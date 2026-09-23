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  • ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gram altın ne kadar oldu? İşte Kapalıçarşı çeyrek, yarım, tam altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gram altın ne kadar oldu? İşte Kapalıçarşı çeyrek, yarım, tam altın fiyatları

Fed'in faiz artışı kararına direnen altın fiyatları, ABD'den gelen istihdam verilerinin ardından dalgalı seyrini sürdürüyor. Doların baskısı ile 4.300 doların altına sarkan ons altın daha sonra Çin'den gelen 1.000 tonluk ithalat ile topladı. Ons gümüş ise 66 dolar seviyesinde. Peki gram altın ne kadar oldu? Kapalıçarşı çeyrek, yarım, tam altın kaç TL'den satılıyor? İşte ayrıntılar...

01 ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gram altın ne kadar oldu? İşte Kapalıçarşı çeyrek, yarım, tam altın fiyatları
SABAH.COM.TR EKONOMİ SABAH.COM.TR EKONOMİ

Orta Doğu'daki gelişmeler ve gerileyen petrol fiyatlarının Fed'in faiz politikasına etkisiyle altın fiyatları dalgalanmaya devam ediyor. Yatırımcıların merkez bankalarının kalıcı enflasyon nedeniyle faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentisini değerlendirmesiyle spot altın yeni güne düşüş ivmesiyle başladı.

02 ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gram altın ne kadar oldu? İşte Kapalıçarşı çeyrek, yarım, tam altın fiyatları

DOLARIN GÜÇLÜ SEYRİ ALTINI BASKILADI

Dolar, iki ayın en güçlü seviyesine yakın seyrini korudu. Doların değer kazanması, dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha pahalı hale getirerek fiyat üzerinde baskı oluşturdu.

Capital.com Kıdemli Finansal Piyasalar Analisti Kyle Rodda, altındaki kısa vadeli hareketin petrol fiyatları ve Orta Doğu'daki gelişmeler tarafından şekillendiğini belirtti.

Rodda, "Altında kısa vadeli oynaklık büyük ölçüde petrolün nasıl hareket edeceğine ve Orta Doğu'da yaşanacak gelişmelere bağlı. Ancak altını destekleyen uzun vadeli yapısal dinamikler hâlâ oldukça güçlü" dedi.

03 ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gram altın ne kadar oldu? İşte Kapalıçarşı çeyrek, yarım, tam altın fiyatları

ÇİN'İN ALTIN İTHALATI 1.000 TONU AŞTI

Altındaki güçlü talebin önemli kaynaklarından biri Çin oldu. Haberde aktarılan son gümrük verilerine göre Çin'in altın alımları ağustos sonu itibarıyla 1.000 tonu aştı. Böylece yılın ilk sekiz ayındaki alımlar, 2025 yılının tamamındaki toplam ithalatı geride bıraktı.

Jinrui Futures analisti Zijie Wu, güçlü yatırım talebinin Çin iç piyasasındaki altın fiyatlarını dünya fiyatlarının bir miktar üzerinde tuttuğunu ve bunun ithalatı teşvik ettiğini belirtti.

Wu, "Yuan yılın başından bu yana güçlü kaldı ve bu durum altın ithalatı için elverişli koşullar oluştururken düzenleyicilerin daha cömert onay kotaları vermesine olanak sağladı." ifadelerini kullandı.

04 ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gram altın ne kadar oldu? İşte Kapalıçarşı çeyrek, yarım, tam altın fiyatları

ONS ALTIN YATAY SEYİRDE

Fed, geçen hafta politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltmesinin ardından ons altın 4.300 dolar eşiğinde dalgalanmaya devam ediyor. Dünkü işlemlerde kritik eşiğin altına sarkan ons altın yeni günde 4360 dolar seviyesinden başladı. Ardından ise 4340 dolar seviyesinde dengeledi.

Altın fiyatları bir hafta önceye göre yüzde 1 artış, bir ay önceye göre yüzde 4,2 düşüş ve bir yıl önceye göre yüzde 17,8 yükseliş gösterdi.

05 ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gram altın ne kadar oldu? İşte Kapalıçarşı çeyrek, yarım, tam altın fiyatları

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik ile gram altında da sert dalgalanmalar yaşanıyor. Dünkü işlemlerde 6743 TL'ye kadar gerileyen altının gramı yeni güne 6.835 TL'den başladı. Ardından ise 6818 TL'ye geriledi.

06 ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gram altın ne kadar oldu? İşte Kapalıçarşı çeyrek, yarım, tam altın fiyatları

Kapalıçarşı'da ise gram altında 6.821 TL'den işlem görüyor.

Çeyrek altın 11.128 TL'den, yarım altın 22.248 TL'den, tam altın ise 44.370 TL'den satılıyor

07 ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gram altın ne kadar oldu? İşte Kapalıçarşı çeyrek, yarım, tam altın fiyatları

ALTIN FİYATLARINDA GÖZLER 9 GÜNLÜK TAKVİMDE

Altın fiyatlarında gözler ABD istihdamı, dayanıklı mal siparişleri, JOLTS, PCE ve tarım dışı istihdam verilerinin yer aldığı yoğun bir takvim var. Kritik veri süreci 24 Eylül'de başlayacak. Perşembe günü haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile yeni konut satışları açıklanacak. 25 Eylül'de ise ağustos ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri takip edilecek.

29 Eylül'de JOLTS açık iş sayısı, 30 Eylül'de ise ağustos ayı kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE) ile ikinci çeyrek büyümesinin üçüncü tahmini açıklanacak. Dokuz günlük takvimin en önemli eşiklerinden biri ise 2 Ekim'de açıklanacak ABD tarım dışı istihdam raporu olacak.

08 ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gram altın ne kadar oldu? İşte Kapalıçarşı çeyrek, yarım, tam altın fiyatları

4.400 DOLAR SEVİYESİ KRİTİK

Teknik görünümde kısa vadeli mücadele 4.300-4.400 dolar bandında yoğunlaşıyor. 22 Eylül'de 4.291 dolardan gelen hızlı dönüş, 4.300 dolar civarını ilk destek bölgesi haline getirirken, yukarıda 4.400 dolar ve ardından 4.440 dolar seviyeleri öne çıkıyor.

4.400 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 4.500 dolar seviyesinin yeniden gündeme gelebileceği belirtilirken, aşağıda 4.290 doların kaybedilmesi durumunda 4.235 dolar bölgesinin izlenecek.

09 ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gram altın ne kadar oldu? İşte Kapalıçarşı çeyrek, yarım, tam altın fiyatları

BMI'NİN ALTIN TAHMİNİ 4.400 DOLAR

BMI analistleri, 2026 yılı için ortalama altın fiyatı tahminini ons başına 4.400 dolar seviyesinde korudu.

Analistler, yüksek jeopolitik riskler ve merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesinin altın fiyatında yaklaşık 3.800 dolar seviyesinde güçlü bir taban oluşmasını sağlayacağını belirtti.

10 ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gram altın ne kadar oldu? İşte Kapalıçarşı çeyrek, yarım, tam altın fiyatları

GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Diğer değerli metallerde de yatay seyir sürüyor. Spot gümüş yüzde 0,6 gerileyerek 66,70 dolar, gram gümüş 104 TL, platin yüzde 1 düşüşle 1.815,11 dolar, paladyum ise yüzde 0,5 kayıpla 1.301,60 dolar seviyesine indi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#KAPALIÇARŞI #ALTIN FİYATLARI

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