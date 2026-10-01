Altın için en zorlu sınav! Gram altında yeni trend ne olacak? İslam Memiş kritik seviyeleri açıkladı

BARIŞ İHTİMALİ PİYASALARDA SÜRPRİZ YARATABİLİR
Trump'ın açıklamalarında ara seçimlere ve kasım ayına atıfta bulunduğunu belirten Memiş, ateşkes, anlaşma ve petrol fiyatlarında sert gerileme ihtimallerinin halen masada olduğunu söyledi.
Memiş, "Bugüne kadar söylemiş olduğu söylemler piyasaya hiçbir zaman güven vermedi ve piyasalarda o beklentiler karşılanmadı" ifadelerini kullandı.
Dolar endeksinin yüksek seyretmesi, ABD tahvil faizlerinin yükselmesi ve Fed'in yeniden faiz artırma ihtimalinin güçlenmesi nedeniyle Trump'ın hareket alanının daraldığını belirten Memiş, "Dolayısıyla barış ihtimalinin biraz daha sürpriz bir şekilde piyasalarda gerçekleşme olasılığı da güçlü; bu tarafı da ihmal etmemek lazım" diye konuştu.