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  • Almanya’dan sosyal medya yasağı için ilk adım! 13 yaş altına erişim engellenecek

Almanya’dan sosyal medya yasağı için ilk adım! 13 yaş altına erişim engellenecek

Almanya hükümeti, Avrupa Birliği genelinde ortak düzenleme yürürlüğe girene kadar 13 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklamayı öngören geçici ulusal kurallar için ilk adımı attı. Onaylanan strateji belgesine göre, 13-18 yaş arasındaki gençlerin ise ebeveyn denetimindeki, özellikleri kısıtlanmış ve günlük kullanım süresi bir saatle sınırlandırılmış "mini hesaplar" üzerinden sosyal medyaya erişmesi planlanıyor. Düzenlemenin yürürlüğe giriş tarihi, yasa tasarısının hazırlanmasının ardından netleşecek.

01 Almanya’dan sosyal medya yasağı için ilk adım! 13 yaş altına erişim engellenecek
AA AA

Almanya, 13 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklamak için ilk adımı attı. Almanya'da hükümet, Avrupa Birliği (AB) genelinde ortak bir mevzuat yürürlüğe girene kadar 13 yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklayacak geçici ulusal kuralları içeren strateji belgesini onayladı.

02 Almanya’dan sosyal medya yasağı için ilk adım! 13 yaş altına erişim engellenecek

Eğitim, Aile, Yaşlılar, Kadın ve Gençlik Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulunun çocuklara sosyal medya yasağına ilişkin ana ilkeleri kabul ettiği belirtildi. Kabul edilen ilkeler henüz somut bir kanun teklifi olmayıp, hükümetin bu konudaki resmi niyet beyanı niteliğini taşıyor.

03 Almanya’dan sosyal medya yasağı için ilk adım! 13 yaş altına erişim engellenecek

Eğitim, Aile, Yaşlılar, Kadın ve Gençlik Bakanı Karin Prien tarafından sunulan strateji belgesi, "Dijital Dünyada Çocuk ve Gençlerin Korunması" uzman komisyonunun 56 maddelik tavsiye kararlarına dayanıyor.

04 Almanya’dan sosyal medya yasağı için ilk adım! 13 yaş altına erişim engellenecek

Belirlenen yol haritasına göre TikTok, Snapchat ve Instagram gibi platformlara 13 yaş altındaki çocukların erişimi engellenecek. Planlanan geçici düzenlemeyle 13 yaş altındaki çocukların sosyal ağları kullanması genel olarak yasaklanacak; sadece pedagojik açıdan uygunluğu kanıtlanmış içerikler bu yasağın dışında tutulacak.

05 Almanya’dan sosyal medya yasağı için ilk adım! 13 yaş altına erişim engellenecek

GENÇLER İÇİN "MİNİ HESAP" DÖNEMİ BAŞLAYACAK

13 ile 18 yaş arasındakiler için ise kademeli kısıtlamalar devreye alınacak. Avrupa Komisyonunun eylül ayında sunduğu "EU Kids Act" (AB Çocuk Yasası) planlarıyla uyumlu olan bu modele göre, 13 yaş ile 18 yaş arasındaki gençler ancak ebeveynleri tarafından kurulan ve denetlenen "mini hesaplar" aracılığıyla sosyal medyaya erişebilecek. Bu hesapların fonksiyonları kısıtlı olacak ve günlük kullanım süresi bir saat ile sınırlandırılacak.

06 Almanya’dan sosyal medya yasağı için ilk adım! 13 yaş altına erişim engellenecek

Eğitim, Aile, Yaşlılar, Kadın ve Gençlik Bakanı Karin Prien, konuya ilişkin değerlendirmesinde, dijital dünyada çocukların korunması, güçlendirilmesi ve katılımı için gerekli temelleri attıklarını vurgulayarak, "İnternet gençlerin günlük hayatının bir parçası, amacımız onları dijital dünyadan dışlamak değil, siber zorbalık ve aralıksız kaydırma gibi risklere karşı dirençli hale getirmektir. Platform operatörlerini kararlılıkla sorumlu tutuyoruz ve ebeveynleri güçlendiriyoruz. Çocukları büyütenler anne babalardır, bu görevi şirketlerin algoritmalarına bırakamayız." ifadelerini kullandı.

07 Almanya’dan sosyal medya yasağı için ilk adım! 13 yaş altına erişim engellenecek

Avrupa Parlamentosu ve üye ülkelerin AB genelindeki ortak asgari yaş sınırı teklifi üzerinde uzlaşmasının uzun zaman alabileceğini öngören Almanya, bu geçici ulusal adımla süreci hızlandırmayı amaçlıyor. Kısıtlamaların tam olarak hangi tarihte yürürlüğe gireceği ise yasa tasarısının netleşmesinin ardından belli olacak.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#ALMANYA #SOSYAL MEDYA

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