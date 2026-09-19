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  • SON DAKİKA| Almanya'dan Meta'ya fren! Çocukların karşılaştığı en büyük tehlike: Algoritma

SON DAKİKA| Almanya'dan Meta'ya fren! Çocukların karşılaştığı en büyük tehlike: Algoritma

Son Dakika: Almanya'da çocukların sosyal medyanın olumsuz etkilerinden korunması amacıyla daha sıkı düzenlemeler gündeme geldi. Alman hükümeti, Meta'nın Instagram ve Facebook'taki mevcut önlemlerini yetersiz bulurken yaş ve süre kısıtlaması ile zorunlu yaş doğrulaması gibi uygulamalar da tartışılıyor. Uzmanlar ise çocukların ne göreceğine yapay zeka destekli algoritmaların karar vermemesi, sonsuz kaydırma ve otomatik oynatma özelliklerinin kapatılması gerektiğini savunuyor.

01 SON DAKİKA| Almanya’dan Meta’ya fren! Çocukların karşılaştığı en büyük tehlike: Algoritma
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Sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkilerine ilişkin tartışmalar Almanya'da yeni bir boyut kazandı. Alman hükümeti, çocukların dijital dünyanın zararlarından korunması için daha sıkı kurallar üzerinde dururken, aileler sorumluluğun yalnızca ebeveynlere bırakılmamasını istiyor. Meta başta olmak üzere sosyal medya şirketlerinden algoritmalarını ve platform tasarımlarını değiştirmeleri talep ediliyor.

Çocukların karşılaştığı en büyük tehlike: Algoritma | Video

02 SON DAKİKA| Almanya’dan Meta’ya fren! Çocukların karşılaştığı en büyük tehlike: Algoritma

META'NIN YENİ ÖNLEMLERİ YETERSİZ BULUNDU

Alman hükümeti, Meta'nın Instagram ve Facebook'ta çocukları korumaya yönelik devreye aldığı yeni kısıtlamaları yeterli bulmadı. Çocukların sosyal medya kullanımına yönelik daha güçlü adımlar atılmasını isteyen hükümet, yaş ve kullanım süresi kısıtlaması gibi yeni güvenlik önlemlerini gündemine aldı. Aileler ise sosyal medya platformlarının daha sıkı denetlenmesini ve çocukların dijital ortamdaki güvenliğinin yalnızca anne babaların sorumluluğuna bırakılmamasını talep ediyor.

03 SON DAKİKA| Almanya’dan Meta’ya fren! Çocukların karşılaştığı en büyük tehlike: Algoritma

UZMANDAN SOSYAL MEDYA ŞİRKETLERİNE "ALGORİTMA" ÇAĞRISI

Almanya'nın önde gelen medya pedagoglarından Jonas Stratmann, çocukların sosyal medyadan korunması konusuna değindi. Stratmann, çocukların internet ortamında korunmasının yalnızca özel bir mesele olmadığını, bunun toplumsal bir sorumluluk olduğunu belirterek mevcut sistemin sorumluluğu ebeveynlerin üzerine bıraktığını ifade etti. Stratmann, büyük teknoloji şirketlerinin kullanıcıların karşılaştığı bazı sorunların oluşmasında rol oynadığını belirterek, Meta ve diğer sosyal medya platformlarının kişiselleştirilmiş öneri algoritmalarını değiştirmesi gerektiğini söyledi.

04 SON DAKİKA| Almanya’dan Meta’ya fren! Çocukların karşılaştığı en büyük tehlike: Algoritma

"ÇOCUKLARA NE GÖRECEKLERİNİ YAPAY ZEKA GÖSTERMEMELİ"

Stratmann, çocukların sosyal medya akışında ne göreceğine yapay zekanın karar vermemesi gerektiğini savundu. Kişiselleştirilmiş önerilerin varsayılan ayar olmaktan çıkarılması gerektiğini belirten Stratmann, çocukların takip ettikleri kişi ve hesapların içerik akışında belirleyici olması gerektiğini söyledi. Uzman ayrıca sonsuz kaydırma özelliği ile videoların otomatik oynatılmasının da varsayılan olarak kapatılmasını istedi.

05 SON DAKİKA| Almanya’dan Meta’ya fren! Çocukların karşılaştığı en büyük tehlike: Algoritma

ÇOCUKLAR İÇİN ZORUNLU YAŞ DOĞRULAMASI TALEBİ

Çocuk ve genç kullanıcılar için bağlayıcı kurallar getirilmesi gerektiğini vurgulayan Stratmann, yaş doğrulamasına ilişkin asgari standartların da zorunlu hale getirilmesini talep etti. Stratmann, çocukların dijital ortamda korunması için gerekli araçların büyük ölçüde mevcut olduğunu ancak eksik olan unsurun "hız ve kararlılık" olduğunu ifade etti.

06 SON DAKİKA| Almanya’dan Meta’ya fren! Çocukların karşılaştığı en büyük tehlike: Algoritma

ALMAN HALKI DAHA SIKI DENETİM İSTİYOR

Sürecin en yakın takipçileri arasında aileler de bulunuyor. Alman vatandaşları, sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkilerine ilişkin daha sıkı denetim çağrısında bulunuyor.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
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