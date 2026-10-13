Altın için tüm dengeleri değiştirecek plan! Dünyanın en büyüğü dolara karşı harekete geçti

Veriler, Çin'de altının mücevher olarak tüketilmesinden ziyade yatırım ve birikim amacıyla tercih edilmesinin güçlendiğine işaret ediyor. Gayrimenkul piyasasındaki sorunlar ve düşük mevduat getirileri, hane halkının fiziki altına yönelmesini destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor.

Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, Çin'de altın tutmanın fırsat maliyetinin birçok Batı piyasasına göre daha düşük olduğunu belirtti. Haberde aktarılan verilere göre Çin'de bir yıllık devlet tahvili getirisi yaklaşık yüzde 1,2 seviyesindeyken ABD'de bu oran yüzde 4,46 civarında bulunuyordu.