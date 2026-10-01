Altın için en zorlu sınav! Gram altında yeni trend ne olacak? İslam Memiş kritik seviyeleri açıkladı

Morgan Stanley ise 4 bin dolar için dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. Bankanın Metaller ve Madencilik Stratejisi Başkanı Amy Gower, yüksek tahvil getirileri, güçlü dolar ve enerji fiyatlarının kısa vadede altını zorladığını belirtti. Buna karşılık mevcut fiyat hareketinde 4 bin dolar bölgesinin güçlü bir taban olarak öne çıktığı görüşünü dile getirdi.

Amy Gower, bankanın 12 aylık görünümde altın için yeniden yükseliş alanı gördüğünü ve ons fiyatının 2027'nin ikinci yarısında 5 bin doların üzerine çıkabileceğini söyledi.