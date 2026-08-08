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  • Altın ve gümüş neden yükseliyor? İşte değerli metalleri uçuran 5 kritik gelişme

Altın ve gümüş neden yükseliyor? İşte değerli metalleri uçuran 5 kritik gelişme

Savaş ve faiz ikilemiyle dalgalı seyreden altın ve gümüşte ralli yeniden başladı. Savaşın başından bu yana en büyük kazancını yaşayan değerli metallerin yükselişine yol açan 5 neden ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

01 Altın ve gümüş neden yükseliyor? İşte değerli metalleri uçuran 5 kritik gelişme
SABAH.COM.TR EKONOMİ SABAH.COM.TR EKONOMİ

Küresel piyasalarda değerli metaller haftanın son işlem gününde güçlü bir yükseliş yaşadı. 5 kritik gelişme altın ve gümüşün yeniden uçmasına zemin hazırladı.

02 Altın ve gümüş neden yükseliyor? İşte değerli metalleri uçuran 5 kritik gelişme

ALTIN VE GÜMÜŞTE SERT YÜKSELİŞ

7 Ağustos Cuma günü değerli metaller piyasasında dikkat çeken bir ralli yaşandı. Altının ons fiyatı günü yüzde 2,4 yükselişle 4 bin 342 dolardan tamamlarken, seans içerisinde 4 bin 411 dolara kadar çıktı.

Gümüşte ise yükseliş daha güçlü oldu. Gümüşün ons fiyatı yüzde 3,6 artarak 64,27 dolara yükseldi.

Değerli metallerdeki hareketin arkasında aynı anda devreye giren 5 önemli gelişme bulunuyor.

Altın haftalık yüzde 7,5, gümüş ise yüzde 10'dan fazla kazanç elde etti.

03 Altın ve gümüş neden yükseliyor? İşte değerli metalleri uçuran 5 kritik gelişme

1- ABD İSTİHDAM VERİSİ BEKLENTİLERİ SARSTI

ABD'de temmuz ayına ilişkin istihdam verileri beklentilerin oldukça altında kaldı. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu verilerine göre, ekonomide temmuz ayında 80 bin kişilik istihdam artışı beklenirken, bunun yerine 23 bin kişilik istihdam kaybı yaşandı.

Haziran ayındaki istihdam artışı da 57 binden 20 bine revize edildi. Mayıs ve haziran aylarına ilişkin toplam aşağı yönlü revizyonun 103 bine ulaşması, ABD iş gücü piyasasındaki yavaşlamanın boyutunu ortaya koydu.

Zayıf istihdam verileri sonrasında ABD Hazine tahvil getirileri gerilerken, faiz getirisi sağlamayan altının elde tutulmasının fırsat maliyeti de azaldı. Bu durum yatırımcıların altına olan ilgisini artırdı.

04 Altın ve gümüş neden yükseliyor? İşte değerli metalleri uçuran 5 kritik gelişme

2- FED'İN FAİZ BEKLENTİSİ GERİLEDİ

İstihdam verilerinin ardından Fed'in para politikasına ilişkin beklentiler de değişti. CME FedWatch verilerine göre, Fed'in eylül ayında faiz artıracağına ilişkin olasılık perşembe günkü yüzde 55 seviyesinden cuma sabahı yüzde 40'a geriledi.

Faiz artışı beklentisinin zayıflaması, tahvil piyasasında reel getiriler üzerinde de baskı oluşturdu. Reel getirilerdeki düşüş, faiz getirisi bulunmayan altının yatırımcılar açısından cazibesini artırdı.

Piyasaların bundan sonraki süreçte Fed'in para politikasına ilişkin vereceği sinyaller ile ABD'de açıklanacak enflasyon verilerini yakından izlemesi bekleniyor.

05 Altın ve gümüş neden yükseliyor? İşte değerli metalleri uçuran 5 kritik gelişme

3- ÇİN'DEN ALTINA GÜÇLÜ DESTEK

Altın fiyatlarındaki yükselişi destekleyen bir diğer gelişme ise Çin'den geldi. Çin Halk Bankası'nın (PBOC) verilerine göre banka, Temmuz 2026'da rezervlerine yaklaşık 20 ton altın ekledi.

Böylece Çin'in altın alım serisi 21. aya taşındı. Temmuz ayındaki alım, Ekim 2023'ten bu yana Çin'in gerçekleştirdiği en yüksek aylık altın alımı oldu.

Altının ons fiyatının 4 bin doların üzerinde seyrettiği dönemde gelen bu alım, merkez bankalarının yüksek fiyatlara rağmen altın talebini sürdürdüğünü gösterdi.

Çin'in düzenli altın alımları, rezerv çeşitlendirme ve dolar ağırlığını azaltma stratejisinin de devam ettiğine işaret ediyor.

06 Altın ve gümüş neden yükseliyor? İşte değerli metalleri uçuran 5 kritik gelişme

4- GÜMÜŞTE ARZ AÇIĞI RALLİYİ HIZLANDIRDI

Gümüş, cuma günü altından daha güçlü bir performans sergileyerek yüzde 3,6 yükseldi. Böylece altın-gümüş oranı yaklaşık 67:1 seviyesine geriledi.

Gümüşteki yükselişte düşük faiz beklentilerinin yanı sıra sanayi talebi de etkili oluyor. Güneş panelleri, elektrikli araçlar ve yapay zeka altyapısındaki büyüme gümüşe yönelik endüstriyel talebi artırırken, piyasadaki arz açığı da derinleşiyor.

Gümüş piyasasının üst üste beşinci yılını arz açığıyla tamamlaması beklenirken, 2026'da da arz-talep dengesizliğinin devam edeceği öngörülüyor.

Fiziksel arzın sınırlı kalmasına karşın parasal ve sanayi kaynaklı talebin güçlü seyretmesi, gümüşün altına kıyasla daha hızlı yükselmesinin temel nedenleri arasında bulunuyor.

07 Altın ve gümüş neden yükseliyor? İşte değerli metalleri uçuran 5 kritik gelişme

HÜRMÜZ'DE YUMUŞAMA ALTIN VE GÜMÜŞE YARADI

Değerli metalleri etkileyen bir diğer gelişme ise Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer güvenliğine ilişkin diplomatik temaslardan geldi.

İranlı milletvekillerinin Umman arabuluculuğunda hazırlanan anlaşma taslağını görüşmesi ve taraflardan gelen olumlu açıklamalar, bölgedeki tansiyonun düşebileceği beklentisini güçlendirdi.

Gerilimin yumuşamasıyla petrol fiyatlarındaki risk primi gerilerken, enerji kaynaklı enflasyon baskısının hafifleyebileceği beklentisi de güç kazandı. Bu durum Fed'in daha sıkı para politikası uygulayacağı yönündeki beklentileri zayıflatarak altın ve gümüşü destekledi.

08 Altın ve gümüş neden yükseliyor? İşte değerli metalleri uçuran 5 kritik gelişme

GÖZLER BU VERİLERDE

Değerli metallerdeki rallinin devam edip etmeyeceğinde önümüzdeki dönemde açıklanacak ABD verileri ve Fed'in mesajları belirleyici olacak.

Fed'in 16 Eylül'deki faiz kararı öncesinde açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verileri yakından takip edilecek.

Hürmüz Boğazı'na ilişkin diplomatik sürecin resmiyete kavuşup kavuşmayacağı ve olası bir anlaşmanın sahada uygulanması da piyasaların radarında olacak.

Bölgede tansiyonun kalıcı şekilde düşmesi petrol fiyatlarındaki risk primini azaltabilir. Bu gelişme, enerji kaynaklı küresel enflasyon beklentilerini aşağı çekerek Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentileri ve dolayısıyla altın-gümüş fiyatlarını etkileyebilir.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#ALTIN #GÜMÜŞ

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