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  • ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 3 kritik gelişme fiyatları yükseltti: Gram altın ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 3 kritik gelişme fiyatları yükseltti: Gram altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları petrol piyasalarındaki gerilemeye bağlı olarak yükselişe geçti. ABD Merkez Bankası FED Başkanı Kevin Warsh'ın güvercinvari açıklamaları da değerli metal piyasalarını etkisi altına aldı. Beklenenden yüksek gelen ABD enflasyonu yatırımcıların gündeminde yer alırken gelecek toplantı için FED'in faizleri sabit bırakacağına dair beklentiler güçlendi. Kapalı Çarşı piyasaları da gelişmelerden etkilendi. Özellikle gram altın fiyatı küçük yatırımcı tarafından yakından takip ediliyor.

01 ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 3 kritik gelişme fiyatları yükseltti: Gram altın ne kadar oldu?
SABAH.COM.TR EKONOMİ SABAH.COM.TR EKONOMİ

Altın fiyatları küresel gelişmelere bağlı olarak değişmeye devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki geri çekilme altın fiyatlarında toparlanmanın yolunu açtı. Gram altın ne kadar oldu? İşte Kapalı Çarşı piyasalarındaki son fiyatlar…

02 ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 3 kritik gelişme fiyatları yükseltti: Gram altın ne kadar oldu?

FED FAİZ ARTIŞINA GİDECEK Mİ?

Ons altın haftanın ilk işlem gününe 4 bin 170 dolardan başlayarak bir süredir devam eden kazanımlarını sürdürdü. Federal Rezerv Başkanı Kevin Warsh'ın güvercin açıklamaları piyasalarda fiyatlanmaları etkiledi. FED Başkanı'nın açıklamalarından sonra yatırımcılar ekim ayı toplantısında gelebilecek faiz artırım ihtimallerini düşürdüler.

03 ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 3 kritik gelişme fiyatları yükseltti: Gram altın ne kadar oldu?

Öte yandan ABD manşet enflasyonu beklenenden daya yüksek gelerek yüzde 3,7 oldu. Piyasalar şimdi ABD'nin kişisel tüketim harcamaları (PCE) verilerine odaklanmış durumda.

04 ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 3 kritik gelişme fiyatları yükseltti: Gram altın ne kadar oldu?

FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

Geçtiğimiz toplantıda Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) federal fon oranı hedef aralığını 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4 seviyesine yükseltme kararı aldı. FED faiz toplantısı 27-28 Ekim 2026 tarihlerinde düzenlenecek. Faiz kararı 28 Ekim günü Türkiye saatiyle 21.00'de açıklanacak.

05 ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 3 kritik gelişme fiyatları yükseltti: Gram altın ne kadar oldu?

3 GELİŞME FİYATLARI YÜKSELTTİ

FED ekim ayı toplantısı 27-28 günlerinde yapılacak. Piyasalar faiz oranlarının değişmeden kalma olasılığını yaklaşık %84 olarak fiyatladı. Yapay zeka yatırımlarının hisse senedi satışlarını desteklemesi bununla beraber tahvil getirilerinin düşmesi güvenli liman talebini destekledi. Bu gelişme altın fiyatlarını yukarı yönlü destekledi.

06 ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 3 kritik gelişme fiyatları yükseltti: Gram altın ne kadar oldu?

Orta Doğu ve Doğu Avrupa'daki artan jeopolitik gerilimler petrol fiyatlarını yüksek tutarken, Fransa ve diğer Avrupa ülkelerindeki şiddetli protestolar daha geniş piyasa belirsizliğini artırdı.

07 ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 3 kritik gelişme fiyatları yükseltti: Gram altın ne kadar oldu?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın

Alış: 6.667,04
Satış: 6.667,95

08 ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 3 kritik gelişme fiyatları yükseltti: Gram altın ne kadar oldu?

Çeyrek altın

Alış: 10.562,07
Satış: 10.803,43

09 ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 3 kritik gelişme fiyatları yükseltti: Gram altın ne kadar oldu?

Tam altın

Alış: 43.206,00
Satış: 43.719,00

10 ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 3 kritik gelişme fiyatları yükseltti: Gram altın ne kadar oldu?

Cumhuriyet altını

Alış: 43.783,00
Satış:44.444,00

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
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