ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 3 kritik gelişme fiyatları yükseltti: Gram altın ne kadar oldu?
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 3 kritik gelişme fiyatları yükseltti: Gram altın ne kadar oldu?
Altın fiyatları petrol piyasalarındaki gerilemeye bağlı olarak yükselişe geçti. ABD Merkez Bankası FED Başkanı Kevin Warsh'ın güvercinvari açıklamaları da değerli metal piyasalarını etkisi altına aldı. Beklenenden yüksek gelen ABD enflasyonu yatırımcıların gündeminde yer alırken gelecek toplantı için FED'in faizleri sabit bırakacağına dair beklentiler güçlendi. Kapalı Çarşı piyasaları da gelişmelerden etkilendi. Özellikle gram altın fiyatı küçük yatırımcı tarafından yakından takip ediliyor.
Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 09:10Son Güncelleme: 19 Ekim 2026 09:29