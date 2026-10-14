Almanya’dan sosyal medya yasağı için ilk adım! 13 yaş altına erişim engellenecek

Eğitim, Aile, Yaşlılar, Kadın ve Gençlik Bakanı Karin Prien, konuya ilişkin değerlendirmesinde, dijital dünyada çocukların korunması, güçlendirilmesi ve katılımı için gerekli temelleri attıklarını vurgulayarak, "İnternet gençlerin günlük hayatının bir parçası, amacımız onları dijital dünyadan dışlamak değil, siber zorbalık ve aralıksız kaydırma gibi risklere karşı dirençli hale getirmektir. Platform operatörlerini kararlılıkla sorumlu tutuyoruz ve ebeveynleri güçlendiriyoruz. Çocukları büyütenler anne babalardır, bu görevi şirketlerin algoritmalarına bırakamayız." ifadelerini kullandı.