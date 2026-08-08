Altın ve gümüş neden yükseliyor? İşte değerli metalleri uçuran 5 kritik gelişme

3- ÇİN'DEN ALTINA GÜÇLÜ DESTEK

Altın fiyatlarındaki yükselişi destekleyen bir diğer gelişme ise Çin'den geldi. Çin Halk Bankası'nın (PBOC) verilerine göre banka, Temmuz 2026'da rezervlerine yaklaşık 20 ton altın ekledi.

Böylece Çin'in altın alım serisi 21. aya taşındı. Temmuz ayındaki alım, Ekim 2023'ten bu yana Çin'in gerçekleştirdiği en yüksek aylık altın alımı oldu.

Altının ons fiyatının 4 bin doların üzerinde seyrettiği dönemde gelen bu alım, merkez bankalarının yüksek fiyatlara rağmen altın talebini sürdürdüğünü gösterdi.

Çin'in düzenli altın alımları, rezerv çeşitlendirme ve dolar ağırlığını azaltma stratejisinin de devam ettiğine işaret ediyor.