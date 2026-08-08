Altın önündeki en büyük engeli aşacak mı? Uzman isim yeni ralli senaryosunu açıkladı

REEL FAİZLER ZİRVEYİ GÖRDÜ MÜ?

Jefferies'in değerlendirmesine göre altının reel faiz şokları sonrasındaki performansında faizlerin mutlak seviyesinden çok, yukarı yönlü hareketin sona erip ermemesi belirleyici oluyor.

Bu nedenle reel faizlerin daha fazla yükselmemesi ve zaman içinde gerilemeye başlaması halinde altın ile altın madenciliği şirketlerinin yeniden toparlanabileceği değerlendiriliyor.

Bu senaryoda Fed'in acil bir faiz indirimi yapması gerekmiyor. Reel faizlerin daha fazla yükselmemesi bile altın için önemli bir destek sağlayabilir.