Altın için tüm dengeleri değiştirecek plan! Dünyanın en büyüğü dolara karşı harekete geçti

ÇİN'İN ALTIN İTHALATI 1.000 TONU AŞTI
Çin'de altına yönelik talep yalnızca merkez bankasıyla sınırlı kalmıyor. Gümrük verilerine göre ülke, 2026'nın ilk sekiz ayında 158,8 milyar dolar değerinde 1.000 tondan fazla altın ithal etti. Bu miktar, 2025 yılının tamamında ithal edilen 886 tonun üzerine çıktı.
Çin Altın Birliği verilerine göre 2026'nın ilk yarısında külçe ve sikke altın talebi yıllık yüzde 28,42 artarak 339,34 tona ulaştı. Aynı dönemde mücevher altını tüketimi yüzde 33,88 düşüşle 132,13 tona geriledi. Toplam altın tüketimi ise yüzde 1,23 artışla 511,41 ton oldu.