulayan Stratmann, yaş doğrulamasına ilişkin asgari standartların da zorunlu hale getirilmesini talep etti. Stratmann, çocukların dijital ortamda korunması için gerekli araçların büyük ölçüde mevcut olduğunu ancak eksik olan unsurun "hız ve kararlılık" olduğunu ifade etti.