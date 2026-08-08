Altın ve gümüş neden yükseliyor? İşte değerli metalleri uçuran 5 kritik gelişme

4- GÜMÜŞTE ARZ AÇIĞI RALLİYİ HIZLANDIRDI
Gümüş, cuma günü altından daha güçlü bir performans sergileyerek yüzde 3,6 yükseldi. Böylece altın-gümüş oranı yaklaşık 67:1 seviyesine geriledi.
Gümüşteki yükselişte düşük faiz beklentilerinin yanı sıra sanayi talebi de etkili oluyor. Güneş panelleri, elektrikli araçlar ve yapay zeka altyapısındaki büyüme gümüşe yönelik endüstriyel talebi artırırken, piyasadaki arz açığı da derinleşiyor.
Gümüş piyasasının üst üste beşinci yılını arz açığıyla tamamlaması beklenirken, 2026'da da arz-talep dengesizliğinin devam edeceği öngörülüyor.
Fiziksel arzın sınırlı kalmasına karşın parasal ve sanayi kaynaklı talebin güçlü seyretmesi, gümüşün altına kıyasla daha hızlı yükselmesinin temel nedenleri arasında bulunuyor.