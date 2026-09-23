ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gram altın ne kadar oldu? İşte Kapalıçarşı çeyrek, yarım, tam altın fiyatları

DOLARIN GÜÇLÜ SEYRİ ALTINI BASKILADI
Dolar, iki ayın en güçlü seviyesine yakın seyrini korudu. Doların değer kazanması, dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha pahalı hale getirerek fiyat üzerinde baskı oluşturdu.
Capital.com Kıdemli Finansal Piyasalar Analisti Kyle Rodda, altındaki kısa vadeli hareketin petrol fiyatları ve Orta Doğu'daki gelişmeler tarafından şekillendiğini belirtti.
Rodda, "Altında kısa vadeli oynaklık büyük ölçüde petrolün nasıl hareket edeceğine ve Orta Doğu'da yaşanacak gelişmelere bağlı. Ancak altını destekleyen uzun vadeli yapısal dinamikler hâlâ oldukça güçlü" dedi.