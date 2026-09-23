ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gram altın ne kadar oldu? İşte Kapalıçarşı çeyrek, yarım, tam altın fiyatları

ALTIN FİYATLARINDA GÖZLER 9 GÜNLÜK TAKVİMDE

Altın fiyatlarında gözler ABD istihdamı, dayanıklı mal siparişleri, JOLTS, PCE ve tarım dışı istihdam verilerinin yer aldığı yoğun bir takvim var. Kritik veri süreci 24 Eylül'de başlayacak. Perşembe günü haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile yeni konut satışları açıklanacak. 25 Eylül'de ise ağustos ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri takip edilecek.

29 Eylül'de JOLTS açık iş sayısı, 30 Eylül'de ise ağustos ayı kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE) ile ikinci çeyrek büyümesinin üçüncü tahmini açıklanacak. Dokuz günlük takvimin en önemli eşiklerinden biri ise 2 Ekim'de açıklanacak ABD tarım dışı istihdam raporu olacak.