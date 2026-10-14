Almanya’dan sosyal medya yasağı için ilk adım! 13 yaş altına erişim engellenecek

GENÇLER İÇİN "MİNİ HESAP" DÖNEMİ BAŞLAYACAK

13 ile 18 yaş arasındakiler için ise kademeli kısıtlamalar devreye alınacak. Avrupa Komisyonunun eylül ayında sunduğu "EU Kids Act" (AB Çocuk Yasası) planlarıyla uyumlu olan bu modele göre, 13 yaş ile 18 yaş arasındaki gençler ancak ebeveynleri tarafından kurulan ve denetlenen "mini hesaplar" aracılığıyla sosyal medyaya erişebilecek. Bu hesapların fonksiyonları kısıtlı olacak ve günlük kullanım süresi bir saat ile sınırlandırılacak.