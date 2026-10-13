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  • Altın için tüm dengeleri değiştirecek plan! Dünyanın en büyüğü dolara karşı harekete geçti

Altın için tüm dengeleri değiştirecek plan! Dünyanın en büyüğü dolara karşı harekete geçti

Dünyanın en büyük altın alımı yapan Çin'den dolara karşı yeni hamle geliyor. Altın fiyatları düşerken, rezervlerine 740 ton daha katarak son üç yılın en yüksek aylık altın alımı yapan Çin, toplam rezervini 2 bin tonun üzerine çıkarmayı hedefliyor. S&P'ye göre BRICS üyesi olan Çin, özellikle altın ticaretinde dolar yerine yuanı kullanmayı planlıyor.

01 Altın için tüm dengeleri değiştirecek plan! Dünyanın en büyüğü dolara karşı harekete geçti
SABAH.COM.TR EKONOMİ SABAH.COM.TR EKONOMİ

Çin, küresel altın piyasasındaki etkisini artırmak ve yuanın uluslararası finans sistemindeki kullanımını genişletmek amacıyla kapsamlı bir strateji izliyor. Pekin yönetimi bir yandan altın rezervlerini artırırken diğer yandan Hong Kong'u dünyanın önde gelen altın ticaret merkezlerinden birine dönüştürmeyi hedefliyor. Plan kapsamında fiziki altın depolama ve teslimat altyapısının büyütülmesi, altının yuan üzerinden alınıp satılmasının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

02 Altın için tüm dengeleri değiştirecek plan! Dünyanın en büyüğü dolara karşı harekete geçti

ÇİN MERKEZ BANKASI 23 AYDIR ALTIN ALIYOR

Çin Merkez Bankası (PBOC), eylül ayında rezervlerine 740 bin ons altın ekledi. Bloomberg'in 7 Ekim tarihli haberine göre bu artış, Eylül 2023'ten bu yana kaydedilen en yüksek aylık alım oldu. Böylece Çin'in altın alım serisi 23 aya ulaştı ve resmî altın rezervleri 77,47 milyon onsa yükseldi.

03 Altın için tüm dengeleri değiştirecek plan! Dünyanın en büyüğü dolara karşı harekete geçti

Altın fiyatlarının eylül ayında yüzde 6'dan fazla gerilemesine rağmen alımların devam etmesi dikkat çekti. Yükselen ABD faizleri ve güçlenen dolar altın fiyatları üzerinde baskı oluştururken Çin'in rezervlerine altın eklemeyi sürdürmesi, ülkenin uzun vadeli rezerv çeşitlendirme yaklaşımını ortaya koydu.

04 Altın için tüm dengeleri değiştirecek plan! Dünyanın en büyüğü dolara karşı harekete geçti

Julius Baer analisti Carsten Menke, Çin'in ABD Hazine tahvillerine bağımlılığını azaltma isteğinin doların siyasi ve ekonomik bir araç olarak kullanılabilmesiyle yakından bağlantılı olduğunu belirtti. Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Batılı ülkelerin Rusya Merkez Bankasına ait varlıkları dondurması, yurt dışında tutulan rezervlerin jeopolitik anlaşmazlıklarda erişilemez hale gelebileceğini gösterdi.

05 Altın için tüm dengeleri değiştirecek plan! Dünyanın en büyüğü dolara karşı harekete geçti

ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre Çin'in ABD Hazine tahvili varlıkları temmuz ayında 618 milyar dolara gerileyerek son 18 yılın en düşük seviyesine indi. Ancak bu durum, tahvil satışlarından elde edilen bütün kaynakların altına yönlendirildiği anlamına gelmiyor. Gelişmeler, Pekin'in rezervlerini farklı varlıklar arasında çeşitlendirme çabası çerçevesinde değerlendiriliyor.

06 Altın için tüm dengeleri değiştirecek plan! Dünyanın en büyüğü dolara karşı harekete geçti

ÇİN'İN ALTIN İTHALATI 1.000 TONU AŞTI

Çin'de altına yönelik talep yalnızca merkez bankasıyla sınırlı kalmıyor. Gümrük verilerine göre ülke, 2026'nın ilk sekiz ayında 158,8 milyar dolar değerinde 1.000 tondan fazla altın ithal etti. Bu miktar, 2025 yılının tamamında ithal edilen 886 tonun üzerine çıktı.

Çin Altın Birliği verilerine göre 2026'nın ilk yarısında külçe ve sikke altın talebi yıllık yüzde 28,42 artarak 339,34 tona ulaştı. Aynı dönemde mücevher altını tüketimi yüzde 33,88 düşüşle 132,13 tona geriledi. Toplam altın tüketimi ise yüzde 1,23 artışla 511,41 ton oldu.

07 Altın için tüm dengeleri değiştirecek plan! Dünyanın en büyüğü dolara karşı harekete geçti

Veriler, Çin'de altının mücevher olarak tüketilmesinden ziyade yatırım ve birikim amacıyla tercih edilmesinin güçlendiğine işaret ediyor. Gayrimenkul piyasasındaki sorunlar ve düşük mevduat getirileri, hane halkının fiziki altına yönelmesini destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor.

Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, Çin'de altın tutmanın fırsat maliyetinin birçok Batı piyasasına göre daha düşük olduğunu belirtti. Haberde aktarılan verilere göre Çin'de bir yıllık devlet tahvili getirisi yaklaşık yüzde 1,2 seviyesindeyken ABD'de bu oran yüzde 4,46 civarında bulunuyordu.

08 Altın için tüm dengeleri değiştirecek plan! Dünyanın en büyüğü dolara karşı harekete geçti

HONG KONG'UN ALTIN KAPASİTESİ 2 BİN TONU AŞACAK

Çin'in altın stratejisinin en dikkat çekici ayaklarından biri Hong Kong üzerinden geliştirilen ticaret altyapısı. S&P Global Ratings'in Büyük Çin Bölgesi Başkanı Charles Chang, Hong Kong'un önümüzdeki üç yıl içinde Şanghay bağlantılı altın depolama kapasitesini 150 tondan 2 bin tonun üzerine çıkarmayı planladığını açıkladı.

09 Altın için tüm dengeleri değiştirecek plan! Dünyanın en büyüğü dolara karşı harekete geçti

Chang'a göre hedefin gerçekleşmesi, Hong Kong'u dünyanın en büyük altın ticaret merkezlerinden biri haline getirebilir. Planlanan kapasite, Çin'in 2 bin 300 tonu aşan resmî altın rezervlerine yakın bir büyüklüğe karşılık geliyor.

10 Altın için tüm dengeleri değiştirecek plan! Dünyanın en büyüğü dolara karşı harekete geçti

Hong Kong'daki altın kasasının geçen yıl Şanghay'daki sistemle bağlantılı hale getirilmesi, uluslararası kuruluşların yuan cinsinden işlemler karşılığında fiziki altın teslim alabilmesinin önünü açtı. Depolama ve teslimat altyapısının genişletilmesiyle bu işlemlerin hacminin artırılması hedefleniyor.

11 Altın için tüm dengeleri değiştirecek plan! Dünyanın en büyüğü dolara karşı harekete geçti

ALTIN TİCARETİNDE DOLARIN YERİNE YUAN MI GEÇECEK?

Çin'in planında öne çıkan hedeflerden biri, fiziki altın ticaretinde yuanın kullanımını yaygınlaştırmak. Böylece yuan bulunduran uluslararası yatırımcılara yeni bir işlem alanı sunulması ve Çin para biriminin küresel ticarette daha fazla tercih edilmesi amaçlanıyor.

12 Altın için tüm dengeleri değiştirecek plan! Dünyanın en büyüğü dolara karşı harekete geçti

Guotai Junan International Başekonomisti Hao Zhou, Çin Merkez Bankasının altın alımlarının rezervlerde altının payını artırarak dolar cinsinden varlıklara bağımlılığı azaltma hedefini desteklediğini belirtti. Zhou'ya göre bu yaklaşım, yuanın uluslararası kullanımına duyulan güvenin güçlenmesine de katkı sağlayabilir.

13 Altın için tüm dengeleri değiştirecek plan! Dünyanın en büyüğü dolara karşı harekete geçti

Nanhua Futures Araştırma Direktörü Xia Yingying de Çin ve diğer merkez bankalarının altın rezervlerini artırmasının zaman içinde ABD Hazine tahvillerine ve dolar varlıklarına bağımlılığı azaltabileceğini düşünüyor. Xia, bu eğilimin uzun vadede doların küresel rezerv sistemindeki üstün konumunu zayıflatabileceğini ifade ediyor.

14 Altın için tüm dengeleri değiştirecek plan! Dünyanın en büyüğü dolara karşı harekete geçti

Bununla birlikte analistler, doların uluslararası finans sistemindeki ağırlığında kısa vadede büyük bir değişim beklemiyor. Hong Kong'da yuan üzerinden altın ticaretinin genişletilmesi, doların yerini hemen başka bir para biriminin alacağı anlamına gelmiyor. Plan, öncelikle yuanın kullanım alanını genişletmeye ve Çin'in küresel altın ticaretindeki etkisini artırmaya yönelik bir adım olarak öne çıkıyor.

15 Altın için tüm dengeleri değiştirecek plan! Dünyanın en büyüğü dolara karşı harekete geçti

ÇİN ALTININ TEDARİK ZİNCİRİNDE DE GÜCÜNÜ ARTIRIYOR

Pekin yönetiminin stratejisi yalnızca altın alımı ve ticaret altyapısıyla sınırlı değil. S&P Global Ratings'e göre Çin, Latin Amerika, Afrika ve Asya'daki büyük altın madenlerine yatırım yaparak değerli metalin tedarik zincirindeki konumunu da güçlendiriyor.

16 Altın için tüm dengeleri değiştirecek plan! Dünyanın en büyüğü dolara karşı harekete geçti

Bu yatırımlar, Hong Kong'da genişletilmesi planlanan depolama kapasitesi ve yuan üzerinden uluslararası ticaret hedefiyle birlikte değerlendiriliyor. Böylece Çin, altının üretiminden depolanmasına, fiziki teslimatından ticaretinde kullanılacak para birimine kadar uzanan süreçte daha etkili olmayı amaçlıyor.

17 Altın için tüm dengeleri değiştirecek plan! Dünyanın en büyüğü dolara karşı harekete geçti

ALTIN FİYATLARINDA ÇİN ETKİSİ NE KADAR OLACAK?

Çin'in merkez bankası alımları, hane halkının fiziki altına yönelmesi ve Hong Kong üzerinden geliştirilen ticaret altyapısı, küresel altın piyasasında uzun vadeli talep kaynaklarını güçlendirebilir. Ancak bu gelişmeler altın fiyatlarının sürekli yükseleceğini veya düşüşlerin sona ereceğini garanti etmiyor.

18 Altın için tüm dengeleri değiştirecek plan! Dünyanın en büyüğü dolara karşı harekete geçti

Altının kısa vadeli yönünde ABD faizleri, doların seyri ve yatırımcıların piyasa pozisyonları etkili olmaya devam edecek. Çin kaynaklı talep, fiyatlardaki gerilemeleri sınırlayabilecek unsurlardan biri olarak öne çıkarken Hong Kong'un altın ticaret merkezi olma hedefinin ve yuanın uluslararası kullanımındaki olası artışın etkisi zaman içinde ortaya çıkacak.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#BRICS #ÇİN #ALTIN

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