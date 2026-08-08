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  • Altın önündeki en büyük engeli aşacak mı? Uzman isim yeni ralli senaryosunu açıkladı

Altın önündeki en büyük engeli aşacak mı? Uzman isim yeni ralli senaryosunu açıkladı

Altın yatırımcısının 2026 boyunca karşı karşıya kaldığı en büyük baskılardan biri olan yüksek reel faizlerde yeni dönem başlayabilir. Yükselen reel faizlerin baskısıyla yüzde 25 eriyen altın fiyatları için analistlerden dikkat çeken tahmin geldi. Fed'in faiz indirmesinin şart olmadığını vurgulayan analistler yeni ralli senaryosunu açıkladı.

01 Altın önündeki en büyük engeli aşacak mı? Uzman isim yeni ralli senaryosunu açıkladı
SABAH.COM.TR EKONOMİ SABAH.COM.TR EKONOMİ

Altın fiyatlarında son aylarda yaşanan baskının temel nedenlerinden biri olan yüksek reel faizlerde kritik bir eşik yaklaşıyor. Yılın başında faiz indirimlerinin konuşulduğu ABD'de beklentilerin faiz artışlarına dönmesi, 10 yıllık ABD tahvilinin enflasyondan arındırılmış getirisini yükselterek altının cazibesini azaltmıştı. Ancak analistlere göre bundan sonraki süreçte asıl soru reel faizlerin yüksek olup olmadığı değil, daha fazla yükselip yükselmeyeceği olacak.

02 Altın önündeki en büyük engeli aşacak mı? Uzman isim yeni ralli senaryosunu açıkladı

ALTININ ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL ZAYIFLAYABİLİR

BCA Research'e göre altın üzerindeki reel faiz baskısının en kötü bölümü geride kalmış olabilir. Kurumun Baş Emtia Stratejisti Roukaya Ibrahim, yeni bir altın rallisinin başlaması için ABD Merkez Bankası'nın hemen faiz indirmesine gerek olmadığını belirtiyor.

03 Altın önündeki en büyük engeli aşacak mı? Uzman isim yeni ralli senaryosunu açıkladı

BCA Research analistine göre yatırımcıların ihtiyaç duyduğu temel şart, reel faizlerin ve ABD dolarının yükselişinin durması.

Altın, 2026'nın başından bu yana para politikası beklentilerindeki sert değişimden önemli ölçüde etkilendi. Yılın başında piyasalar bir veya iki faiz indirimi beklerken, gelinen noktada bir veya iki faiz artışı ihtimali tartışılıyor.

04 Altın önündeki en büyük engeli aşacak mı? Uzman isim yeni ralli senaryosunu açıkladı

Jefferies'in hesaplamalarına göre 10 yıllık ABD Hazine tahvillerine ilişkin reel getiri göstergesi olan TIPS faizi, yıl başındaki yüzde 1,94 seviyesinden yaklaşık yüzde 2,41'e yükseldi. Reel faizlerdeki bu hızlı yükseliş, altının zirvesinden yaklaşık yüzde 25 gerilemesine neden oldu.

05 Altın önündeki en büyük engeli aşacak mı? Uzman isim yeni ralli senaryosunu açıkladı

4 BİN DOLAR SEVİYESİ KORUNUYOR

Buna karşın altının psikolojik açıdan önemli 4 bin dolar/ons seviyesinin üzerinde tutunması dikkat çekiyor.

Dünya Altın Konseyi verilerine göre altın, temmuz ayını yaklaşık 4 bin 27 dolar seviyesinde yatay tamamladı. Bu dönemde yükselen tahvil getirileri altın üzerinde baskı oluşturmaya devam etti.

06 Altın önündeki en büyük engeli aşacak mı? Uzman isim yeni ralli senaryosunu açıkladı

Ancak Avrupa'daki altın ETF'lerine para girişlerinin sürmesi dikkat çekti. Reel Alman tahvil getirilerinin 15 yılın en yüksek seviyelerine çıkmasına rağmen yatırımcıların altına yönelmeye devam etmesi, değerli metalin yüksek faiz ortamına karşı direncini ortaya koydu.

Başka bir ifadeyle altın, yüksek reel faizlerin oluşturduğu fırsat maliyeti baskısına rağmen 4 bin dolar seviyesini korumayı başardı.

07 Altın önündeki en büyük engeli aşacak mı? Uzman isim yeni ralli senaryosunu açıkladı

REEL FAİZLER ZİRVEYİ GÖRDÜ MÜ?

Jefferies'in değerlendirmesine göre altının reel faiz şokları sonrasındaki performansında faizlerin mutlak seviyesinden çok, yukarı yönlü hareketin sona erip ermemesi belirleyici oluyor.

Bu nedenle reel faizlerin daha fazla yükselmemesi ve zaman içinde gerilemeye başlaması halinde altın ile altın madenciliği şirketlerinin yeniden toparlanabileceği değerlendiriliyor.

Bu senaryoda Fed'in acil bir faiz indirimi yapması gerekmiyor. Reel faizlerin daha fazla yükselmemesi bile altın için önemli bir destek sağlayabilir.

08 Altın önündeki en büyük engeli aşacak mı? Uzman isim yeni ralli senaryosunu açıkladı

MERKEZ BANKALARI ALTINA DESTEĞİ SÜRDÜRÜYOR

Altının uzun vadeli görünümünü destekleyen yapısal faktörler de ortadan kalkmış değil.

Merkez bankalarının altın alımları devam ederken, rezervlerin çeşitlendirilmesi ve dolara bağımlılığın azaltılması eğilimi de önemini koruyor. Küresel mali dengelere ilişkin endişeler ve jeopolitik belirsizlikler de yatırımcıların güvenli liman talebini canlı tutuyor.

09 Altın önündeki en büyük engeli aşacak mı? Uzman isim yeni ralli senaryosunu açıkladı

BCA Research, merkez bankalarının altın talebinin fiyatlar açısından bir taban oluşturabileceğini değerlendiriyor.

Bununla birlikte merkez bankası alımlarının önceki dönemdeki kadar güçlü bir yükseliş yaratması yerine, fiyatların aşağı yönlü risklere karşı korunmasına yardımcı olması bekleniyor.

10 Altın önündeki en büyük engeli aşacak mı? Uzman isim yeni ralli senaryosunu açıkladı

ENFLASYON YENİDEN ALTINI DESTEKLEYEBİLİR

Enflasyonun yeniden yükselmesi de altın açısından ilerleyen dönemde destekleyici bir faktöre dönüşebilir.

Dünya Altın Konseyi'ne göre enflasyonun yüzde 4'ün üzerine çıkması, özellikle reel faizlerin gerilemesi, doların değer kaybetmesi veya resesyon risklerinin artmasıyla birlikte altın için daha güçlü bir destek oluşturabilir.

11 Altın önündeki en büyük engeli aşacak mı? Uzman isim yeni ralli senaryosunu açıkladı

Dolayısıyla altının yükselişe geçmesi için ekonominin çökmesi, Fed'in acil bir şekilde faiz indirimlerine başlaması ya da yeni bir enflasyon krizi yaşanması gerekmiyor.

Altın için kritik eşik, fiyatları aşağı çeken unsurların artık daha fazla kötüleşmemesi olabilir.

12 Altın önündeki en büyük engeli aşacak mı? Uzman isim yeni ralli senaryosunu açıkladı

ALTIN İÇİN YENİ RALLİ SENARYOSU

2026'da altın üzerinde son yılların en sert fırsat maliyeti baskılarından biri oluştu. Ancak reel faizlerdeki yükselişin durması halinde, daha önce altını baskılayan bu unsurun tersine dönerek yükselişin yeni yakıtı haline gelmesi mümkün görünüyor.

13 Altın önündeki en büyük engeli aşacak mı? Uzman isim yeni ralli senaryosunu açıkladı

Piyasanın bundan sonraki süreçte özellikle ABD reel faizlerini, dolar endeksini, Fed'in para politikası beklentilerini, merkez bankalarının altın alımlarını ve küresel jeopolitik gelişmeleri yakından izlemesi bekleniyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#ALTIN

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